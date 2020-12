Amazon công bố 10 cuốn sách hay nhất năm 2020

Trước thềm mùa giáng sinh, Amazon công bố những cuốn sách hay nhất trong năm của mình với nhiều hạng mục khác nhau theo các thể loại.

Dưới đây là 10 cuốn sách hay nhất năm 2020 được Amazon bình chọn:

1. A Knock at Midnight: A Story of Hope, Justice, and Freedom - Brittany K. Barnett

Cuốn sách hay nhất năm 2020 được các biên tập viên của Amazon bình chọn chính là A Knock at Midnight: A Story of Hope, Justice, and Freedom của Brittany K. Barnett.

Cuốn hồi ký được nữ luật sư Brittany K. Barnett viết, kể lại câu chuyện có thật, đầy cảm hứng về sự nghiệp luật sư của bà, từ khi còn là một luật sư trẻ tài năng.

2. Migrations - Charlotte McConaghy

Migrations kể về người phụ nữ đi đến tận cùng Trái Đất để tìm kiếm bản thân và theo dõi cuộc di cư cuối cùng của nhạn biển Bắc Cực, loài chim di chuyển từ cực này sang cực khác hàng năm.

Cuốn sách cũng nói về tình yêu, cuộc phiêu lưu, sự thay đổi khí hậu. Quan trọng hơn, nó nói về điều sẽ xảy ra khi một người đang chạy trốn khỏi quá khứ của mình rồi lại buộc đối diện trực tiếp với quá khứ ấy.

3. Blacktop Wasteland - S.A. Cosby

Sau một loạt khó khăn tài chính, Bug miễn cưỡng tham gia vào một vụ trộm kim cương táo bạo hòng giải quyết dứt điểm những rắc rối về tiền bạc của mình. Tuy nhiên, sau khi mắc phải sai lầm khủng khiếp, ông vướng vào thế giới ngầm nguy hiểm, thứ đe dọa mọi người mà ông yêu quý.

4. Group: How One Therapist and a Circle of Strangers Saved My Life - Christie Tate

Cuốn sách là hồi ký đầu tay của Christie Tate, luật sư trẻ tuổi thành đạt, người đã tình nguyện cùng tham gia vào một nhóm tâm lý trị liệu, dần cởi mở cả về mặt tâm lý lẫn cảm xúc trong một căn phòng gồm sáu người khác hoàn toàn xa lạ.

5. The Vanishing Half: A Novel - Brit Bennett

The mothers là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Brit Bennett, một trong những cuốn sách được nhắc đến nhiều nhất năm 2016.

Bốn năm sau, Bennett ra mắt cuốn sách The vanishing half, kể về tình chị em, tình mẫu từ với đầy những trắc ẩn và niềm tin.

The Vanishing Half: A Novel hứa hẹn sẽ tiếp nối thành công cho Brit Bennett sau cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 2016. Ảnh: BookClubChat.

6. Fifty Words for Rain: A Novel - Asha Lemmie

Fifty words for rain là cuốn tiểu thuyết đầu tay dành cho lứa tuổi mới lớn của tác giả Asha Lemmie. Cuốn sách là câu chuyện đầy sâu sắc và cảm xúc về hành trình tìm kiếm sự chấp nhận của một phụ nữ trẻ ở Nhật sau Thế chiến II.

7. Caste (Oprah's Book Club): The Origins of Our Discontents - Isabel Wilkerson

Trong cuốn sách mới nhất của mình, Caste, chủ nhân giải Pulitzer Isabel Wilkerson đã mổ xẻ chế độ phân đẳng cấp bất thành văn của nước Mỹ, đồng thời cho thấy cuộc sống của chúng ta ngày nay vẫn bị phân định ra sao bởi hệ thống phân chia cấp bậc của con người.

8. The Girl with the Louding Voice: A Novel - Abi Daré

The girl with the louding voice là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Abi Daré. Cuốn sách giống như một sự pha trộn giữa A Woman Is No Man của Etaf Rum và Educated của Tara Westover. Cuốn sách nhắc nhở người đọc về tầm quan trọng của sách, đặc biệt với những người có khả năng đọc, học tập và có ước mơ của riêng mình.

9. Memorial: A Novel - Bryan Washington

Cuốn sách Memorial của Bryan Washington sẽ nhắc nhở người đọc về ý nghĩa của gia đình. Bằng giọng văn phóng khoáng, hài hước nhưng cũng có chiều sâu, cuốn sách đem lại nhiều xúc cảm khó quên cho độc giả.

10. Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family - Robert Kolker

Hidden Valley Road là câu chuyện đau lòng về gia đình của một người Mỹ trung niên cùng mười hai người con. Sáu người trong số họ được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Gia đình này đã trở thành một trong những gia đình đầu tiên được Viện Tâm thần quốc gia Mỹ nghiên cứu và trở thành niềm hy vọng lớn của khoa học trong hành trình tìm hiểu căn bệnh đáng sợ này.