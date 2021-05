Amazon chi 8,54 tỷ USD mua hãng phim sở hữu loạt 'James Bond'

MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) là hãng phim sở hữu nhiều thương hiệu điện ảnh như "James Bond", "The Hobbit", "Rocky", "Creed"…

Variety đưa tin đại diện Amazon và MGM chính thức thông báo hai hãng đã đi đến thống nhất về một thỏa thuận hợp nhất. Amazon sẽ mua lại MGM với mức giá 8,54 tỷ USD .

Theo chia sẻ từ hai công ty, với thỏa thuận này, Amazon sẽ giúp “giữ gìn những di sản của MGM cũng như kho phim của hãng” và cung cấp cho khách hàng một kênh năng động hơn để truy cập những tác phẩm do MGM thực hiện.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, phần mới nhất của thương thiệu James Bond, nhan đề No Time to Die, vẫn chưa thể phát hành. Ảnh: MGM.

MGM là một trong những xưởng phim lâu đời nhất của Hollywood với tuổi đời gần một thập kỷ. Kho tài nguyên của hãng bao gồm hơn 4.000 tựa phim truyện và khoảng 17.000 giờ nội dung chương trình truyền hình.

Những thương hiệu điện ảnh nổi tiếng toàn cầu do MGM sản xuất phải nhắc đến gồm James Bond, The Hobbit, Rocky, Creed, RoboCop, The Pink Panther, Stargate, Silence of the Lambs… MGM cũng là cái tên đứng sau những series truyền hình ăn khách như Fargo, Vikings, The Handmaid’s Tale... và các chương trình The Voice, Survivor, Shark Tank…

Những năm qua, bộ mặt ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood đang thay đổi chóng mặt theo hướng nhiều hãng phim kỳ cựu được sáp nhập thành một phần của các tập đoàn đa phương tiện. Disney sở hữu 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm và Pixar; WarnerMedia sáp nhập với Discovery và giờ là Amazon mua lại MGM.

Thỏa thuận với MGM là thương vụ lớn thứ hai mà Amazon từng thực hiện. Năm 2017, hãng từng chi 13,7 tỷ USD để mua lại Whole Foods. Phía Amazon không cho biết thời điểm cụ thể quá trình sáp nhập MGM sẽ hoàn tất. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ cho hay nhiều khả năng quy trình mua bán sẽ kết thúc vào cuối 2021.

Con số 8,54 tỷ mà Amazon chi ra để mua lại MGM đã bao gồm cả những khoản nợ tính tới hiện tại. Sau khi việc hợp nhất được hoàn tất, MGM tiếp tục hoạt động với tư cách một công ty con của thương hiệu Amazon.