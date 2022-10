'Amazeballs' - cách khen ngợi độc đáo nhưng gây tranh cãi

Amazeballs phổ biến từ năm 2019 và được thêm vào từ điển Oxford vào năm 2014.

Amazeballs /əˈmeɪz.bɔːlz/ (tính từ): Ấn tượng, thú vị.

Định nghĩa:

Amazeballs là từ dùng để khen ngợi một điều gì đó hoặc ai đó ấn tượng, thú vị.

Theo Macmillan Dictionary, nhà báo Perez Hilton là người khiến amazeballs trở nên phổ biến vào năm 2009. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Hilton không phải người sáng tạo ra từ này.

Blogger thời trang Elizabeth Spiridakis mới là tác giả của amazeballs. Cô cùng bạn bè thêm hậu tố -balls vào các tính từ để tạo ra một kiểu chơi chữ mới.

Amazeballs là từ lóng phổ biến ở giới trẻ nhưng lại gây ra làn sóng tranh cãi và không được lòng những người sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp như nhà văn, blogger. Nhiều người chế nhạo và cho rằng cách dùng amazeball giống như "đang gọi mời người khác tới đánh mình".

Dù gặp nhiều chỉ trích, amazeballs vẫn được đưa vào danh sách từ mới năm 2012 của Collins Online Dictionary. Đến năm 2014, amazeballs được thêm vào từ điển Oxford.

Ứng dụng của amazeballs trong tiếng Anh:

- Can I just say that Beyonce's light show was amazeballs. It's always concerning to me when I can no longer distinguish between real life and computer screens.

Dịch: Tôi chỉ có thể nói rằng màn trình diễn ánh sáng của Beyonce rất ấn tượng. Điều đó khiến tôi băn khoăn vì tôi không còn phân biệt được đâu là đời thật đâu là màn hình máy tính.

- We tried out a Disney Cruise and it was amazeballs. I thought it would be mostly fun for my son and it was fun for me, too.

Dịch: Chúng tôi đã thử Disney Cruise và thực sự nó rất ấn tượng. Tôi nghĩ trải nghiệm này khiến con tôi rất vui và tôi cũng cảm thấy như vậy.