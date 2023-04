People đưa tin Amanda Bynes xuất viện sau 3 tuần điều trị tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Los Angeles (Mỹ). Những ngày tới, cô sẽ bắt đầu điều trị ngoại trú. "Amanda phải nỗ lực nhiều hơn vào lúc này", nguồn tin nói.

Ban đầu, bác sĩ yêu cầu Bynes chỉ ở lại bệnh viện trong một tuần, song cô muốn kéo dài thời gian chữa trị vì cảm thấy tình trạng bản thân chưa ổn định.

Theo nguồn tin TMZ, người thân đã lập kế hoạch để Bynes đi đúng hướng. Nữ diễn viên tỏ ra hợp tác với kế hoạch này, dự định đăng ký tham gia chương trình điều trị sức khỏe sau khi xuất viện.

Ngôi sao Laugh Factory không dùng mạng xã hội, nên mọi phát ngôn của cô đều thông qua người đại diện. Phía Bynes hiện không chia sẻ thêm về tình trạng của nữ diễn viên.

Theo People, Bynes mới hoạt động lại vài năm nay sau thời gian ở ẩn để điều trị tâm lý, sức khỏe. Cô có tiền sử rối loạn lưỡng cực, nghiện ngập, phải đi cai nghiện nhiều lần. Từ năm 2013 đến 2022, Bynes được mẹ giám hộ.

Vụ khỏa thân đứng vẫy xe vào hôm 21/3 cho thấy Bynes thực tế vẫn không ổn. Cô kể với cảnh sát rằng mình lên cơn loạn thần và không thể kiểm soát được hành vi.

Lúc đó, một chuyên gia tâm thần nhận định Bynes cần được tạm giữ theo điều 5150 của Bộ luật California (người mắc bệnh tâm thần bị giam giữ không tự nguyện để nhập viện tâm thần trong 72h hoặc lâu hơn).

