Amanda Bynes chưa ổn sau vụ khỏa thân trên phố

Theo TMZ, Amanda Bynes vẫn điều trị trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, sau gần 3 tuần được nhìn thấy vẫy xe trong tình trạng không mảnh vải che thân ở Los Angeles (Mỹ).

Nguồn tin cho biết, bác sĩ không bắt buộc diễn viên phải ở lại, thế nhưng cô chưa sẵn sàng rời đi cảm thấy chưa ổn. Ngày Bynes xuất viện chưa được xác định.

"Những người xung quanh lập kế hoạch mới, giúp Amanda đi đúng hướng. Nhân viên y tế đồng ý để Amanda ở lại bệnh viện hết tuần này sang tuần khác, và cô ấy dự định đăng ký tham gia chương trình điều trị sức khỏe ngoại trú sau khi xuất viện", TMZ nói thêm.

Luật sư riêng của sao Laugh Factory hiện chưa bình luận về chuyện này.

Theo Page Six, Bynes lên cơn loạn thần, không kiểm soát bản thân nên đã cởi đồ, đứng bắt xe một mình. Ngày 21/3, cô được đưa đến đồn cảnh sát, sau đó được chuyển vào trung tâm điều trị. Lúc ấy, một chuyên gia tâm thần nhận định Bynes cần được tạm giữ theo điều 5150 của Bộ luật California (người mắc bệnh tâm thần bị giam giữ không tự nguyện để nhập viện tâm thần trong 72h hoặc lâu hơn).

Nữ diễn viên có tiền sử rối loạn lưỡng cực, nghiện ngập, phải đi cai nghiện nhiều lần. Do tình hình tinh thần và sức khỏe xuống dốc, cô phải được mẹ đẻ giám hộ.

Sinh năm 1985, Amanda Bynes từng được mệnh danh "nữ hoàng phim teen" sau thành công rực rỡ của series hài Laugh Factory. Lúc đóng phim này cô mới 10 tuổi. Khán giả thế hệ 8X, 9X còn yêu mến Bynes qua phim Big Fat Liar và What a Girl Wants.

Sau nhiều thăng trầm, sóng gió, Bynes quyết định ngừng đóng phim để chuyên tâm theo học ở Học viện thiết kế và thương mại thời trang. Tuy nhiên, việc học của cô bị gián đoạn vì tình hình sức khỏe bất ổn.

