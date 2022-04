Âm nhạc tác động đến những giác quan nào?

6. Tại Việt Nam, sự kiện âm nhạc nào được tổ chức để cổ vũ tinh thần lạc quan của cộng đồng sau khó khăn của đại dịch Covid-19? Đêm nhạc “Tôn vinh lực lượng y tế tuyến đầu”

Đêm nhạc “Tiến lên và chiến thắng - Việt Nam”

Đêm nhạc "Light Up Viet Nam" “Light Up Viet Nam - Thắp sáng Việt Nam” là sự kiện âm nhạc và công nghệ diễn ra vào ngày 23/4 tại TP.HCM. Thông qua đêm nhạc, VPBank lan tỏa những giá trị thịnh vượng đến với cộng đồng: Cổ vũ tinh thần Việt Nam sau thời gian khó khăn của đại dịch Covid-19, khuyến khích mỗi người “tỏa sáng” giá trị thể chất, tinh thần, tài chính, cộng đồng. Từ đó, ngân hàng cổ vũ cộng đồng cùng thắp sáng một Việt Nam thịnh vượng - Light Up Viet Nam.