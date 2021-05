Âm nhạc Philippines đang 'đe dọa' sự thống trị của Kpop?

Nhiều ngôi sao Philippines được đánh giá có sức hút không kém thần tượng Kpop và sẽ sớm trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Trên Google, với câu hỏi "Tại sao người Philippines lại…", những gợi ý đầu tiên hiện ra sẽ là "Tại sao người Philippines lại hát hay". Dù là những cuộc hát vui như karaoke hay khi thử sức ở những cuộc thi chuyên nghiệp, người Philippines thường được đánh giá cao và ít khi phải lùi bước.

Trong nhiều năm qua, Pinoy Pop (âm nhạc đại chúng đương đại ở Philippines) được quốc tế công nhận. Những gương mặt như Lea Salonga, Rachelle Ann Go, KZ Tandingan đã có lượng người hâm mộ ở nhiều quốc gia. Âm nhạc Philippines được SCMP đánh giá đang trên đà phát triển, dưới đây là những cái tên nổi bật.

SB19

Được đào tạo bởi công ty truyền thông ShowBT Philippines, nhóm nhạc nam SB19 là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Philippines.

Các thành viên Josh, Pablo, Stell, Ken và Justin đã có bước đột phá lớn vào năm 2019 với đĩa đơn thứ hai Go Up sau khi gây chú ý với video luyện tập vũ đạo. Kể từ đó, SB19 trở thành nhóm nghệ sĩ Philippines đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Next Big Sound, bảng xếp hạng Billboard Social 50 và đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng này vào cuối năm 2020.

SB19 là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Philippines, theo SCMP. Ảnh: SCMP.

Ken của SB19 cũng là thần tượng Ppop đầu tiên được chúc mừng sinh nhật bằng một video xuất hiện trên những trạm dừng tàu điện ngầm của Hàn Quốc. Gần đây, nhóm đã được đề cử cho giải Nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội của Billboard Music Awards cùng với BTS, Black Pink, Ariana Grande và Seventeen. Giải thưởng này đánh dấu lần đầu tiên Philippines có nghệ sĩ được đề cử, nhóm nhạc Philippines đầu tiên được đề cử và nghệ sĩ Đông Nam Á đầu tiên lọt vào danh sách BBMA.

Đĩa đơn mới Mapa của SB19 mới phát hành vào ngày 15/5 và được kỳ vọng có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua thành công của bản phát hành tháng 3 có tên What? đã cán mốc 10 triệu lượt xem trên mạng và sẽ còn tiếp tục tăng.

Ben & Ben

Ben & Ben là nhóm nhạc pop đang làm nên tên tuổi trên toàn cầu, theo SCMP. Ben & Ben, trước đây là bộ đôi có tên The Benjamins, đã mở rộng thành ban nhạc chín thành viên vào năm 2017 bao gồm cặp song sinh Paulo và Miguel (hát chính, guitar acoustic), Poch (guitar chính, hát đệm), Jam (trống), Agnes ( bass), Patricia (bàn phím), Andrew (bộ gõ, đệm hát), Toni (bộ gõ, đệm hát) và Keifer (violin, giọng hát).

Ben & Ben hiện có 9 thành viên. Ảnh: SCMP.

Âm nhạc của Ben & Ben không chỉ gây được tiếng vang ở Philippines mà còn mở rộng ra quốc tế. Nhóm cũng được xếp hạng là những nghệ sĩ Philippines được nghe nhiều nhất trên Spotify vào năm 2020.

Ben & Ben được khán giả Hàn Quốc quan tâm và từng tạo nên xu hướng ở xứ kim chi. Ben & Ben cũng đến với tư cách khách mời tham dự chặng Philippines của Simply K-pop Con-Tour, nơi The Boyz Kevin và Jacob đã nhảy theo bản cover bài hát Reveal của ban nhạc.

Iñigo Pascual

Iñigo Pascual có cha là diễn viên, ca sĩ Piolo Pascual. Anh khởi nghiệp với tư cách là diễn viên trong một vài phim truyền hình và phim dành cho tuổi teen. Sau đó, Iñigo ra đĩa đơn đầu tiên mang tên Dahil Sa'yo vào năm 2016, đây chính là cánh cửa đưa nam diễn viên đến với con đường âm nhạc và trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng. Dahil Sa'yo đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Philippines Top 20. Bản audio và MV của ca khúc lần lượt đạt hơn 102 triệu và 14 triệu lượt xem.

Kể từ đó, Iñigo Pascual phát hành thêm nhiều bài hát quốc tế, như đĩa đơn Options ra mắt năm 2019.

Iñigo Pascual khởi nghiệp với tư cách là diễn viên. Ảnh: SCMP.

Không chỉ vậy, Iñigo Pascual từng được giới thiệu trong lễ hội âm nhạc trực tuyến Asia Rising Forever (Mỹ), nơi anh từng hát cover bài Better Now của Post Malone. Nam ca sĩ cũng từng xuất hiện tại Simply K-pop: Con-Tour và biểu diễn ca khúc If You - bài hát từng là biểu tượng của Big Bang.

Ylona Garcia

Ylona là ca sĩ người Australia gốc Philippines. Nữ ca sĩ xuất hiện lần đầu Big Brother phiên bản Philippines (tên gọi khác là PBB) khi 13 tuổi và giành vị trí á quân. Đây cũng là nơi Ylona thể hiện tài năng và tình yêu với ca hát. Sau PBB, nữ ca sĩ biểu diễn trên chương trình truyền hình âm nhạc ASAP.

Ylona từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ như AJ Rafael, Jessica Sanchez và nghệ sĩ R&B Jay R. Đa số đều dành lời khen cho kỹ năng sáng tác của Ylona - ca sĩ mới 19 tuổi.

Ylona sinh năm 2002, là ca sĩ người Australia gốc Philippines. Ảnh: IGNV.

Năm 2020, nữ ca sĩ sinh năm 2002 quay lại Austalia và cho hay cô đang làm việc ở nhà hàng bán đồ ăn nhanh tại Sydney song song với việc tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Ylona đã biểu diễn tại Double Happiness Winter Festival của 88aging, sau đó sản xuất đĩa đơn Spilled Milk và tạo bản cover Winter Things của Ariana Grande.

Gần đây, 88aging đã công bố Ylona là nghệ sĩ mới của họ dưới tên gọi Paradise Rising - công ty hợp tác với Globe Telecom, chuyên phát hành và quảng bá cho nghệ sĩ Philippines trên sân khấu âm nhạc quốc tế. Video âm nhạc cho đĩa đơn mới nhất All That của ca sĩ 19 tuổi đã thu hút hơn hai triệu lượt xem kể từ khi phát hành vào tháng 3.