Ám ảnh về ngoại hình của Lưu Đức Hoa, Huỳnh Hiểu Minh

Lưu Đức Hoa đã 10 năm không ăn cơm để duy trì cơ thể gọn gàng, săn chắc. Trong khi đó, để ép cân, Huỳnh Hiểu Minh chỉ ăn đúng một sợi mì vào bữa sáng.

Ngày 6/12, Sina đưa tin nhà sản xuất Vương Tinh, nữ diễn viên Hàn Tuyết và ca sĩ thần tượng Phạm Thừa Thừa thảo luận về vấn đề giữ gìn vóc dáng của nghệ sĩ Trung Quốc trong show Đạo diễn xin chỉ giáo.

Vương Tinh tiết lộ Lưu Đức Hoa đã 10 năm không ăn cơm (nấu từ gạo trắng) để duy trì cơ thể gọn gàng, săn chắc. "Cuộc sống như Lưu Đức Hoa không phải dành cho con người", đạo diễn Ỷ Thiên Đồ Long ký bản điện ảnh nói.

Sức ép của "lệnh cấm thừa cân" trong showbiz

Theo đạo diễn Vương Tinh, tự kiểm soát bản thân, hình thành ý thức chăm sóc ngoại hình, giữ gìn vóc dáng cân đối là một trong những môn học bắt buộc đối với nghệ sĩ, và phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Chính vì vậy, để duy trì trạng thái hình thể tốt nhất cho việc ghi hình hay xuất hiện trước công chúng, mỗi nghệ sĩ đều có chế độ ăn kiêng gắt gao. "Làm người nổi tiếng bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng nỗi vất vả và sự chịu đựng họ trải qua đằng sau thật khó tưởng tượng. Chục năm qua, Lưu Đức Hoa chưa cho phép bản thân buông thả dù chỉ một ngày", Vương Tinh chia sẻ.

Đạo diễn Vương Tinh lấy Lưu Đức Hoa làm hình mẫu cho việc nghệ sĩ giữ gìn vóc dáng trong showbiz. Ảnh: Sina.

Theo Nhân Dân nhật báo, nghệ sĩ ở showbiz ngoài áp lực tài năng và thành tích, gánh nặng về tiêu chuẩn hình thể cũng khiến họ lo sợ không kém.

Chuẩn hình thể của người nổi tiếng khác so với những người bình thường, ở đó vấn đề "gầy, béo" đặc biệt được coi trọng. Với nữ giới, hình ảnh họ hướng đến là sự mảnh mai, còn với phái mạnh là "mặt thư sinh, thân hình nhỏ gầy".

Những nghệ sĩ thừa cân luôn đối mặt với sự ghẻ lạnh, chỉ trích bỏ bê bản thân, lối sống thiếu kiềm chế từ công chúng. Chính vì vậy, đối với nghệ sĩ từ nam đến nữ ở showbiz, mỗi ngày trong năm đều là thời gian giảm cân của họ.

Theo Nhân Dân nhật báo, mức cân nặng tối đa của nghệ sĩ thần tượng Trung Quốc hiện nay là 40-60 kg. Nếu nhỉnh hơn mốc này dù chỉ vài gram, họ cũng được xem là béo, và phải nhanh chóng siết cân. Sohu cho biết đằng sau vóc dáng cân đối, mảnh mai của các ngôi sao là chế độ ăn kiêng gắt gao, tâm lý tranh đấu để hạn chế bản thân trước sự cám dỗ của thức ăn.

Trong chương trình Nhà hàng Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh từng gây sốc khi chỉ đúng một sợi mì vào bữa sáng, Trương Nghệ Hưng ăn hai miếng bánh ngọt rồi bỏ dở cả đĩa với lý do sợ béo ở show For You, My New Business Card, Thái Tử Khôn nhai một cái sủi cảo đến 97 lần để ức chế sự thèm ăn, tạo cảm giác no.

Những nữ nghệ sĩ như Dương Mịch, Chương Tử Di, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á, Trương Thiên Ái cũng nếm qua loa cho có lệ khi ghi hình phân cảnh ăn uống. "Ngọt không ăn, sống không ăn, thịt không ăn, cay không ăn", "Không heo, gà, vịt, không gia vị", là những yêu cầu ăn uống nhằm giữ dáng của Thư Kỳ hay Trần Nghiên Hy.

Trong chương trình Đưa 100 cô gái về nhà, Lâm Duẫn bị người quản lý kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn. Nữ diễn viên thích ăn vặt, uống trà sữa nhưng cô không được phép đụng đến. "Với tôi bánh kem là dùng để ngắm chứ không phải ăn", cô nói.

Lâm Duẫn cho biết hàng ngày cô đã quen với việc nhịn ăn uống: "Nếu chỉ cần một giây tôi thả lỏng, ngay lập tức sẽ bị phóng viên chụp được và bôi nhọ. Họ sẽ viết rằng tôi không xứng đáng làm người nổi tiếng, tôi không nghiêm khắc với bản thân, không kính nghiệp".

Do luôn bị soi mói về trọng lượng, kể cả trong giai đoạn mang thai, không ít nữ nghệ sĩ vẫn duy trì thân hình gọn gàng. Sau khi sinh, họ phải ngay lập tức ép cân để trở về vóc dáng không mỡ thừa như ban đầu.

Thực trạng đặt cược sức khỏe để đẹp

Theo Sina, việc nghệ sĩ Hoa ngữ cả nam và nữ đều cố gắng giữ thân hình thon gọn, mảnh mai là yêu cầu bắt buộc phải làm để phục vụ cho công việc. Tuy nhiên, người nổi tiếng cần học cách yêu thương, tôn trọng cơ thể, tránh để cân nặng trở thành vấn đề ám ảnh khiến họ rơi vào tình trạng gầy quá mức, áp dụng phương pháp giảm cân cực đoan.

Trên chương trình Health 2.0, Lưu Đức Hoa cho hay bản thân ép cân dưới sự hướng dẫn dinh dưỡng của chuyên gia, nói không với những phương pháp gây hại đến sức khỏe như nhịn ăn.

Để lên hình ăn ảnh, nghệ sĩ trong showbiz Hoa ngữ có chế độ ép cân khắc nghiệt. Ảnh: Weibo, Sohu.

"Bí quyết trẻ lâu, cơ thể săn chắc của tôi là ăn chay trường. Bạn phải ăn đúng, ăn lành mạnh kết hợp với tập luyện thể thao mới có hiệu quả bởi không phải cứ ăn chay là tốt cho sức khỏe", ngôi sao Chuyên gia phá bom 2 chia sẻ.

Thiên vương Hong Kong cho rằng việc ăn kiêng quá đà không những không giúp giảm cân, ngược lại còn gây ra hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. "Tôi nghĩ mọi người không nên nhịn ăn nhịn uống. Thực phẩm nào cũng loại bỏ khỏi cuộc sống, rồi chỉ ăn rau và uống nước cầm hơi qua ngày thì làm sao đủ chất để có cơ thể mạnh khỏe".

Tuy nhiên, không quá nhiều ngôi sao đi theo phương pháp siết cân lành mạnh, khoa học như Lưu Đức Hoa. Thực trạng hiện nay là nghệ sĩ Hoa ngữ có xu hướng ép cân quá đà khiến cơ thể gầy gò, trông kém khỏe mạnh, có thể kể đến Angelababy, Ngô Cẩn Ngôn, Cúc Tịnh Y, Lâm Duẫn, Huỳnh Hiểu Minh.

Người mẫu Châu Vy Đồng cho biết nhịn đói, uống nước liên tục trong 12 ngày để gầy hơn 12,5 kg. Dương Tử hay Mã Tư Thuần cũng chia sẻ từng áp dụng phương pháp nhịn ăn 7 ngày để xuống cân cấp tốc. Trong khi đó, để lên hình ăn ảnh hơn, nam diễn viên La Vân Hi được cho là ép cân đến mức nghiện. Hậu quả cho việc giảm cân quá đà là ngôi sao Bên nhau trọn đời bị suy nhược cơ thể, ngoại hình đi xuống chỉ trong thời gian ngắn.

"Hoặc là gầy, hoặc là chết", Từ Hy Viên chia sẻ về phương pháp làm đẹp của mình. Cô từng tự hào khoe rằng bản thân chỉ ăn 2 muỗng cơm, rau mỗi ngày, và chế độ này giúp sao nữ giảm được 10 kg trong một tuần. Tuy nhiên, kết quả cho việc ăn uống kiêng khem thời gian dài là tạo ra sự tổn thương nghiêm trọng về mặt sức khỏe mà phải sau khi lập gia đình Từ Hy Viên mới nếm trải và hiểu thấu, theo Sina.

Sina bình luận việc nghệ sĩ giữ gìn vóc dáng không phải điều sai trái, tuy nhiên bám theo tiêu chuẩn thẩm mỹ mù quáng, không màng sức khỏe bản thân lại được xem là có vấn đề. Là người có sức ảnh hưởng đến công chúng, các ngôi sao cần thể hiện vẻ đẹp khỏe mạnh, đa dạng. Việc nghệ sĩ theo đuổi tiêu chuẩn thẩm mỹ lệch lạc ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự lo lắng ngoại hình trong xã hội.