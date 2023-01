Ám ảnh phải đẹp của quý ông Hollywood

Đến cả chế độ ăn uống kỳ quặc và phương pháp siết cơ nhiều rủi ro cũng được The Rock, Chris Hemsworth mạo hiểm áp dụng. Họ muốn sở hữu ngoại hình hoàn hảo.

Richard Madden, nam chính của bom tấn Eternals, trong lần phỏng vấn trên Vogue cho biết rằng anh từ chối đóng cảnh khỏa thân phát sinh nếu chưa có sự chuẩn bị ngoại hình. Một body chuẩn 6 múi, vạm vỡ cực kỳ quan trọng đối với Madden.

"Sau khi chúng tôi đã ăn uống thả ga và gần như không tập thể dục trong 2 ngày, chẳng có cơ bắp nào cho những cảnh quay cởi trần cả. Cánh mày râu chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười trừ", Madden nói.

Tâm sự trên Men's Health, sao trẻ Jacob Elordi tin rằng mọi cuộc bàn tán của khán giả nữ về diễn viên nam đều xoay quanh chủ đề cơ thể. Bởi vậy Elordi luôn chăm chút cho mọi sự xuất hiện của mình, dù là đóng phim hay dự thảm đỏ.

Thực tế thì Richard Madden hay Jacob Elordi chỉ 2 trong số nhiều tài tử Hollywood đã và đang gặp áp lực, ám ảnh ngoại hình phải thật hoàn hảo.

Chế độ dinh dưỡng kỳ quặc

"Tôi từng không ăn gì ngoài khoai tây luộc trong 2 tuần để thanh lọc cơ thể. Chỉ là khoai tây luộc và muối hồng Himalaya. Rõ ràng, cách đó đảm bảo giảm cân hiệu quả" hay "Tôi đã ăn chế độ keto và nghĩ: 'Ồ, có một chế độ ăn kiêng mà chúng ta chỉ ăn bánh charcuterie và phô mát sao?" là chia sẻ của Robert Pattinson ngày 20/1, khi trả lời phỏng vấn Evening Standard.

Để phục vụ cho từng vai diễn, Pattinson thừa nhận có những kỳ vọng "điên rồ" khi thử nhiều cách khác nhau vì muốn vẻ ngoài được hoàn hảo.

Thế nhưng những gì xảy ra với nam chính The Batman vẫn chưa điên rồ như khả năng chịu khát của The Rock. Trong 3 tuần cuối quay Black Adam, The Rock phải cắt giảm lượng natri và chỉ được uống dưới 295 ml nước mỗi ngày. Việc này sẽ giúp các khối cơ của anh nổi lên rõ nét.

Đối với người thường xuyên tập luyện và dễ đổ mồ hôi như The Rock, đây là cực hình. "Quá trình chuẩn bị cho Black Adam là trải nghiệm gian khổ nhất trong đời tôi", tài tử tâm sự trên Men's Journal. Thông thường, anh chỉ mất 3 tháng chuẩn bị cho một vai diễn. Nhưng với bom tấn này, con số đó là gấp đôi, kéo dài nửa năm.

The Rock cắt giảm lượng nước nạp vào cơ thể để siết cơ. Ảnh: The Sun.

Cùng chung cảnh ngộ, Chris Hemsworth bị đau đầu triền miên và mất năng lượng do phải cắt nước, tăng cường chế độ ăn carbs và tập gym liên tục để phát triển các nhóm cơ. Một tuần trước cảnh quay cởi trần trong phim Marvel, Hemsworth phải chịu đựng tình trạng khó chịu này.

Tiến sĩ Rand McClain, Giám đốc y tế của phòng khám y học thể thao LCR Health, phân tích với Insider về chế độ siết cơ nguy hiểm của "Thần Sấm: "Khử nước kiểu này có thể khiến cơ bắp trông nhỏ hơn trong tương lai. Bởi vì nếu mất nước, tỷ lệ muối và nước trong cơ thể sẽ bị phá vỡ, từ đó cơ bắp trở nên dẹt đi và thu nhỏ kích thước".

Mặc dù không phải cách giảm hoặc tăng cân, cơ bắp cực đoan như những gì Matthew McConaughey, Simon Pegg, Christian Bale... đã làm, song việc ăn khoai luộc với muối của Pattinson hay chứng kiến cảnh Hemsworth, The Rock khổ sở vì khát nước, là phương pháp chuyên gia dinh dưỡng không khuyến khích làm theo.

Tập luyện không ngừng nghỉ

Trong một buổi casting, Henry Cavill bước ra mà chỉ quấn khăn tắm quanh người. Đạo diễn Martin Campbell đã nhắc nhở nam diễn viên: "Cậu hơi béo đấy, Henry". Nhận xét của Campbell cùng với áp lực sở hữu vẻ ngoài vạm vỡ như tạc của hình tượng Siêu Nhân đòi hỏi Cavill từng phải dày công tập luyện.

Theo đó, Cavill đã tăng cường độ tập lên 2,5 giờ/ngày, tập 4 đến 5 ngày/tuần. Anh thực hiện từ hàng chục đến 100 lần back squat mỗi buổi. Do tính chất bài nặng nên nếu chỉ tập back squat, tài tử sẽ áp dụng các bài tập khác vào buổi sau.

Ngôi sao Superman hiện cao 1,85 m, nặng 90 kg, mỡ trong cơ thể duy trì ở mức dưới 10%. Có thời điểm anh mất khoảng 9 tháng để chuyển 8,16 kg mỡ thành cơ bắp.

Trái lại, thay vì dồn sức cho buổi tập kéo dài 2,5 tiếng, Michael B. Jordan chia làm 3 hoặc 4 buổi tập nhỏ. Các buổi đều áp dụng bài cường độ cao để tăng tốc độ phát triển cơ, tăng sức bền. Đó là chế độ nam diễn viên thực hiện trước khi trở lại vai diễn Adonis Creed trong Creed III.

Chris Hemsworth và các đồng nghiệp nam tập luyện vất vả để đóng phim bom tấn. Ảnh: Menshealth.

Luke Zocchi - huấn luyện viên thể hình của Chris Hemsworth - chia sẻ rằng chìa khóa để nam diễn viên có "cánh tay to khỏe như chân ngựa đua" khi vào vai Thor là phải tập tạ nặng và tăng calories trong khẩu phần ăn. Hemsworth chủ yếu rèn nhóm cơ bụng và bắp tay. Anh ưa chuộng một số bài tập như air squat, plank cơ bản, wood chop, bear crawl (bò kiểu gấu), bài tập tư thế người nhện kết hợp động tác bơi.

Nam diễn viên có thói quen tăng số lần tập. Một số động tác như burpees, plank jack push up... được Hemsworth tập 40 lần/hiệp. Quá trình nghỉ ngơi để cơ bắp hồi phục được anh coi trọng. Ngoài ra anh cố gắng ăn ngon, ngủ tốt và chăm thực hiện các bài tập phục hồi để tăng tốc độ phục hồi cơ bắp.

Theo Men's Health, Hugh Jackman sắp trở lại vai Wolverine (Người Sói) ở phần 3 của loạt phim Deadpool và anh đã dành hẳn 6 tháng trời để chuẩn bị ngoại hình chuẩn chỉnh theo yêu cầu của đạo diễn. Tài tử cho biết lịch tập của anh gồm 2 giai đoạn là bulking và cutting.

Ở giai đoạn bulking, trọng tâm chính là phát triển cơ bắp với bài tập chống đẩy kết hợp các động tác khác. Giữa các giai đoạn, nam diễn viên điều chỉnh lượng calories nạp vào hàng ngày từ 6.000 calories xuống 3.500 calories.

Đến giai đoạn thứ 2, Jackman tăng tốc thói quen bằng cách thực hiện các bài tập tương tự với mức tạ thấp hơn nhưng số lần lặp lại nhiều hơn.

Gương mặt cũng phải đẹp

Bên cạnh cơ thể săn chắc hấp dẫn, quý ông Hollywood không ngừng ám ảnh về gương mặt điển trai, cuốn hút. Và vì thế, họ đã tìm đến các liệu pháp thẩm mỹ xâm lấn hoặc không xâm lấn để duy trì sự trẻ trung.

Nguồn tin Mirror gần đây tiết lộ Ben Affleck chuẩn bị tiến hành phương pháp căng khung chân mày để không phải trông già hơn Jennifer Lopez. Tài tử đã bận lòng rất lâu vì nghĩ nếp nhăn giữa lông mày khiến anh xấu xí. Việc trang điểm mỗi ngày chỉ che đi phần nào, nhưng anh rất ngại chuyện đó.

Daniel Craig được cho là tiêm botox để thon gọn cơ hàm, giúp da mặt căng bóng. Tuy nhiên, việc lạm dụng loại chất này đã khiến gương mặt anh bị đơ cứng, thiếu tự nhiên. Khoảnh khắc tài tử thủ vai 007 với khuôn mặt sưng phù trên sân khấu lễ trao giải BAFTA năm 2018 từng gây xôn xao cộng đồng mạng.

Sylvester Stallone hối hận vì can thiệp thẩm mỹ. Ảnh: Newsweek.

Làm đẹp không xấu, song việc lạm dụng "dao kéo" đã khiến Sylvester Stallone hối hận. Nụ cười của Stallone gượng gạo bởi tác động của ca phẫu thuật cơ bên trái khuôn mặt. Thêm nữa, vẻ phong trần thuở nào của ông đã biến mất vì nhờ cậy botox quá nhiều. Từ biểu tượng nam tính, quyến rũ của điện ảnh thập niên 1980 và 1990, tài tử Rambo hiện được nhắc tên nhiều trong danh sách những sao nam hối hận vì can thiệp thẩm mỹ.

"Tôi đã 5 lần sửa mũi và thực hiện một ca phẫu thuật xương gò má", cựu võ sĩ quyền anh kiêm diễn viên, nhà biên kịch Mickey Rourke tiết lộ vào năm 2014. Ông đã đánh mất khung xương hàm góc cạnh, bờ môi mỏng quyến rũ cùng đôi mắt gợi tình khiến bao thiếu nữ say mê hồi thập niên 1980.

Trong bài phỏng vấn trên Insider, tiến sĩ Seth Matarasso nhận định việc nam giới bị phân biệt đối xử về tuổi tác và kinh nghiệm đang trở nên phổ biến trong lĩnh vực giải trí. Họ quan niệm rằng bản thân càng trẻ, đẹp sẽ càng tiềm năng và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Do đó, họ chọn phẫu thuật thẩm mỹ.

Các chuyên gia khuyên cánh mày râu nên chỉnh sửa chừng mực, tránh đối mặt với kết quả không mong muốn như một số ngôi sao kể trên.