Ám ảnh kinh hoàng của diễn viên khi đóng phim

Theo Far Out, cả Jack Nicholson và Shelley Duvall đều gặp khó khăn trong quá trình quay The Shining. Đạo diễn Stanley Kubrick rất khắc nghiệt với Duvall và liên tục gây áp lực tâm lý để nữ diễn viên đạt trạng thái kinh hãi tột độ, nhập tâm vào vai diễn. Sau một cảnh quay, Duvall bị hư giọng, bàn tay bị thương và mất nước nghiêm trọng. Trong khi đó, nam diễn viên Nicholson nói anh mất ngủ trầm trọng, chỉ tranh thủ thời gian từ khách sạn đến trường quay để ngủ. Ảnh: Variety.