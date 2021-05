'Ám ảnh kinh hoàng' có đang quá diễm tình?

Dù “The Conjuring” thuộc nhóm những thương hiệu phim kịnh dị ăn khách hàng đầu, cốt lõi của tác phẩm lại là chuyện tình sắt son giữa vợ chồng nhà Warren.

Loạt phim kinh dị ăn khách The Conjuring xoay quanh những vụ điều tra hiện tượng siêu nhiên do hai vợ chồng Ed (Patrick Wilson) và Lorraine (Vera Farmiga) Warren thực hiện. Bên cạnh yếu tố kinh dị, giật gân, loạt phim còn chiêu đãi khán giả câu chuyện tình lãng mạn của hai vợ chồng nhà Warren.

Tình yêu giúp nhà Warren chống chọi ác quỷ

CBR đưa tin trong một bài phỏng vấn gần đây với Digital Spy, nữ diễn viên Vera Farmiga đã bình luận về mối quan hệ lãng mạn giữa hai nhân vật chính của The Conjuring. Theo cô, đây chính là điểm làm nên sự thú vị của vai diễn: “Tôi biết điều gì khiến mình cảm thấy thú vị. Hai con người ấy chính là hiện thân của tình yêu”.

Ed và Lorraine là cặp vợ chồng thuận hòa, lý tưởng trên màn ảnh.

Trong The Conjuring (2013), Ed và Lorraine đã điều tra căn nhà bị ma ám của gia đình Perron. Trong cảnh người mẹ bị quỷ ám và tấn công Ed, dù biết nguy hiểm, Lorraine vẫn không rời anh nửa bước. Tương tự, từ khi Lorraine gặp nạn giữa một buổi cầu hồn, Ed luôn ở bên và săn sóc cô.

Tới The Conjuring 2, thử thách đặt ra với nhà Warren càng gian nan hơn khi họ tới London để giải quyết một hồn ma ám trong căn nhà cũ. Nhưng đón chờ cặp vợ chồng lại là thiên la địa võng do một con quỷ tà ác đã giăng sẵn. Tình huống càng ngặt nghèo khi Lorraine bị giày vò bởi viễn cảnh Ed gặp nạn.

Việc chỉ mình Lorraine nhìn thấy cái chết treo lơ lửng trên đầu Ed khiến câu chuyện tình yêu giữa họ cùng lúc trở nên da diết và nhuốm màu bi kịch. Trong nửa cuối phim, chính tình yêu dành cho Ed đã tiếp sức, giúp Lorraine vượt quà nỗi sợ hãi và chiến thắng con quỷ Valak.

Xuyên suốt The Conjuring, thế lực tà ác càng mạnh, nhà Warren lại càng đoàn kết. Tình yêu không chỉ kết nối họ thành một gia đình. Nó còn là nguồn năng lượng tiếp sức cho cả hai trên hành trình giúp đỡ những người không may bị quỷ ma hãm hại.

Vợ chồng nhà Warren tiếp tục bị thử thách

Trong phần hậu truyện The Conjuring: The Devil Made Me Do It, lần đầu tiên những vụ trục quỷ của nhà Warren sẽ dính dáng đến pháp luật. Họ sẽ phải ra làm chứng trước tòa và minh oan cho một chàng trai bị quỷ ám khi thực hiện hành vi giết người.

Tình yêu của Ed và Lorraine tiếp tục bị thử thách trong phần 3 của loạt The Conjuring.

Đây là câu chuyện được xây dựng dựa trên vụ giết người có thật do Arne Cheyenne Johnson thực hiện năm 1981. Johnson khai đã bị quỷ ám và con quỷ lợi dụng cơ thể mình để giết người. Vài tháng trước, con quỷ này đã ám cậu em trai hôn phu của Johnson và bị nhà Warren trục xuất.

Phần thứ ba của loạt The Conjuring tiếp tục thử thách tình cảm giữa Ed và Lorraine. Hai vợ chồng Warren không chỉ đương đầu với những thế lực ma quỷ hắc ám, mà cuộc hôn nhân của họ cũng bị thử thách đến cực đại.

Michael Chaves, đạo diễn của bộ phim, chia sẻ: “Trong lịch sử, nhà Warren đã trải qua nhiều bi kịch cũng như biến cố. Vài điều không hay đã xảy ra với cả hai người. Họ phải nỗ lực một cách vất vả để vượt qua.

Điều này khiến chúng ta đặt câu hỏi, liệu sau cơn sóng gió, họ có còn là Ed và Lorraine của ngày xưa? Sau những sự kiện xảy ra trong phần này và các phim mới trong tương lai, hậu quả họ phải gánh chịu là gì?”.

Được xây dựng trên nền móng của thể loại kinh dị siêu nhiên, sức nặng của loạt The Conjuring không nằm ở chỗ nó khiến khán giả sợ hãi thế nào mà là các nhân vật đã vượt qua thử thách không tưởng trên màn ảnh ra sao. Và tình yêu tiếp sức cho họ đạt được thành tựu ấy.

Khởi đầu của The Conjuring là một thương hiệu kinh dị tâm linh. Tuy nhiên, cốt lõi của loạt phim lại nằm ở câu chuyện mang màu sắc diễm tình mà Ed và Lorraine Warren là nhân vật chính.