‘Ám ảnh kinh hoàng 3’ không đi theo mô-típ nhà ma kinh điển

Video hậu trường từ đoàn phim “Ám ảnh kinh hoàng” mới được Warner Bros. công bố đã hé lộ cho khán giả tình tiết chính trong “The Conjuring 3”.

ScreenRant đưa tin cốt truyện chính của The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It đã được hé lộ thông qua video nhan đề Faith & Fear: The Conjuring Universe Behind the scenes. Đoạn phim hậu trường được Warner Bros. công bố ngày 23/10.

Từ thời điểm 29 phút 40 giây của video, khán giả có thể thấy hình ảnh đầu tiên từ The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Tiếp đó, nội dung chính trong bộ phim cũng phần nào được hé lộ qua phần phỏng vấn ngắn các nhân vật. Từ đoạn video, khán giả được biết phần 3 của thương hiệu phim Ám ảnh kinh hoàng sẽ tập trung vào Arne Johnson, một nhân vật có thật.

The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It lấy bối cảnh năm 1981.

Năm 1981, phiên tòa xét xử Arne Johnson tội giết người đánh dấu lần đầu trong lịch sử tư pháp Mỹ quỷ ám được sử dụng như một chứng cứ bào chữa trước tòa. The Conjuring 3 đã phá vỡ mô-típ nhà ma từng giúp hai phần tiền truyện gặt hái thành công vang dội tại phòng vé. Thay vào đó, series đã hòa trộn yếu tố kinh dị vào đời sống thực.

Patrick Wilson, ngôi sao của loạt phim, chia sẻ: “The Devil Made Me Do It hé lộ câu chuyện lạnh gáy về khủng bố, giết người và cái ác chưa ai biết đủ sức khiến những chuyên gia về hiện tượng siêu nhiên như Ed và Lorraine Warren ngoài đời thật cảm thấy kinh hãi.

Đây là một trong những vụ giật gân nhất trong sự nghiệp của họ. Bắt đầu từ trận chiến giành lại linh hồn của một cậu bé, vợ chồng Warren đã bị cuốn theo những trải nghiệm mà họ chưa từng thấy trước nay. Vụ án cũng đánh dấu lần đầu một nghi phạm giết người lấy lý do bị quỷ ám để bào chữa cho mình”.

Nguyên mẫu Arne Johnson cũng tham gia vào quá trình sản xuất The Conjuring 3.

Đoạn video hậu trường cũng hé lộ hình ảnh Ruairi O’Connor trong vai Arne Johnson, và đặc biệt, sự tham gia của chính nguyên mẫu Arne Johnson ngoài đời thực vào quá trình sản xuất. Sự xuất hiện của Arne Johnson trên phim trường có thể giúp O’Connor hóa thân vào vai diễn một cách chân thực hơn. Không những vậy, nó còn khiến The Devil Made Me Do It trở nên độc đáo hơn”.

The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It do Michael Chaves (The Curse of Llorona) thay thế James Wan ngồi ghế đạo diễn. Kịch bản phim do David Leslie-Johnson McGoldrick, biên kịch của The Conjuring 2, chấp bút. Vera Farmiga và Patrick Wilson tiếp tục đảm nhận vai diễn vợ chồng nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren.

Hiện, do ảnh hưởng của Covid-19, The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It đã bị lùi lịch chiếu tới tháng 6/2021.