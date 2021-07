Ám ảnh khi bị chê ngoại hình của mỹ nhân 'Fast and Furious'

Jordana Brewster nói: "Họ yêu cầu tôi giảm vài cân. Câu nói đó vẫn vang lên trong đầu tôi sau nhiều năm".

Theo South China Morning Post, với khán giả yêu thích dòng phim hành động, Brewster không phải tên tuổi quá nổi bật nhưng đã trở nên quen mặt với thương hiệu Fast and Furious. Jordana Brewster sinh năm 1980, là diễn viên và người mẫu mang nửa dòng máu Latinh có chỗ đứng nhất định ở Hollywood.

Cô khởi nghiệp diễn xuất trong một tập phim All My Children (1995) và tiếp theo đảm nhận vai Nikki Munson ở As the World Turns, đồng thời nhận đề cử Diễn viên tuổi teen xuất sắc tại Giải thưởng Soap Opera Digest 1997.

Có nhiều điều về Jordana Brewster mà không phải khán giả nào cũng biết. Ảnh: South China Morning Post.

Bóng hồng sinh ra ở Panama xuất hiện trong Fast & Furious từ phần đầu tiên. Nhân vật của Brewster là Mia - em gái Dom Toretto, và sau này trở thành vợ của Brian O’Conner (Paul Walker). Cái chết của Paul Walker hồi cuối năm 2013 khiến nhân vật Brian không xuất hiện ở phần 8 và Mia cũng vậy.

Đến Fast and Furious 9, Brewster và nhân vật của mình đã chính thức trở lại.

Nghiện rượu, rối loạn ăn uống

Ngày 24/6, tạp chí Glamour xuất bản bài luận cá nhân của Jordana Brewster, tiết lộ về chuyện nữ diễn viên đã phải vật lộn với cơn nghiện rượu, rối loạn ăn uống ra sao khi làm vợ Andrew Form từ năm 2007-2020.

Chồng cô động viên, an ủi và khuyên Brewster nên đi cai, đó cũng là lúc cô mới hiểu điều bất ổn đang xảy ra với cơ thể mình.

Jordana Brewster từng mắc rối loạn ăn uống và nghiện rượu.

"Tôi không có hướng giải thích hoặc lối thoát nào cả. Tôi cảm thấy như mình đang tự cô lập bản thân vậy. Việc này càng làm tăng thêm chứng rối loạn ăn uống của tôi", Brewster viết.

Trong khi chồng làm việc cả ngày ở phim trường, Brewster thỉnh thoảng vẫn đi thử vai, song với tâm thế chán nản đến cùng cực.

Tan làm, cô tới các quần bar mini ở Four Seasons để ăn nhẹ và sau đó lẻn xuống cầu thang trước khi chồng phát hiện. Cô cảm nhận bên trong mình có một sự hỗn loạn, rối bời, trái ngược với bản chất hiền lành vốn có.

Một năm sau, theo Brewster, chứng rối loạn ăn uống đã chuyển sang giai đoạn khác và nghiêm trọng đến mức cô xem trọng nó hơn cả những vấn đề về sự nghiệp và hôn nhân.

"Những câu sáo rỗng rằng việc kiểm soát ăn uống sẽ khiến bạn có ảo tưởng kiểm soát được cuộc sống, nhưng thực tế nó lại đúng với tôi. Vì quá tập trung vào số cân nặng và lượng calories tiêu thụ trong ngày mà tôi bỏ qua mọi chuyện khác", minh tinh thừa nhận.

Trải qua nhiều năm chữa trị, Brewster cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, cô gọi tình trạng cơ thể bây giờ là "tạm bình yên". Nếu biểu hiện của rối loạn ăn uống tiếp tục, cô sẽ tìm cách khắc phục ngay lập tức.

Giảm cân để đóng phim Hollywood

Nữ diễn viên cũng chia sẻ về áp lực mà Hollywood đặt ra đối với các nữ diễn viên trong cuộc phỏng vấn gần đây với trang web về phong cách sống The Retaility.

Jordana Brewster của 10 năm trước đã lo lắng mỗi lần casting. Cô sợ vòng eo quá to hoặc vòng ba chưa đủ tròn, căng, sẽ phá hỏng cơ hội đậu vai trong phim kinh phí lớn.

"Quá nhiều áp lực buộc các diễn viên nữ phải theo đuổi một hình mẫu nhất định. Mệt mỏi, thực sự mệt mỏi và lãng phí năng lượng. Thay vì đọc kịch bản hay tập trung vào nhân vật của mình, chúng tôi phải chăm chăm vào câu hỏi 'Diện mạo tôi trông thế nào rồi? Nó đã đủ hoàn hảo chưa?" - Brewster hồi tưởng.

Không đơn giản mà Brewster bị ám ảnh như thế. Nữ diễn viên cho biết bản thân từng nghe những nhận xét không mấy tích cực từ các nhà làm phim Hollywood về ngoại hình của cô.

"Họ yêu cầu tôi giảm vài cân. Câu nói đó vẫn vang lên trong đầu tôi sau nhiều năm, và tôi hỏi ngược lại, tại sao mình lại phải làm điều đó nếu không muốn?".

Để có thể diễn tả ngắn gọn, Brewster gọi thời điểm ấy là "kỷ nguyên của Maxim và FHM" - nơi những tạp chí áo tắm bốc lửa lên ngôi, nhẵn mặt trên truyền thông chỉ là các người đẹp có kích thước cơ thể chuẩn, không quá béo cũng không được quá gầy.

Minh tinh bị ám ảnh chuyện giảm cân để đóng phim Hollywood. Ảnh: Pinterest.

Gạt bỏ những định kiến, quy tắc được cho là cũ kỹ từng tồn tại, Brewster tin rằng ngành công nghiệp giải trí đã bắt đầu đi đúng hướng.

Khi xem TV, Brewster đã ngạc nhiên khi diễn viên nữ có thể diện những bộ cánh không nhất thiết phải hở trên trống dưới. Cô nói: "Họ không được gọi là biểu tượng tình dục, trừ khi nó phù hợp với tính cách và phong cách nóng bỏng mà họ theo đuổi".

Sinh con nhờ phương pháp mang thai hộ

Có một điều mà không nhiều người biết rằng hai đứa con của Jordana Brewster đều chào đời bằng phương pháp mang thai hộ. Năm 2016, minh tinh chia sẻ trên Yahoo, và đó cũng là lần hiếm hoi cô nói đến chuyện này. "Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt buộc phải nhờ giúp đỡ", người đẹp tâm sự.

Hiện tại, bé Julian (8 tuổi) và Rowan (4 tuổi) sống cùng Brewster sau khi bố mẹ ly hôn. Theo People, hai bé phát triển bình thường, là nguồn động viên duy nhất của người mẹ diễn viên lúc này.

Ngôi sao Fast and Furious và nhà sản xuất Andrew Form quyết định ly hôn hồi tháng 7/2020, sau 13 năm gắn bó. Trước đó, họ đã ly thân trong hòa bình. Giới thạo tin tiết lộ Brewster là người chủ động đệ đơn lên tòa án Los Angeles.

"Họ tuyệt đối tôn trọng đối phương, đồng ý nuôi con chung, phân chia tài sản rõ ràng và giữ quan hệ bạn bè", nguồn tin nói.

Cặp sao chia tay trong hòa bình. Ảnh: Us Magazine.

Brewster gặp gỡ Form lần đầu tiên năm 2005 trên trường quay The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning, phim do Form sản xuất, và Brewster đóng chính.

Họ bí mật hẹn hò khoảng hai năm trước khi tổ chức hôn lễ lãng mạn trên đảo Nevis, thuộc vùng biển Caribbean. Brewster từng chia sẻ trên InStyle Weddings: "Tôi luôn tìm hình dáng của Form trên phim trường. Thật nhẹ nhõm khi phát hiện giày người yêu vẫn ở đấy, chỉ như vậy là đủ".