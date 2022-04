Doanh thu YouTube gây thất vọng

Mảng quảng cáo của YouTube trong quý I đạt kết quả thất vọng, trong khi các dự án mạo hiểm của Alphabet có doanh thu tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Trong quý I, doanh thu của Alphabet đạt 68,01 tỷ USD , tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn dự báo từ nhà phân tích ( 68,11 tỷ USD ). Trong khi đó, doanh thu quảng cáo tăng từ 44,68 tỷ USD lên 54,66 tỷ USD .

Tuy nhiên, doanh thu quảng cáo của YouTube lại gây thất vọng với 6,87 tỷ USD , thấp hơn mức 7,51 tỷ USD do nhà phân tích dự đoán. Kết quả cho thấy thị trường quảng cáo kỹ thuật số bị ảnh hưởng do lo ngại lạm phát, cùng nhiều lý do khác như thay đổi chính sách quyền riêng tư trên iOS, gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động, đối thủ cạnh tranh lớn...

YouTube ghi nhận doanh thu thất vọng trong quý I. Ảnh: Reuters.

Ruth Porat, Giám đốc Tài chính Alphabet nói rằng YouTube trải qua "mức tăng trưởng khiêm tốn" trong mảng quảng cáo trực tiếp (direct response advertising). Bà nói thêm xung đột Nga - Ukraine cũng tác động đến tình hình kinh doanh của YouTube.

"Tác động trực tiếp đến từ quyết định tạm dừng phần lớn hoạt động kinh doanh tại Nga từ tháng 3... Ngay từ đầu, đã có sự sụt giảm trong chi tiêu của nhà quảng cáo, đặc biệt trên YouTube khu vực châu Âu", Porat cho biết.

"Tuy mảng kinh doanh từ dịch vụ tìm kiếm và đám mây của Alphabet cho kết quả tốt trong quý I, hoạt động kinh doanh của YouTube kém hơn dự báo từ nhà phân tích do sự cạnh tranh từ các nền tảng chia sẻ video như TikTok, một số dịch vụ giải trí như Disney+", Paul Verna, nhà phân tích của Insider Intelligence nhận định.

Một trong những giải pháp tăng trưởng của YouTube là Shorts, tính năng chia sẻ video ngắn tương tự TikTok, Snap và Instagram Reels. CEO Sundar Pichai cho biết Shorts thu hút 30 tỷ lượt xem mỗi ngày, gấp đôi so với quý IV/2021 và gấp 4 lần quý I/2021. Tuy nhiên, tính năng này chưa thể tạo ra nhiều doanh thu cho YouTube.

Mảng kinh doanh dịch vụ đám mây của Alphabet đạt mức tăng trưởng 44%, cao hơn dự báo của giới phân tích trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ngừng sử dụng trung tâm dữ liệu tự phát triển. Tuy nhiên, bộ phận này ghi nhận mức lỗ 931 triệu USD , giảm nhẹ so với 974 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Other Bets, bộ phận tập hợp các dự án dành cho công nghệ tương lai có doanh thu tăng gần gấp đôi sau một năm, từ 198 triệu USD lên 440 triệu USD . Tuy nhiên, khoản lỗ của Other Bets cũng tăng nhẹ lên 1,15 tỷ USD .

Other Bets gồm một số dự án công nghệ sinh học và xe tự lái Waymo. Ảnh: AP.

Các bộ phận khác của Alphabet gồm phần cứng, Play Store và doanh thu YouTube không đến từ quảng cáo đạt tổng cộng 6,81 tỷ USD , tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi công bố kết quả kinh doanh quý I, giá cổ phiếu Alphabet giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 5/2021. Ban lãnh đạo công ty đã ủy quyền mua lại lượng cổ phiếu tương đương 70 tỷ USD , cao hơn so với 50 tỷ USD của năm ngoái và 25 tỷ USD trong năm 2019.