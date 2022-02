'All of Us Are Dead' - phim xác sống rối rắm của Hàn

Series “All of Us Are Dead” (Ngôi trường xác sống) có kịch bản tham lam, khai thác nhiều tuyến nhân vật nhưng không đem lại sự mới mẻ cho đề tài.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Năm 2016, Train to Busan đạt thành công lớn về thương mại lẫn phê bình, được xem là tác phẩm mở đường cho dòng phim xác sống (zombie) tại Hàn Quốc. Sau đó, nhiều dự án cùng đề tài ra mắt và gây được tiếng vang như Rampant (2018), Peninsula (2020), #Alive (2020) hay series Kingdom (2019).

Được Netflix đầu tư sản xuất, Ngôi trường xác sốngtiếp tục đặt câu hỏi thế giới sẽ ra sao khi con người gặp thảm họa xác sống. Loạt phim đặt bối cảnh chính tại trường trung học phổ thông Hyosan giả tưởng. Đây là nơi virus bắt đầu phát tán, khiến cả nước Hàn lâm vào khủng hoảng vì đại dịch.

Khi trường học là nơi phát tán virus

Chuyện phim bắt đầu vào đêm mưa tầm tã. Trên sân thượng tòa nhà cũ kỹ, một nam sinh bị các bạn cùng trường đánh đập tàn bạo nhưng không có cách nào chạy trốn. Đột nhiên, cậu bắt đầu có biểu hiện lạ như cơ thể co giật, không sợ đau, liên tục lao vào người đối diện. Thậm chí, nhân vật bị bạn hất thẳng từ trên cao xuống mặt đất mà không chết.

All of Us Are Dead được Netflix đầu tư sản xuất.

Đó là con trai của Lee Byeong Chan (Kim Byung Chul) - thầy khoa học dạy tại trường Hyosan. Cậu bị nhiễm virus xác sống nhưng thầy lại giữ bí mật, xem con trai như vật thí nghiệm để nghiên cứu.

Sau đó, người xem được theo chân nữ sinh On Jo (Park Ji Hu) và nhóm bạn thân. Tan học xong, họ cùng đến quán của mẹ Cheong San (Yoon Chan Young) để ăn gà rán, bắt đầu bàn tán về thầy Byeong Chan.

Các học sinh trong trường lan truyền tin đồn rằng thầy giáo toát lên mùi xác chết. Từ khi con trái mất tích, ông bắt đầu có nhiều biểu hiện kỳ lạ gây chú ý. Gần nhất, một nữ sinh cũng không xuất hiện kể từ lần cuối gặp thầy, khiến nghi vấn đặt ra ngày càng tăng cao.

Đến giữa tập một, nhịp phim tăng dần khi virus lây lan từ phòng nghiên cứu của thầy Byeong Chan ở trường. Các học sinh lần lượt trở thành xác sống khát máu, tấn công đồng loại không phân biệt đúng sai.

Giữa bối cảnh đó, Oh Jo và các bạn phải tìm cách sống sót trong khi diễn biến bên ngoài cũng hết sức hỗn loạn. Từ các chính trị gia, cảnh sát đến quân đội đều bị ảnh hưởng trước dịch bệnh, khiến trật tự xã hội đảo lộn. Đúng như tên phim dự báo, mọi người đều có thể đối diện với cái chết trong gang tấc.

Kịch bản tham lam, tuyến nhân vật chồng chéo

Tác phẩm được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh trên mạng) Now at Our School phát hành năm 2009-2011. Kịch bản do biên kịch Chun Sung Il chấp bút. Anh là người có kinh nghiệm viết nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh, nổi bật có My Girlfriend is an Agent (2009), series The Slave Hunter (2010), The Pirates (2014).

Bộ phim mang tính giải trí nhưng kịch bản bị đánh giá chồng chéo.

Tuy nhiên, kịch bản All of Us Are Dead lại rối rắm và thiếu điểm nhấn. Thời lượng lên đến 12 tập khiến phim dài hơn so với các series Netflix đầu tư năm ngoái như Squid Game, D.P, Hellbound,...

Trong sáu tập đầu, biên kịch khiến khán giả xoay như chong chóng vì xây dựng nhiều tuyến nhân vật. Ngoài nhóm bạn On Jo chiếm phần lớn thời lượng, phim liên tục lướt qua các học sinh khác đang tìm cách sống sót ở trường. Họ bao gồm đôi bạn trẻ mắc kẹt trên sân thượng, bộ tứ trốn trong nhà vệ sinh, nhóm trong thư viện hay cậu học sinh cá biệt ở nhà ăn.

Đứng trước thời khắc sinh tử, ai cũng có vấn đề cá nhân cần được giải quyết. Một nữ sinh mang thai ngoài ý muốn đang bất lực tìm sự trợ giúp. Một cô gái khác là nạn nhân bạo lực học đường, lo sợ vì bị bạn dọa sẽ tung đoạn clip lên mạng. Học sinh nhà giàu có thái độ khinh thường bạn học vì gia cảnh nghèo khó. Ngược lại, lớp trưởng Nam-Ra (Cho Yi Hyun) bị các bạn xa lánh một phần vì bố mẹ nhiều tiền.

Bản thân Oh Jo thì có tình cảm với anh chàng điển trai nhất lớp Su Hyeok (Park Solomon) nhưng cậu lại thích Nam-Ra. Trong khi đó, Cheong San cũng thầm thương trộm nhớ Oh Jo mà không dám nói. Mối quan hệ của bộ tứ rắc rối hơn khi dịch bệnh phát tán.

Phía giáo viên cũng được khai thác. Đại diện trường là thầy hiệu trưởng lo sợ cảnh sát vào cuộc. Cô chủ nhiệm Sun Hwa (Lee Sang Hee) tìm cách hỗ trợ học sinh trong khi thầy Byeong Chan còn nhiều bí mật giữ kín, chưa công bố về virus.

Kịch bản có nhiều chi tiết gây ức chế. Chẳng hạn học viên bị bắt nạt ngay lớp hợp khi giáo viên đang giảng bài, hay nam sinh sẵn sàng sát hại thầy giáo dù ông chưa nhiễm virus. Dịch bệnh khiến mọi mối quan hệ trở nên đảo lộn. Để giữ mạng sống, học sinh sẵn sàng giết bất cứ ai, dù là bạn thân hay giáo viên.

Ngoài ra, tác phẩm cũng mở rộng bối cảnh ra khỏi khuôn viên trường học. Tất cả khiến cho nửa đầu phim vừa hỗn loạn, vừa rối rắm, lột tả đúng không khí khi thế giới sắp sửa bước vào tận thế.

Chưa có nhiều sáng tạo nhưng giữ được tính giải trí

Ngồi ghế đạo diễn là bộ đôi Lee Jae Kyu và Kim Nam Soo. Trong đó, đạo diễn họ Lee là người từng làm Intimate Strangers (2018) - phiên bản Hàn của Tiệc trăng máu (2020).

Dàn diễn viên trẻ diễn tròn vai trong phim.

Chọn đề tài xác sống, các nhà làm phim không đem lại sự mới mẻ so với các tác phẩm cùng dòng. Tạo hình thây ma quen thuộc, gợi nhớ Train to Busan với gương mặt bị thối rữa. Chúng đều là những sinh vật khát máu, bị thu hút bởi âm thanh, thích cắn người và rượt theo đối tượng với tốc độ gấp gáp. Một số xác sống còn có khả năng gập đôi cơ thể, nhưng khả năng suy nghĩ chỉ là con số không.

Bỏ qua điểm trừ về kịch bản và tạo hình, All of us are dead vẫn giữ được tính giải trí cao. Tác phẩm thêm thắt nhiều yếu tố hành động, kinh dị lẫn giật gân để lôi kéo khán giả qua từng tập. Chuyện phim dần chuyển hướng sang thể loại sinh tồn khi các học sinh phải tìm sống sót khi không có ai trợ giúp.

Series gây ấn tượng bằng các cảnh rượt đuổi xuyên hành làng hay khi học sinh đối đầu xác sống trong phòng học. Nhiều phân đoạn tạo cảm giác sợ hãi bằng cách mô tả trực diện khoảnh khắc sinh vật cắn người hay xé thịt sống. Một số cảnh quay máu me, rùng rợn khiến phim dán nhãn 18+ (cấm khán giả dưới 18 tuổi).

Các tình huống hành động, giật gân được sắp xếp hợp lý, giúp cân bằng nhịp phim. Tâm lý các nhân vật cũng thay đổi theo thời gian, ngày càng trưởng thành và biết suy nghĩ kỹ càng hơn.

Loạt phim quy tụ dàn diễn viên không ngôi sao. Gương mặt duy nhất quen thuộc với khán giả quốc tế là Lee Yoo Mi – từng đóng người chơi 240 trong Squid Game. Trong phim, cô tiếp tục đóng vai phụ nhưng có tính cách hoàn toàn khác, dễ bị khán giả ghét.

Ngoài ra, các diễn viên trẻ đều thể hiện tròn vai. Trong đó, Park Solomon được tờ SMCP đánh giá là “ngôi sao đột phá” của series. Diễn viên sinh năm 1999 gây chú ý bởi gương mặt sáng và lối diễn tự nhiên. Anh từng được Ahn Hyuk Mo – thầy của Song Joong Ki và Choi Si Won – huấn luyện diễn xuất.

Sau những tập đầu, kịch bản phim bắt đầu cài cắm những cú twist (tình tiết bất ngờ), khiến câu chuyện có nhiều chuyển biến. Nhiệm vụ các tập cuối là phải giải quyết tất cả các tình tiết được sắp đặt ở trước. Tuy nhiên, nửa sau vẫn giữ nguyên tinh thần của phần đầu với nội dung dài dòng và cái kết không bất ngờ.