Alisson buồn vì không thể về chịu tang cha

Thủ môn sinh năm 1992 đã cố gắng tìm cách nhưng vẫn không thể về dự tang lễ cha ở Brazil.

Theo Daily Mail, Alisson đã tìm mọi cách để trở về Brazil dự tang cha, nhưng anh đã phải quyết định ở lại Anh.

Alisson không thể trở về, do bang Rio Grande do Sul, quê nhà của anh, đang gặp nhiều khó khăn trước tình hình dịch Covid-19. Trong trường hợp thủ môn sinh năm 1992 được trở về, anh vẫn sẽ phải tiến hành cách ly 10 ngày theo quy định. Đây là điều Alisson khó có thể thực hiện, do vợ anh, Nataia đang mang thai ở tuần 28.

"Alisson hứa sẽ trở về trong 3 tuần tới, và dự kiến ở lại Brazil trong 5 ngày. Tuy nhiên, điều khiến anh ấy đau khổ nhất là không kịp dự tang lễ của cha", nguồn tin thân cận với Alisson tiết lộ trên Daily Mail.

Alisson (phải) chụp hình lưu niệm cùng cha và anh trai.

Kình địch của Liverpool, Everton đã gửi lời chia buồn với thủ môn người Brazil. "Tất cả cầu thủ và người hâm mộ Everton đều cầu nguyện cho Alisson và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này".

Trưa 24/2 (giờ địa phương), cảnh sát vùng Lavras do Sul thông báo ông Jose Becker, 57 tuổi, mất tích trong lúc lặn xuống con đập ở Lavras do Sul, cách Porto Alegre khoảng 320 km. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ông Jose.

Alisson có thể vẫn cùng đồng đội ra sân ở những trận đấu sắp tới, gồm cuộc tiếp đón Chelsea vào ngày 5/3, và trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Leipzig vào ngày 11/3.