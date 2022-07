Alicia Vikander khổ vì nổi tiếng

Alicia Vikander nói thời điểm mọi người nhìn thấy cô ở đỉnh cao danh vọng, cũng là lúc cô mang nhiều nỗi buồn nhất.

Chủ nhân tượng vàng Oscar Alicia Vikander có một sự nghiệp nổi trội, cân bằng giữa các bom tấn giải trí như The Man From U.N.C.L.E., Tomb Raider và dòng phim nghệ thuật như The Green Knight, Ex Machina. Cô cũng được biết đến nhiều với phim truyền hình Irma Vep.

Alicia Vikander tại thảm đỏ Cannes 2022. Ảnh: AP.

Song, khi trả lời phỏng vấn The Sunday Times, minh tinh nói danh vọng khiến cô không còn niềm vui, thay vào đó là nỗi cô đơn.

Vikander chia sẻ: "Thời điểm mọi người nhìn thấy tôi ở đỉnh cao sự nghiệp cũng là lúc tôi buồn nhiều nhất. Tôi tự nói với bản thân, rằng những điều mình đang có rất phi thường: Những chuyến bay hạng nhất, những phòng khách sạn 5 sao. Nhưng tôi luôn cô độc".

"Nếu không có bạn bè để gọi, tôi rất khó để vượt qua sự cô đơn. Tôi bắt đầu hiểu điều gì đang xảy ra với những người trong giới của tôi".

Trang IndieWire trích dẫn Vikander, nhận xét đây là cảm xúc thường thấy ở những người làm ngành giải trí. Khi Alicia Vikander chạm tới thành công, cô trải nghiệm nỗi khổ của những ngôi sao Hollywood. Việc trở thành gương mặt công chúng khiến cô khó có được thời gian riêng tư.

"Thỉnh thoảng, khi gặp phải những khó khăn trong cuộc đời, nếu làm công việc văn phòng, bạn có thể ngừng lại một chút. Tuy nhiên, có những thời điểm tôi và đồng nghiệp thực sự tuột dốc, nhưng sau đó phải vờ điềm tĩnh như không có gì xảy ra khi bước trên thảm đỏ", Vikander bộc bạch.

Đây không phải lần đầu Alicia Vikander trải lòng về mặt tối của cuộc sống người nổi tiếng. Ngày 6/4, trên Harper's Bazaar Anh, nữ diễn viên chia sẻ những trải nghiệm khó chịu khi đóng cảnh khỏa thân trong Irma Vep.

Tạo hình Alicia Vikander trong Irma Vep. Minh tinh có nhiều cảnh khỏa thân trực diện trong phim.

Cô nói không nhận được sự động viên, chăm sóc đặc biệt nào từ phía ê-kíp. Nhân viên lẽ ra phải có mặt để choàng áo cho Vikander cũng không xuất hiện. Vikander xấu hổ đến mức cố diễn thật tốt, để hoàn thành trong một lần quay duy nhất.

"Tôi không cảm thấy mình được bảo vệ. Khác với cảnh quay thông thường, những cảnh ân ái không thể ứng biến. Tôi phải bám sát các chỉ đạo hành động, và điều đó khiến trải nghiệm của tôi càng tồi tệ hơn", nữ diễn viên nói.

Alicia Vikander sinh ngày 3/10/1988 tại Thụy Điển. Cô bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ, là gương mặt quen thuộc của sân khấu opera Gothenburg. Nữ diễn viên bén duyên màn ảnh khi tham gia các phim ngắn và chương trình truyền hình tại quê nhà. Cô được khán giả biết đến khi đóng vai Kitty trong Anna Kerenina và Nữ hoàng Caroline Mathilde trong A Royal Affair.