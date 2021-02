'Alice ở xứ sở thần tiên' qua nét vẽ của nghệ sĩ Thụy Điển

Trong suốt sự nghiệp của mình, Tove Jansson cũng vẽ minh họa cho nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Hai trong số đó là Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll và Anh chàng Hobbit của J.R.R. Tolkien, được hoàn thành vào những năm 1960. Ngoài ra bà còn vẽ minh họa cho tác phẩm khác của Carroll là The Hunting of the Snark ấn bản tiếng Thụy Điển. Ảnh: Moomin.com