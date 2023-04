Ali Wong mặc áo dài và dấu ấn thời trang Việt tại Time 100

Tham dự sự kiện danh giá Time100, Ali Wong diện áo dài trắng cách điệu của nhà thiết kế Thái Nguyễn. Trong khi đó, Mikaela Shiffrin mặc váy cắt xẻ đến từ thương hiệu Lê Thanh Hòa.

Ali Wong diện chiếc áo dài trắng Việt Nam, xuất hiện trên thảm đỏ Time100. Ảnh: Just Jared.

Sự kiện vinh danh 100 nhân vật nổi bật ở các lĩnh vực Time100 diễn ra tại New York (Mỹ) vào ngày 26/4. Danh sách khách mời tham dự năm nay bao gồm những cái tên nổi bật như Kim Kardashian, Doja Cat...

Xuất hiện tại một chương trình danh giá, các ngôi sao lựa chọn trang phục kỹ càng nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng. Trong khi diễn viên Ali Wong diện áo dài đến từ nhà thiết kế Thái Nguyễn, vận động viên trượt tuyết Mikaela Shiffrin lại mặc váy cut-out của thương hiệu Lê Thanh Hòa.

Sau khi tạo dấu ấn tại Coachella 2023 với trang phục biểu diễn của Lisa (BlackPink) và outfit của Kylie Jenner, các nhà tạo mẫu Việt Nam tiếp tục thu hút sự chú ý của giới mộ điệu quốc tế tại Time100.

Ali Wong diện áo dài trắng đính cườm, gắn chi tiết tua rua của NTK Thái Nguyễn. Ảnh: @thainguyenatelier.

Ali Wong diện áo dài của Thái Nguyễn

Là diễn viên mang 2 dòng máu Trung - Việt, Ali Wong thể hiện sự tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam khi diện áo dài trên thảm đỏ Time100. Thiết kế Ali diện là một sản phẩm của nhà tạo mẫu Thái Nguyễn và được lựa chọn bởi stylist Tara Swennen.

Mẫu áo dài trắng của ngôi sao nổi bật với chi tiết đính cườm và lông vũ. Điểm nhấn của thiết kế này là phần tay áo tua rua, thu hút sự chú ý của truyền thông, khán giả.

Bên cạnh áo dài, Ali Wong cũng đội một chiếc mấn đen cách điệu. Chi tiết hoa đính kết và hàng loạt dây ngọc trai phủ xuống mặt khiến nữ diễn viên trở nên nổi bật giữa dàn sao tham dự Time100.

“Đối với tôi, Wong chính là nữ hoàng hồ thiên nga Việt Nam. Khoảnh khắc tỏa sáng của cô tại sự kiện danh giá này đại diện cho văn hóa Việt và tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài”, nhà thiết kế Thái Nguyễn chia sẻ.

Đây không phải lần hợp tác đầu tiên của Ali Wong và Thái Nguyễn. Tháng 5/2019, nữ diễn viên từng diện một chiếc váy sequin của nhà tạo mẫu này tại lễ ra mắt phim Always Be My Maybe.

Những chiếc áo dài của nhà thiết kế này cũng từng được Kelly Marie Trần mặc tại Lễ trao giải Oscar 2022 và buổi công chiếu phim Raya and the Last Dragon năm 2021. Hình ảnh Kelly Marie Trần mặc áo dài sau đó được truyền thông quốc tế khen ngợi.

“Tôi và Kelly chia sẻ tình yêu với văn hóa Việt Nam. Chúng tôi tự hào khi có cơ hội giới thiệu tà áo dài mang tính biểu tượng với bạn bè quốc tế”, Thái Nguyễn cho biết.

Kelly Marie Trần chọn áo dài Việt Nam khi xuất hiện tại các sự kiện lớn. Ảnh: @thainguyenatelier.

Mikaela Shiffrin diện váy cắt xẻ của Lê Thanh Hòa khi tham dự Time100. Ảnh: Lê Thanh Hòa.

Mikaela Shiffrin mặc váy cắt xẻ của Lê Thanh Hòa

Lê Thanh Hòa là cái tên được nhiều ngôi sao quốc tế “chọn mặt gửi vàng” từ đầu năm 2023 đến nay. Danh sách loạt minh tinh nước ngoài lựa chọn thiết kế của anh tại các sự kiện quan trọng bao gồm , Wallis Day, Lydia Hearst và Ben Levin.

Váy áo lông vũ, đính cườm trong bộ sưu tập Sa Vũ của anh được nhiều ngôi sao yêu thích. Đây đều là những thiết kế phù hợp với thảm đỏ sự kiện, lễ trao giải và bìa tạp chí.

Tại chương trình Time100, vận động viên trượt tuyết Mikaela Shiffrin diện mẫu váy đen cắt xẻ từ thương hiệu Lê Thanh Hòa, tự tin tạo dáng trước ống kính. Với 2 lần giành huy chương vàng Olympic, 3 lần vô địch World Cup Overall, Mikaela Shiffrin trở thành một trong 100 gương mặt sáng giá được vinh danh tại Time100.

Mẫu đầm đen bó sát với chi tiết cut-out ở 2 bên hông và chân giúp cô khoe lợi thế eo thon, chân dài. Những đường cắt xẻ tinh tế tôn vinh đường cong cơ thể người mặc, tạo khoảng hở vừa đủ để thể hiện sự quyến rũ, gợi cảm của Mikaela.

Cô khéo léo phối chiếc váy đen với giày cao gót ánh bạc và bộ trang sức lấp lánh, bao gồm nhẫn, dây chuyền và đồng hồ. Kiểu tóc búi cao gọn gàng góp phần hướng sự chú ý vào bộ đồ.

Chloe Bailey diện trang phục lông vũ của thương hiệu Lê Thanh Hòa. Ảnh: Lê Thanh Hòa.