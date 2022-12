Alexander-Arnold: 'Không có cách nào cản Messi'

Hậu vệ Trent Alexander-Arnold cho rằng việc ngăn cản siêu sao Lionel Messi tỏa sáng là nhiệm vụ rất khó khăn của bất kỳ cầu thủ nào.

Messi đang có phong độ tốt ở World Cup 2022 với 3 bàn và một kiến tạo.

Chia sẻ trên talkSPORT hôm 7/12 (giờ Hà Nội), hậu vệ tuyển Anh nói: "Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Thật tuyệt khi được xem anh ấy thi đấu. Không có cách nào cản Messi. Anh ấy có thể làm được mọi thứ trên sân. Tôi cho rằng chỉ có may mắn mới giúp chúng ta cản Messi. Ngoài ra, các cầu thủ theo kèm anh ấy cần phải thể hiện hết khả năng đồng thời hy vọng Messi không tạo ra ma thuật trên sân cỏ".

Messi đang có phong độ ấn tượng trong lần cuối dự World Cup. Đến nay, "El Pulga" ghi 3 bàn, kiến tạo một lần, góp công lớn đưa Argentina vào tứ kết. Messi cùng đồng đội đang tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Lan diễn ra lúc 2h sáng ngày 10/12 (giờ Hà Nội).

Với Arnold, anh mới thi đấu 33 phút ở World Cup 2022 trong trận gặp Xứ Wales tại vòng bảng hôm 29/11. Cầu thủ của Liverpool chỉ là phương án dự bị cho Kyle Walker ở vị trí hậu vệ phải. Arnold cùng đồng đội đang chuẩn bị cho trận gặp Pháp tại tứ kết vào ngày 11/12.

Trong khi đó, Virgil van Dijk, trung vệ chủ chốt của tuyển Hà Lan, nói về màn so tài sắp tới với Messi: "Messi sẽ đứng ở đâu đó trên sân khi bạn tổ chức tấn công. Do đó, chúng ta phải rất tập trung trong việc tổ chức phòng thủ. Cầu thủ Argentina luôn tìm kiếm Messi trên sân để cố gắng thực hiện những pha phản công nhanh. Thật vinh dự khi được đối đầu Messi. Tuy nhiên, đây không phải trận đấu của riêng tôi và anh ấy mà là giữa Argentina và Hà Lan. Không ai có thể gánh vác cả đội. Chúng tôi phải chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho màn so tài sắp tới".

Mô hình thống kê của Opta chỉ ra Brazil và Argentina là hai đội có xác suất vô địch World Cup cao nhất. "Selecao" được đánh giá có 26,83% cơ hội lên ngôi trong khi Argentina có 17,13%. Thống kê này được dựa trên kết quả các nhánh đấu knock-out sau khi kết thúc vòng bảng cũng như phong độ và lực lượng mỗi đội.

