Alec Baldwin có khả năng bị truy tố sau vụ bắn chết người

Theo các chuyên gia pháp lý, rất có thể Alec Baldwin và nhà sản xuất điều hành phải chịu tội ngộ sát do tắc trách dẫn đến tai nạn chết người trên phim trường.

Theo Variety, những người làm phim và truyền hình đang bối rối trước sự việc Alec Baldwin bắn chết đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phim trường Rust ngày 21/10.

Các chuyên gia cho rằng việc nhân viên làm việc quá sức, thiếu kinh nghiệm, không tuân thủ các quy tắc an toàn và kinh phí sản xuất phim thấp dẫn đến thảm kịch.

“Vụ tai nạn gây chấn động toàn ngành điện ảnh. Đây là trường hợp xấu nhất và làm tổn thương nhân viên làm việc ở Hollywood”, Dutch Merrick, cựu chủ tịch của IATSE Local 44 Property Craftsperson, nói.

Alec Baldwin đến thăm gia đình đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins. Ảnh: Fox News.

Sự tắc trách của đoàn làm phim

Trong loạt bài Props to History, chuyên gia đạo cụ Michael Corrie cho rằng vụ tai nạn xảy ra do quy trình kiểm tra súng trên phim trường bị bỏ qua trước khi đưa cho diễn viên sử dụng. “Trợ lý giám đốc không kiểm tra và cho đó là khẩu súng an toàn. Việc giao cho diễn viên chính như vậy rất nguy hiểm”, Corrie nói.

Chuyên gia cho rằng diễn viên không có kinh nghiệm trong việc này. Họ hoàn toàn đặt sự tin tưởng vào đoàn làm phim. “Thông thường, chuyên gia phải liên tục kiểm tra để đảm bảo an toàn. Họ phải đảm bảo đạo diễn, diễn viên, đạo diễn hình ảnh phải thực sự thoải mái”, ông nói.

Merrick cho biết ngay cả lính chuyên nghiệp cũng phải tuân thủ “ba nguyên tắc vàng” trong việc xử lý súng. “Bạn luôn tự đặt mình vào hoàn cảnh súng đã được nạp đạn. Bạn không được phép chĩa súng vào người khác, không đặt ngón tay vào cò cho đến lúc cần thiết. Tôi không thể nói chính xác nguyên nhân vụ tai nạn trên phim trường Rust, nhưng có thể do diễn viên chủ quan, chĩa súng vào người đối diện. Điều đó là cấm kỵ”, Merrick nói.

Hơn 200 người dân New Mexico tham gia buổi tưởng nhớ của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins. Ảnh: AP.

Merrick đồng thời cho biết Hollywood có tiêu chuẩn an toàn với việc xử lý súng nhưng phần lớn các nhà sản xuất, đạo diễn đều bỏ qua. Trong trường hợp của Rust, bộ phim có khả năng dùng súng của thời cận đại. Điều đó khiến người điều khiển thiếu kinh nghiệm, dẫn đến sai sót gây chết người.

Theo Variety, nhu cầu sản xuất phim tăng cao suốt thập kỷ qua đã vượt quá khả năng tìm được nguồn nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực an toàn súng đạn. “Ở một số nơi, bạn không thể tìm thấy người đủ năng lực cho công việc này. Đoàn làm phim có rất ít người có kinh nghiệm”, một nhà sản xuất kỳ cựu nói.

Trong thời đại phát trực tuyến, hàng loạt nhà sản xuất ồ ạt làm phim nhưng chi phí không có. Các công ty khởi nghiệp muốn sản xuất phim quy mô lớn nhưng không có đủ nhân viên, kỹ năng và trang thiết bị. Trong số bảy đơn vị đứng sau Rust, công ty Streamline Global được thành lập năm 2017. Họ chủ yếu sản xuất phim với ưu đãi thuế, làm giảm kinh phí cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhiều nhà sản xuất và nhân viên đoàn làm phim phải làm việc với khối lượng công việc lớn. Điều đó khiến họ chủ quan, ỷ lại cho các bên. Jeff Harris, luật sư đại diện cho Sarah Jones, trợ lý máy quay thiệt mạng năm 2014 trong vụ tai nạn trên trường quay bộ phim độc lập Midnight Rider, cho rằng tai nạn thường là kết quả của việc không tuân thủ giao thức an toàn cho các cảnh quay nguy hiểm.

Harris Lowry Manto - luật sư đại diện cho diễn viên đóng thế chết trên phim trường The Walking Dead năm 2017 - nói rằng nhân viên Hollywood đang sống trong sự bất ổn. Nhà sản xuất có thái độ tự mãn là “Chúng tôi đã làm việc này hàng triệu lần nên không thể xảy ra sai sót”.

Ai chịu trách nhiệm?

Theo chuyên gia đạo cụ Michael Corrie, quy trình sử dụng súng trên phim trường thông thường là diễn viên chính được trao khẩu súng không gây nguy hiểm từ tổ đạo cụ. “Khi bước vào cảnh quay, nhân viên đưa diễn viên súng không có đạn. Sau khi hô cắt, đạo diễn yêu cầu nhân viên phụ trách lấy lại dụng cụ nguy hiểm. Đây là quy trình áp dụng suốt thời gian dài. Vũ khí phải được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo không xảy ra tai nạn”, Corrie nói.

Bên cạnh đó, câu hỏi đặt ra là Baldwin có kiểm tra súng trước khi bắn không?

Theo chuyên gia Daniel Leonard, phó hiệu trưởng Đại học Chapman, diễn viên phải hỏi ngược lại chuyên viên đạo cụ là súng có đạn hay không. Tuy nhiên, điều đó thường không phổ biến. Các công ty có giao thức khác nhau, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để hỏi lại điều này.

Alec Baldwin và nhà sản xuất điều hành có khả năng bị truy cứu hình sự. Ảnh: TMZ.

“Lý do Alec Baldwin không kiểm tra súng vì ông không có thời gian để làm việc đó. Các diễn viên mặc định súng được giao phải tuyệt đối an toàn. Đó là trách nhiệm của người điều khiển súng trên trường quay”, Michael Corrie nói.

Theo luật sư Joseph Costa, nhà sản xuất điều hành của bộ phim Rust phải đối mặt cáo buộc ngộ sát do cẩu thả. “Là nhà sản xuất, bạn phải kiểm soát và chịu trách nhiệm mọi thứ. Điều đó khiến họ có thể bị truy tố hình sự. Vụ tai nạn tương tự việc uống rượu trong lúc lái xe. Nghĩa là khi ai đó không cố ý nhưng phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn”, Costa nói.

Luật sư Erlinda Johnson, cựu công tố viên bang New Mexico lại cho rằng có khả năng Alec Baldwin đối mặt với trách nhiệm hình sự về tội ngộ sát.

“Baldwin không cố ý gây tai nạn nhưng vụ việc đã xảy ra. Công tố viên cần chứng minh đây là tội ngộ sát không tự nguyện, hình phạt có thể là 18 tháng tù giam”, Johnson nói với New York Post.

Nữ luật sư cho rằng Baldwin có thể biện hộ ai đó đưa súng không an toàn cho mình, nhưng sau đó nam diễn viên phải chịu trách nhiệm vì là người trực tiếp bắn súng gây chết người. “Lẽ ra họ phải kiểm tra khẩu súng để đảm bảo hộp đạn trống”, cô nói thêm.

Ron Kuby - luật sư kỳ cựu của New York, cho rằng ông tin Alec Baldwin không có dấu hiệu phạm tội theo luật của bang New Mexico. “Rõ ràng nhà sản xuất thất bại trong việc thực hiện các giao thức an toàn. Baldwin không thể ngờ bản thân bị đẩy vào tình thế nguy hiểm”, luật sư nói.

Theo ABC, Anatoly Androsovych, cha của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, không bắt Baldwin chịu trách nhiệm. Ông đổ lỗi cho bộ phận đạo cụ đưa nam diễn viên khẩu súng đã nạp đạn khiến con gái ông thiệt mạng.

“Tôi không dám tin Halyna đã mất. Vợ tôi đang quẫn trí vì đau buồn. Tôi không bắt Alec Baldwin chịu trách nhiệm. Đó là việc của người chuẩn bị súng”, Androsovych nói.

Theo Fox News, trợ lý đạo diễn Dave Halls và Hannah Gutierrez-Reed - người trực tiếp xử lý súng đạo cụ - đang là đối tượng chính của cuộc điều tra. Tài liệu từ tòa án cho thấy những sự cố liên quan đến súng đạn trước đây cũng bị mang ra truy cứu.