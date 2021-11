Alec Baldwin bị kiện sau sự cố bắn chết người

Alec Baldwin cùng nhiều người khác bị nhân viên phim "Rust" tố vi phạm điều cơ bản nhất của tiêu chuẩn nghề nghiệp về cách sử dụng và bảo dưỡng vũ khí, đạn dược.

Ngày 10/11, Variety đưa tin Serge Svetnoy - người phụ trách ánh sáng cho phim Rust - nộp đơn lên tòa án thượng thẩm Los Angeles kiện Alec Baldwin gây ra thiệt hại trong vụ tai nạn ngày 21/10. Svetnoy nói viên đạn suýt trúng người anh, gây cho anh "nỗi đau nghiêm trọng về tinh thần".

Đây là đơn kiện đầu tiên liên quan đến vụ việc. Trong đơn, Svetnoy nhớ lại cảnh tượng viên đạn từ khẩu súng Colt M1911 trên tay Baldwin đã xuyên qua người Halyna Hutchins trong chớp mắt. Lúc đó, Svetnoy ôm đầu vì quá sốc.

Ngoài ra, đơn kiện còn nêu tên các bị cáo khác là David Halls - trợ lý đạo diễn đã đưa súng cho Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed - người phụ trách vũ khí trên trường quay, cùng nhóm nhà sản xuất của phim.

Nội dung đơn kiện

Theo Variety, Serge Svetnoy nói mình là bạn thân của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, hai người đã làm việc cùng nhau trong 9 dự án kể từ năm 2017. Vào hôm xảy ra tai nạn trên phim trường Rust, anh đang chỉnh ánh sáng còn Hutchins và các nhân viên khác chuẩn bị cho cảnh quay.

Svetnoy đứng cách Alec Baldwin khoảng 1,8 đến 2 m khi nam diễn viên lấy súng khỏi bao da đeo vai. Sau đó, Svetnoy kể đã nghe thấy tiếng súng rất lớn khiến tai anh như muốn vỡ tung. "Tôi cảm nhận được luồng không khí kỳ lạ và đáng sợ từ tai phải. Thuốc súng phun khắp mặt đất, dính vào kính của tôi", Svetnoy nói.

Sau đó, khi nhìn thấy Hutchins bất tỉnh trên mặt đất, Svetnoy đã chạy đến đỡ lấy phần thân dưới của cô, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Hutchins và cố nâng cô dậy. Khi ôm Hutchins, Svetnoy hoảng hốt khi thấy bàn tay anh đã ướt đẫm máu.

Serge Svetnoy (trái) nhận mình là bạn thân của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins. Ảnh: New York Post.

Viết trong đơn, Svetnoy cho biết Cherlyn Schaefer - bác sĩ hiện trường - đến sau vài phút. Họ chăm sóc vết thương của Hutchins trong lúc anh cố nói chuyện để động viên nữ đạo diễn, nhưng cô dần mất phản ứng. Đôi mắt Hutchins nhắm lại, nét mặt tái nhợt đi.

“20 đến 30 phút tiếp theo là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của nguyên đơn. Nguyên đơn cố giúp đỡ và an ủi Hutchins, nhưng ý thức của cô ấy không còn nữa", Svetnoy thuật lại.

Khai rằng viên đạn được bắn ra chỉ cách mình vài inch, Svetnoy kể bản thân đã trải qua cảm giác đau buồn, lo lắng, sốc, tổn thương tinh thần dẫn đến suy sụp và khóc.

Theo South China Morning Post, đơn kiện cáo buộc 3 cá nhân không kiểm tra súng đúng cách, bao gồm Alec Baldwin, Hannah Gutierrez Reed và Dave Halls. Svetnoy tố nhóm nhà sản xuất phim Rust không thuê đội ngũ nhân viên đủ năng lực để đảm bảo an toàn trong quá trình quay phim.

"Họ không thực hiện đúng trách nhiệm, đồng thời vi phạm điều cơ bản nhất của tiêu chuẩn nghề nghiệp về cách sử dụng và bảo dưỡng vũ khí, đạn dược. Hành vi của họ gần như đã gây ra thương tích cho nguyên đơn", trích nội dung đơn kiện.

Phản ứng của phía bị đơn

South China Morning Post cho biết luật sư và đại diện của các bị đơn không trả lời vụ việc qua email hoặc tin nhắn điện thoại. Tuy nhiên, ngày 10/11, Jason Bowles - luật sư của Hannah Gutierrez Reed - phát ngôn trên truyền thông: "Đây là hành vi phá hoại và Hannah bị buộc tội vô lý. Chúng tôi tin chi tiết ở hiện trường đã bị thay đổi trước khi cảnh sát đến".

Bowles khẳng định thân chủ của ông đã cung cấp đủ, chi tiết và trung thực lời khai cho lực lượng chức năng, cũng như luôn sẵn sàng hỗ trợ họ tìm ra sự thật.

Tuyên bố của Bowles cho biết thêm: "Chúng tôi yêu cầu cuộc điều tra đầy đủ về tất cả sự kiện và chi tiết liên quan, gồm cả bản thân các vòng đạn trực tiếp".

Hồi tuần trước, Gutierrez Reed khai đã kiểm tra khẩu súng của Baldwin nhưng không hiểu bằng cách nào, một viên đạn thật lại xuất hiện bên trong.

Alec Baldwin, Hannah Gutierrez Reed và Dave Halls là ba trong số những cái tên bị nêu trong đơn kiện. Ảnh: New York Post/Twitter.

Ở diễn biến khác, trợ lý đạo diễn Dave Halls hy vọng rút kinh nghiệm từ thảm kịch, ngành công nghiệp điện ảnh sẽ đánh giá lại giá trị thực tiễn của việc dùng súng thật, nhằm đảm bảo rằng không còn ai bị thương hay thiệt mạng nữa.

Tuy nhiên, trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát New Mexico, người đàn ông này không nêu rõ cách ông đã kiểm tra súng và hô "súng lạnh" (thuật ngữ chỉ súng không có đạn) trước khi đưa đến tay Baldwin. Chi tiết này được cho là mập mờ và cảnh sát đang tiến hành làm rõ.

Cảnh sát trưởng quận Santa Fe - Adan Mendoza - khẳng định có "sự tự mãn" trong cách xử lý vũ khí. Đây chính là mấu chốt vấn đề. South China Morning Post cho rằng nhà chức trách cần tiến hành nhiều cuộc điều tra, và thậm chí có thể xem xét cáo buộc hình sự.

Khi sự thật chưa ngã ngũ, giới làm phim Hollywood đã ký thỏa thuận cam kết ngừng dùng súng thật trên phim trường. Eric Kripke - nhà sản xuất The Boys và đoàn phim The Rookie là các đơn vị đầu tiên tuyên bố "khai tử" súng thật, chuyển sang dùng súng cao su. The Rock, Angelina Jolie và nhiều ngôi sao cũng nêu quan điểm xoay quanh vấn đề này.

Trong khi đó, Variety dẫn lời nhóm nhà nghiên cứu điện ảnh và chuyên gia về vũ khí (hay còn gọi là armorer) không đồng tình cách nhìn nhận trên. Họ nói rằng giới làm phim đổ lỗi cho vũ khí, nhưng thực tế, vấn đề cốt lõi nằm ở sự thiếu hiểu biết và cách làm việc cẩu thả của con người.