Trong "The lost album of The Beatles", Daniel Rachel đã bàn xem chuyện gì đã có thể xảy ra, album tiếp theo của The Beatles có lẽ đã hình thành thế nào nếu nhóm không tan rã.

Ảnh chụp The Beatles vào năm 1969. Ảnh: Abaca Press/Alamy.

Ban nhạc The Beatles huyền thoại đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ với những giai điệu bắt tai của họ. Những câu chuyện về nội bộ nhóm nhạc này cũng đã trở thành đề tài bàn tán suốt hàng thập kỷ. Một câu hỏi mà hầu như fan hâm mộ cuồng nhiệt nào cũng từng đặt ra: Album tiếp theo của The Beatles đã có thể là gì nếu nhóm không tan rã?

Trong cuốn sách The lost album of The Beatles (tạm dịch: Album thất lạc của The Beatles), tác giả Daniel Rachel dành nửa đầu sách để phân tích những bất mãn nảy sinh trong nội bộ nhóm sau khi quản lý Brian Epstein qua đời năm 1967. Đây là một khoảng thời gian khó khăn cho The Beatles. Thành viên McCartney từng nói rằng khi một ban nhạc đang trên đà phát triển, mọi thành viên trên chặng đường leo lên ấy đều cạn dần năng lượng. Một khi leo đến đỉnh, sẽ có giao tranh.

Yoko Ono, cái tên được nhiều người nhắc tới khi bàn đến lý do The Beatles tan rã cũng được Rachel nhắc tới. Rachel cho biết khi John Lennon nói rằng Yoko muốn được chấp nhận là một trong số họ, không thành viên nào đáp lời.

Có rất nhiều đồn đoán về những gì đã xảy ra trong giai đoạn này và không phải lời đồn nào cũng đáng tin.

Theo Rachel, The Beatles thường đối mặt với xích mích bằng chính công việc. Khi John muốn thu âm một bài The Ballad of John and Yoko để làm đĩa đơn mới cho nhóm nhạc, Paul đã không phản kháng.

Ở nửa sau sách, Rachel bắt đầu mạch suy đoán, về những gì The Beatles có thể làm cho album tiếp theo; nỗ lực tìm hiểu xem liệu họ có chia đều tỷ lệ sáng tác như họ đã định không.

Album này có lẽ sẽ là một dạng album kép, trong đó chứa cả các bài hát cũ như Jealous Guy, My Sweet Lord, Maybe I'm Amazed và It Don't Come Easy.

Mỗi bài hát đều chứa đựng một câu chuyện tình cờ và gây xúc động. Chắc chắn có rất nhiều bản thu âm tuyệt vời trong danh sách nhạc lần này. Và nó sẽ là bản thu âm tuyệt nhất vì nó là của The Beatles.

Nhưng có lẽ, cũng chính vì album này chưa từng được phát hành, câu chuyện của nhóm nhạc huyền thoại càng thêm phần bí ẩn. Cây viết David Hepworth của The Guardian cho rằng người hâm mộ thích bàn luận về những gì đã có thể xảy ra, album thất lạc nọ có thể sẽ như thế nào, vì The Beatles cung cấp một câu chuyện hay để bàn đến.

Nhưng sự thật là, người hâm mộ hiểu rằng nếu được phát hành, album này chưa chắc đã chỉ toàn bài hát hay. Giai đoạn này nằm ngay giữa đoạn chuyển giao và có thể The Beatles cũng không tránh được mà dấn thân vào... disco chẳng hạn.

Và có lẽ, dừng chân đúng lúc chính là một ân huệ đối với người hâm mộ. Người hâm mộ vẫn có câu chuyện để bàn đến, vẫn có cái để tiếc nuối, vẫn còn những giấc mơ, những kỳ vọng về thần tượng.