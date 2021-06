Album tệ nhất nửa đầu năm 2021

When You See Yourself – Kings of Leon: Với When You See Yourself Kings of Leon đang bám víu vào giai điệu cũ từ những bản hit thập niên 2000 của nhóm, theo Pitchfork. Đã 10 năm kể từ bài hát cuối cùng của Kings of Leon mà khán giả muốn nghe và nhún nhảy theo giai điệu. Vì vậy, When You See Yourself chỉ nhận 4,8/10 điểm từ Pitchfork.