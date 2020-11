Album của Eminem có 500 tuần xuất hiện trên Billboard 200

“Curtain Call: The Hits” của Eminem trở thành album nhạc hip hop đầu tiên có tên trên bảng xếp hạng Billboard 200 tới 500 tuần lễ.

Theo tạp chí Forbes, Eminem vừa xác lập cột mốc đáng nhớ khi Curtain Call: The Hits trở thành album hip hop đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard 200 đến 500 tuần lễ.

Curtain Call: The Hits được phát hành vào tháng 12/2005. Đây là album tổng hợp các ca khúc hay nhất của Eminem trong quãng thời gian trước đó. Đây cũng là đĩa nhạc cuối cùng anh phát hành trước khi tạm dừng sự nghiệp âm nhạc trong vòng bốn năm để cai nghiện ma túy.

Curtain Call: The Hits có 500 tuần lễ nằm trong bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho các album bán chạy nhất. Ảnh: NME.

Đĩa nhạc đã bán ra hơn 1 triệu bản trong vòng ba tuần đầu tiên phát hành. Sau đó, Curtain Call: The Hits có bảy lần đạt chứng nhận đĩa bạch kim ở Mỹ khi bán được hơn 7 triệu bản tại xứ sở cờ hoa.

Sau thời gian nghỉ ngơi, đến 2009, Eminem trở lại với Relapse và tiếp tục “làm mưa làm gió” trên Billboard 200. Ngoại trừ Revival (2017) và Music to Be Murdered By (2020), các album phòng thu tiếp theo của anh đều được RIAA tặng chứng nhận đĩa bạch kim.

Hai đĩa nhạc trước là The Marshall Mathers LP (2000) và The Eminem Show (2002) thậm chí còn đạt chứng nhận đĩa kim cương (trên 10 triệu bản) khi bán được lần lượt 25 triệu và 27 triệu bản tại Mỹ.

Tạp chí Forbes gọi Eminem là huyền thoại của dòng nhạc rap. Ảnh: Level.

Eminem tên thật là Marshall Bruce Mathers III. Anh được mệnh danh là bậc thầy về gieo vần - kỹ năng khó nhất khi viết lời rap.

Trong các album, anh luôn lấy rap làm phương thức để kể chuyện, trút bỏ sự tức giận và thách thức trí tưởng tượng của người nghe. Khác với nhiều đồng nghiệp, Eminem giãi bày cuộc sống trên nhiều khía cạnh, thay vì chỉ xoay quanh chủ đề tình yêu hay tiền bạc.