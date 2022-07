Album của Beyoncé bị rò rỉ

Vụ việc lần này khiến người hâm mộ Beyoncé bất ngờ, bởi nữ ca sĩ trước đây luôn giữ bí mật về các album ca nhạc của cô.

Ngày 27/7, Variety đưa tin album Renaissance của Beyoncé đã bị rò rỉ 2 ngày trước khi chính thức phát hành.

Theo Variety, các phương tiện truyền thông đã ngập tràn những tệp âm thanh chất lượng cao của các ca khúc được cho là nằm trong album Renaissance. Thậm chí, một số người rao bán các bản sao chép của album này tại châu Âu.

Album Renaissance bị rò rỉ trước 2 ngày.

Beyoncé nổi tiếng là người cẩn trọng và luôn giữ bí mật về những lần trở lần trở lại. Năm 2013, ngôi sao khiến nhiều người bất ngờ khi phát hành album Beyoncé mà không có bất cứ thông báo nào.

Do đó, vụ rò rỉ album Renaissance là cú sốc lớn đối với người hâm mộ Beyoncé .

Đầu tháng 7, Beyoncé chia sẻ ảnh bìa của album Renaissance. Trong bức ảnh, nữ ca sĩ mặc bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, tạo dáng uy nghiêm trên lưng ngựa.

Beyoncé cũng tiết lộ danh sách các ca khúc nằm trong album này, bao gồm America Has a Problem, Alien Superstar, Church Girl, Cuff It, Thique, All Up in Your Mind.

“Việc tạo ra album này cho phép tôi có nơi để mơ ước và tìm kiếm lối thoát lúc này. Tôi muốn tạo ra nơi an toàn, nơi không bị phán xét. Nơi không có chủ nghĩa hoàn hảo và tôi không phải suy nghĩ quá nhiều. Nơi để tôi hét lên, giải phóng và cảm nhận sự tự do”, Beyonce chia sẻ về album Renaissance.

Kể từ album Lemonade năm 2016, Beyonce phát hành các album là Everything Is Love (2018), Homecoming (2019) và The Lion King: The Gift (2019). Renaissance là album thứ 7 của cô. Album được cho là có các ca khúc nhạc dance và cả các bài hát mang hơi hướm đồng quê.

Phía Beyoncé và hãng phân phối album Columbia Records hiện chưa lên tiếng về vụ việc này.