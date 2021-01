Sau 10 năm, "21" của Adele vẫn giữ nhiều kỷ lục về thành tích, trong đó có album bán chạy nhất thế kỷ.

Nhân dịp album 21 được 10 tuổi, Adele đăng lên trang cá nhân loạt ảnh ăn mừng cùng bài đăng chia sẻ cảm xúc. "Chúc mừng album được 10 tuổi. Thật điên rồ khi nhớ về 10 năm trước. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn tất cả", cô viết.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp để lại nhiều bình luận chúc mừng giọng ca Rolling in the Deep. Trang cá nhân chính thức của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ thể hiện tình yêu với nữ ca sĩ bằng cách để lại biểu tượng trái tim.

Trước khi phát hành album 21, Adele tung 5 đĩa đơn, trong đó có Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain đến nay vẫn là những ca khúc mang tính biểu tượng.

Album của Adele được 10 tuổi.

Sau khi phát hành ở châu Âu vào tháng 1/2011, 21 nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng, đưa về danh tiếng và thu nhập khủng cho họa mi nước Anh.

Theo Irish Independent, với việc tiêu thụ hơn 31 triệu đĩa đơn toàn cầu, Liên đoàn Công nghiệp thu âm quốc tế (IFPI) cho rằng 21 vẫn là album bán chạy nhất thế kỷ sau 10 năm phát hành.

21 cũng là album có lượng tiêu thụ cao nhất được phát hành bởi ca sĩ người Anh. Hiện tại, Adele được cho là chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng.

Trước đó, đầu tháng 1, nhiều thông tin cho rằng album phòng thu thứ 4 của nữ ca sĩ ra mắt vào tháng 9. Tuy nhiên, Jonathan Dickins - quản lý của Adele - cho biết album bị hoãn lại do dịch Covid-19.