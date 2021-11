Album '30' của Adele và nỗi đau gia đình đổ vỡ

Khi Adele ra mắt "30", cây bút Olivia Petter trên The Independent có bài viết phân tích ảnh hưởng của album đến những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có cha mẹ ly hôn.

"Ồ, thế cũng còn ổn!".

Olivia Petter nhận được câu cảm thán của một người bạn sau khi tiết lộ thời điểm bố mẹ chia tay năm cô mới 4 tuổi. Người bạn nói thêm: "Ít nhất biến cố đến lúc bạn còn nhỏ. Tôi cá là bây giờ bạn thậm chí không nghĩ nhiều về điều đó".

Trong quá khứ, Olivia cũng tưởng mọi chuyện rất đơn giản.

Olivia nhớ lại thời khắc bố dọn đồ rời đi, cô còn quá nhỏ để hiểu đó là sự chia tay, xa cách khó thể nào hàn gắn. Nhưng khi trưởng thành, suy nghĩ và cảm nhận của cô đã khác.

Theo The Independent, tỷ lệ ly hôn ở Anh ước tính 42%, có nghĩa cứ ba cuộc hôn nhân thì có hơn 1/3 kết thúc bằng ly hôn, khiến hàng trăm nghìn trẻ em lớn lên trong cảnh không trọn vẹn.

Những đứa trẻ năm đó giờ đây cảm nhận sâu sắc hơn nỗi đau bố mẹ ly hôn và gia đình chia cắt là như thế nào thông qua album 30 của Adele.

Nghe album 30 cảm nhận nỗi đau gia đình tan vỡ

Năm 2019, Adele chia tay Simon Konecki sau chưa đầy một năm chung sống. Nữ ca sĩ hy vọng album mới sẽ giúp con trai 9 tuổi, bé Angelo, hiểu những gì đã xảy ra với bố mẹ.

"Tôi chỉ muốn giải thích với thằng bé thông qua các bản ghi âm. Để khi 20 hoặc 30 tuổi, Angelo sẽ không phải thắc mắc mẹ nó là ai và tại sao lại chủ động từ bỏ hôn nhân để theo đuổi hạnh phúc riêng", Adele tâm sự trên Vogue.

Việc bố mẹ ly hôn khiến Angelo thực sự buồn, theo lời Adele kể. Nữ ca sĩ luôn trăn trở điều đó, và không biết liệu bản thân có đủ sức chữa lành cho con trai và cả chính mình hay không.

Trong Easy On Me - đĩa đơn đầu tiên được Adele chủ động rò rỉ trước ngày phát hành - có đoạn: "Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu, người đâu thể phủ nhận/ Tôi đã thay đổi cả con người mình để đặt mái ấm lên trên tất cả/ Nhưng bây giờ tôi phải bỏ cuộc thôi..." thể hiện rõ nỗi đau chia tay của nữ ca sĩ.

The Independent cho rằng ca từ đầy xúc động của Easy On Me đã ảnh hưởng mạnh đến tâm lý người hâm mộ trước cả lúc album đầy đủ ra mắt vào ngày 19/11.

Adele biểu diễn những ca khúc trong album 30 trên sân khấu Griffith Observatory ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Fox News.

Một khán giả đăng tweet ngày 14/11: "Chưa đầy một tuần nữa, Adele sẽ giới thiệu album. Cuối cùng, tôi cũng phải đối diện với cảm xúc bố mẹ ly hôn khi nghe album này".

"Album thay cho cách Adele giải thích với con trai. Tôi nghe cô ấy hát, cảm nhận nỗi đau và đồng cảm về những tổn thương, khúc mắc thời thơ ấu chưa được gỡ rối sau khi gia đình tan nát", khán giả khác chia sẻ.

Theo The Independent, người trưởng thành có xu hướng chỉ tập trung vào trải nghiệm của những người mà họ biết đã ly dị, hơn là phân tích tác động lâu dài đối với các đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng những đứa trẻ ở độ tuổi nhận thức được nếu có bố mẹ ly hôn thường trưởng thành sớm và sống độc lập hơn. Tuy nhiên, một số trường hợp gặp vấn đề tâm lý, rối loạn hành vi, lớn lên cùng chất kích thích và tệ nạn xã hội.

"Tôi ước bố mẹ mình cũng rõ ràng như Adele"

Người trưởng thành trong gia đình đổ vỡ cũng có thể gặp rắc rối trong chính quan hệ yêu đương của mình, theo Jayne Hale - cố vấn quan hệ công chúng của tổ chức từ thiện Relate.

"Họ gặp khó khăn trong cuộc sống hơn người bình thường. Họ sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi và thiếu niềm tin vào bạn đời. Ngoài ra, phụ thuộc vào độ tương tác của bố mẹ sau ly hôn, họ có thể gặp khó khăn trong việc kết nối ở mức độ tình cảm với bạn đời sau này", Hale chia sẻ.

Hale cũng lưu ý rằng những đứa trẻ chứng kiến cảnh bố mẹ cãi hoặc đánh nhau dễ bị tổn thương và cái tôi rất cao.

Olivia Petter - tác giả bài viết phân tích về ảnh hưởng của album 30 lên những người trẻ có gia đình tan vỡ. Ảnh: The Sun.

Trong bài viết, tác giả Olivia Petter dẫn chứng từ chính trường hợp của mình. Cô kể: "Tôi hoảng loạn mỗi khi nghe họ cãi nhau, mất ngủ khi bố tôi tái hôn, và cảm giác xa cách lúc một trong hai người họ chuyển nhà".

Olivia và những người chung hoàn cảnh gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống. Họ bị nỗi sợ tan vỡ cản trở, sợ cha hoặc mẹ của con mình bị bỏ rơi. "Thậm chí, tôi có xu hướng tự cô lập bản thân với người khác khi mình cần họ nhất", Olivia cho biết.

Viễn cảnh chia tay luôn ám ảnh Olivia. Nữ nhà báo lo sợ điều đó trở thành sự thật trong tương lai, giống như những gì mà Adele đã trải qua (bố Adele bỏ nhà đi năm cô 2 tuổi).

Theo The Independent, bình thường hóa vấn đề ly hôn trong bối cảnh hiện nay là chuyện dễ hiểu, song đối với người trong cuộc thì không dễ dàng. Nỗi đau của Olivia sau nhiều năm đã bớt âm ỉ, nhưng cô không chắc vết thương đã được chữa lành.

"Hôm nay là ngày đầy cảm xúc với tôi và nhiều người khác. Lắng nghe trải nghiệm, thông điệp mà Adele gửi gắm cho Angelo thật xót xa. Những câu từ Adele nhắn nhủ con trai khiến tôi khao khát sự rõ ràng tương tự từ cha mẹ mình", Olivia bày tỏ.