Akari City - lựa chọn của phụ nữ hiện đại

Phụ nữ hiện đại có thể cân bằng đam mê của bản thân và việc chăm lo gia đình nếu biết đưa ra lựa chọn tối ưu, trước hết là chốn an cư tiện nghi.

Phụ nữ hiện đại quyết đoán và mạnh mẽ trong sự nghiệp, nhưng cũng dịu dàng, tỉ mỉ cho từng bữa cơm gia đình. Họ nỗ lực tạo thành công riêng để có thêm điều kiện chăm lo cho người thân và trở thành người mẹ thông thái giáo dục con trẻ.

Sống cân bằng để yêu thương bản thân

Áp lực là điều khó tránh khỏi khi phụ nữ chọn “sắm nhiều vai”. Tuy nhiên, những phụ nữ hiện đại không ngần ngại nhấn nút “tạm dừng” khi tâm trí và cơ thể lên tiếng. Họ chọn chiều chuộng bản thân.

Chỉ khi thân - tâm - trí khỏe mạnh, phụ nữ mới có thể tiếp tục làm tròn vai một người mẹ hạnh phúc, người vợ rạng rỡ và người phụ nữ thành công trên nấc thang sự nghiệp. Những lúc như vậy, trở về nghỉ ngơi, thư giãn tại tổ ấm của mình là lựa chọn tối ưu.

3 lớp tiện ích tại Akari City mang đến nhiều trải nghiệm thư giãn, tận hưởng.

Kiến tạo theo mô hình “thành phố an cư đa tiện ích”, Akari City được đánh giá cao bởi hệ thống tiện ích đa lớp ngay ngưỡng cửa. Dự án đáp ứng đa dạng tiêu chí của phụ nữ hiện đại về chốn an cư tiện nghi, riêng tư và an toàn.

Với tổng diện tích đến 8,5 ha, Akari City được chủ đầu tư tập trung xây dựng không gian xanh và tiện ích nội khu. Sau mỗi ngày dài, phái đẹp có thể tận hưởng thời gian riêng cho bản thân tại phòng yoga tĩnh tại, spa thư giãn hay tái tạo năng lượng ở khu hồ bơi.

Không cần chờ đến kỳ nghỉ, chị em có thể tự thiết kế một “mini staycation” tại gia để sạc đầy năng lượng với nhiều lựa chọn đa dạng.

Tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn cùng người thân yêu là cách để phái đẹp “sạc” năng lượng mỗi ngày.

Gia đình luôn là số một

Dù thành công đến đâu, có lẽ với phụ nữ, hạnh phúc nhất vẫn là được sống cùng người bạn đời và cho con môi trường phát triển tốt nhất. Một trong những yếu tố khiến nhiều chị em quyết định an cư tại Akari City là đáp ứng vừa vặn nhu cầu cho gia đình.

Clubhouse là điểm hẹn quen thuộc của các gia đình tại Akari City.

Từ tiện ích biệt lập ở mỗi cụm căn hộ Condominium đến toàn khu đô thị, dự án được thiết kế theo trải nghiệm cư dân. Bố mẹ có không gian thư giãn riêng cho mình nhưng vẫn dễ dàng theo dõi con cái.

Nơi đây sở hữu chuỗi tiện ích hoàn chỉnh gồm không gian làm việc chung dành cho bố mẹ, khu vui chơi đầy sắc màu của trẻ, cà phê hàn huyên tâm sự, khu vực BBQ ngoài trời kết nối bạn bè. Đặc biệt, điểm cộng của Akari City nằm ở trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm rộng 1,8 ha liền kề dự án, mang đến giải pháp giáo dục, giảm nỗi lo tìm trường gần nhà cho con. Ngày ngày, con trẻ có thể an toàn đến trường mà không cần đưa đón, vừa tiết kiệm thời gian cho bố mẹ, vừa rèn tính tự lập cho bé.

Trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm liền kề dự án giúp bố mẹ thư thả chuyện đưa đón con đi học.

Sau những tất bật, một căn hộ biệt lập “chất Nhật” tinh tế, hiện đại, tọa lạc trong tổ hợp không gian sống an ninh như Akari City là chốn trở về lý tưởng để quây quần cùng gia đình, hàn huyên bao câu chuyện và thắp lên hạnh phúc. Khi đó, việc “sắm nhiều vai” không còn đáng ngại bởi luôn có không gian tiện nghi để phụ nữ sống cho gia đình, bản thân và cân bằng mọi vai trò.