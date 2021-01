Airbus A321 được cất cánh đầu tiên trên đường băng mới ở Tân Sơn Nhất

Máy bay Airbus A321 sẽ được cất cánh đầu tiên trên đường băng 25R của sân bay Tân Sơn Nhất vào 15h hôm nay.

Sáng 10/1, ông Trần Bình An, Trưởng phòng Điều hành dự án 1, Tổng công ty Cửu Long - đơn vị quản lý dự án nâng cấp, cải tạo đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết dự án đã hoàn thiện bước 1 và sẽ được bàn giao cho Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất từ hôm nay.

"Các chuyến bay hiệu chuẩn đường băng Tân Sơn Nhất do đơn vị bay của Cộng hòa Czech đảm trách cho kết quả đạt tiêu chuẩn an toàn phục vụ hành khách. Đúng 15h01 hôm nay, máy bay Airbus A321 sẽ được cất cánh đầu tiên trên đường băng mới. Về số hiệu chuyến bay và lộ trình chúng tôi sẽ cập nhật sau", ông An nói với Zing.

Ông Trần Bình An thông tin bên cạnh việc khánh thành đường băng giai đoạn 1, đơn vị quản lý đang chuẩn bị các bước tiếp theo để thực hiện sớm giai đoạn 2 của dự án.

Đường băng 25R của sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thành giai đoạn 1 để phục vụ hành khách dịp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 15/12/2020, đường băng sân bay Tân Sơn Nhất đạt 100% khối lượng và được tổ chức bay hiệu chuẩn, hay còn gọi là bay thử nghiệm trong 5 ngày. Bộ GTVT nhận định việc nâng cấp đường cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ nâng công suất của sân bay lên khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Dự án nâng cấp đường băng Tân Sơn Nhất khởi công cùng dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh sân bay Nội Bài (Hà Nội) hồi đầu tháng 7, do Tổng công ty Cửu Long (Bộ GTVT) quản lý. Trong đó, liên danh 3 nhà thầu đảm trách xây lắp chính là Tổng công ty Xây dựng Hàng không (ACC), Tập đoàn Cienco 4 và Công ty 647.

Việc nâng cấp, cải tạo đường băng chia làm 2 bước thực hiện, giai đoạn 1 thực hiện công trình nâng cấp đường cất hạ cánh 25R dài 3,8 km, rộng 45 m cùng các nhánh đường lăn. Tiếp đến, dự án nâng cấp 5 đường lăn nối hiện hữu, xây mới các đường lăn thoát nhanh, đường lăn nối và đường lăn song song.