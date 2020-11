Airbnb quyết niêm yết dù lỗ nặng và đối mặt tương lai bất ổn

Startup Airbnb lỗ gần 700 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2020 nhưng không từ bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Phố Wall.

Theo Business Insider, Airbnb công bố cáo bạch IPO hôm 16/11. Theo đó, startup này lỗ 674 triệu USD trong năm 2019 với doanh thu 4,81 tỷ USD . Từ đầu năm 2020 đến nay, Airbnb lỗ 697 triệu USD với doanh thu 2,52 tỷ USD do tác động của dịch Covid-19.

Trong năm nay, có thời điểm tỷ lệ đặt phòng của Airbnb ở Bắc Kinh - thị trường trọng điểm của hãng - lao dốc tới 96% so với mức trước dịch Covid-19. Công ty buộc phải sa thải 25% lao động và cắt toàn bộ chi phí tiếp thị, đồng thời huy động 2 tỷ USD quỹ khẩn cấp.

Hoạt động kinh doanh của Airbnb tụt dốc mạnh nhất vào quý II, với lượng đặt phòng giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Bước sang quý III, hoạt động kinh doanh dần phục hồi, chỉ giảm 28% so với cùng kỳ.

Trong quý III, công ty đạt lợi nhuận 219,3 triệu USD với doanh thu 1,3 tỷ USD . Trước đó, CEO Airbnb Brian Chesky dự báo khách du lịch sẽ đổ tới các địa điểm ở nông thôn và địa phương, nghỉ lâu hơn. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của Airbnb khởi sắc.

Doanh nhân Brian Chesky, CEO Airbnb. Ảnh: Reuters.

Kết quả quý III của Airbnb cũng tốt hơn so với các đối thủ khác. Doanh thu của Booking.com lao dốc 48% so với cùng kỳ năm ngoái, Expedia sụt 58%. Ngành khách sạn truyền thống vẫn rất ảm đạm. Doanh thu Hilton bay hơi 61% so với cùng kỳ, Marriott giảm 57%.

Bất chấp hoạt động kinh doanh khởi sắc trong quý III, Airbnb vẫn đối mặt với rất nhiều thử thách. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Mỹ và châu Âu, thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn trong mùa đông sắp tới. Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cũng đang điều tra Airbnb để xác định liệu startup này có nợ 1,4 tỷ USD tiền thuế bổ sung hay không.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Airbnb sẽ là Google. Trong cáo bạch IPO, Airbnb cho biết Google đang tấn công ngành du lịch với những công cụ so sánh giá. "Đối thủ hiện nay của Airbnb là Booking.com, nhưng Airbnb sợ Google nhất", Business Insider dẫn lời nhà phân tích Dennis Schaal của trang nghiên cứu du lịch Skift nhận định.