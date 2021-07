Airbnb chặn 50.000 người thích tiệc tùng trong dịch

Bằng cách thực thi lệnh cấm tiệc tùng từ tháng 8/2020, ứng dụng cho thuê nhà Airbnb đã chặn hơn 50.000 người có khả năng tổ chức sự kiện rủi ro ở 15 thành phố của Mỹ.

Ben Breit, đứng đầu bộ phận truyền thông tin cậy và an toàn của Airbnb, nói với The Verge rằng hoạt động này bao gồm 7.000 người dùng bị chặn hoặc chuyển hướng vì “nỗ lực đặt chỗ ở tiềm ẩn rủi ro” tại Dallas, 6.000 ở San Diego, 5.100 ở Charlotte, 3.500 ở St. Louis, 3.000 ở Columbus và 2.700 ở New Orleans.

The Denver Post cũng cho biết 5.000 người dùng đã bị chặn không cho đặt phòng ở Phoenix, 4.500 ở Las Vegas, 4.500 ở Seattle, 2.600 ở Denver, 2.600 ở Portland, 1.800 ở Salt Lake và 1.500 ở Albuquerque.

Để cấm cửa những người thuê phòng hoặc căn hộ ngắn ngày có nguy cơ không tuân thủ các quy định an toàn trong đại dịch, Airbnb giới hạn số lượng người thuê là 16, đồng thời hạn chế phục vụ người dùng trẻ tuổi, từng có đánh giá xấu trên nền tảng.

Breit nói với The Denver Post: “Với người dùng dưới 25 tuổi và không có tiền sử nhận xét tích cực, chúng tôi không cho phép họ thuê nhà tại địa phương họ sinh sống. Hệ thống sẽ chặn chức năng đặt chỗ một cách triệt để”.

Airbnb nỗ lực ngăn chặn hơn 50.000 người dùng có khả năng thuê nhà để tổ chức tiệc tùng ở Mỹ. Ảnh: The Dallas Morning News.

Ngoài việc đảm bảo rằng các địa điểm cho thuê không biến thành bữa tiệc có khả năng lây lan virus, chính sách thời Covid-19 của Airbnb cũng nhằm ngăn chặn các bên gây rối và rủi ro nói chung.

“Vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là cố gắng ngăn chặn mọi hình thức tụ tập gây rối. Các bữa tiệc mở là ưu tiên đối với chúng tôi vì người chủ trì thậm chí không biết tất cả khách mời xuất hiện”, Breit nói.

Phương pháp này dường như tỏ ra hiệu quả. Trong nửa đầu năm nay, thành phố Denver (tiểu bang Colorado) nhận được khoảng 1/2 đơn khiếu nại về việc thuê nhà ngắn hạn so với cùng kỳ năm 2020, The Denver Post đưa tin.

“Hệ thống này nhằm mục đích cố gắng ngăn chặn các bên trái phép, có nghĩa là một bên tiệc tùng mà không có sự đồng ý hoặc biết của chủ nhà”, Breit nói thêm.