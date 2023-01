Air India bị phạt sau vụ sếp ngân hàng ‘tiểu bậy’ lên nữ hành khách

Hãng hàng không Air India (Ấn Độ) bị phạt 3 triệu rupee (khoảng 37.000 USD) do xử lý sai cách trong vụ việc một người đàn ông tiểu tiện vào người nữ hành khách cùng bay.

Air India bị phạt sau sự cố "tiểu bậy" trên máy bay hôm 26/11/2022. Ảnh: Reuters.

Hình phạt trên được đưa ra bởi Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ, truyền thông nước này ngày 21/1 đưa tin. Bên cạnh đó, người đứng đầu bộ phận dịch vụ trên chuyến bay của Air India cũng bị phạt 300.000 rupee (khoảng 3.700 USD ).

Ngoài ra, cơ trưởng chuyến bay bị treo bằng lái trong ba tháng vì “không hoàn thành nhiệm vụ” đảm bảo an toàn và kỷ luật trên máy bay.

Truyền thông Ấn Độ cho biết trên chuyến bay của Air India từ New York (Mỹ) tới New Delhi (Ấn Độ) ngày 26/11/2022, ông Shankar Mishra, Phó chủ tịch ngân hàng Wells Fargo tại Ấn Độ, đã có hành vi kéo khóa quần và tiểu tiện vào một phụ nữ 72 tuổi tại khoang hạng thương gia. Khi đó, ông được cho là trong trạng thái say rượu.

Dù vậy, sau vụ việc, ông Mishra vẫn có thể xuống máy bay bình thường. Chỉ đến khi người phụ nữ khiếu nại và vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông, ông Mishra mới bị cảnh sát bắt giữ.

Hôm 6/1, Well Fargo cho biết ông Mishra đã bị sa thải. Công ty tài chính này cam kết sẽ hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật địa phương liên quan đến vụ án này.

Về phần mình, Air India cũng đã đình chỉ phi công và bốn thành viên phi hành đoàn để xem xét cách thức họ xử lý vụ việc.

“Air India thừa nhận rằng vụ việc có thể được xử lý tốt hơn, cả ở trên không lẫn trên mặt đất. Chúng tôi cam kết sẽ hành động”, Giám đốc điều hành Campbell Wilson ra tuyên bố hồi đầu tháng 1, Reuters đưa tin.