AIƠI Studios ghi dấu ấn với phim công nghệ VFX và KOL ảo

2023 hứa hẹn là năm thú vị của thị trường điện ảnh và thương mại Việt Nam khi đội ngũ AIƠI Studios ra mắt công chúng, định hướng khẳng định giá trị và chất lượng cao.

Thị trường điện ảnh Việt vốn thiếu hụt những bộ phim có chất lượng kỹ xảo công nghệ cao và tầm ảnh hưởng lớn để được xem là bom tấn. Dù vậy, công chúng Việt vẫn ấp ủ niềm tin được theo dõi một tác phẩm điện ảnh Việt Nam ứng dụng thành công kỹ xảo và công nghệ hiện đại đúng nghĩa.

Thúc đẩy tiềm năng của điện ảnh Việt

Những năm gần đây, phim Việt đang có nhiều bước tiến đáng kể trong việc vận dụng kỹ xảo. Có thể kể đến cánh rừng sim đẹp trong Mắt biếc; hình tượng linh thú, thần tiên ở Trạng Tí phiêu lưu ký; gần đây nhất là Em và Trịnh khi công nghệ VFX góp phần tô điểm cho những khung hình xứ Huế. Các cảnh kỹ xảo này đều được thực hiện bởi AIƠI Studios. Đây cũng là đơn vị nhận được sự tin tưởng của ê-kíp nước ngoài trong dự án Thế giới ma quái (tựa gốc: Sweet home), Ngôi trường xác sống (tựa gốc: All of us are dead) của Hàn Quốc.

Ban lãnh đạo cho biết hãng mong muốn đặt trọng tâm phát triển các dự án mang đậm tinh thần và bản sắc Việt Nam.

“Lịch sử và văn hóa truyền thống Việt Nam là những chất liệu quan trọng với các dự án của AIƠI Studios, bên cạnh việc ứng dụng những công nghệ kỹ xảo điện ảnh hiện đại chúng tôi đã và đang thực hiện”, ông Thierry Nguyen - CEO AIƠI Studios - cho biết.

Đội ngũ AIƠI Studios trong buổi công bố chuỗi dự án của hãng phim.

Hai trong số các kịch bản phim đang được phát triển đã đạt được thành tích ban đầu. Cụ thể, Gió thần của tác giả Nguyễn Anh Quốc đạt giải ba cuộc thi sáng tác kịch bản phim hoạt hình do Cục Điện ảnh Việt Nam tổ chức năm 2020; Phan Xích Long và cuộc biến loạn Nam Kỳ Lục Tỉnh của tác giả Minh Vũ và Michelle Tạ chiến thắng hạng mục “Dự án phim thương mại xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Gặp gỡ mùa thu 2022.

AIƠI Studios đã tổ chức một buổi ra mắt thương hiệu chính thức và khởi động chuỗi dự án phim của hãng. Tham dự sự kiện có bà Oh Young-ju - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hàn Quốc tại Việt Nam cùng dàn diễn viên bộ phim Bỗng dưng trúng số.

Bà Oh Young-ju - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hàn Quốc tại Việt Nam - tham dự buổi ra mắt AIƠI Studios.

Phát triển KOL ảo nhờ chuyên môn và kinh nghiệm

Một trong số dự án tiêu biểu được AIƠI Studios công bố là Virtual KOL (KOL ảo) với tham vọng khẳng định khả năng trong ngành công nghiệp thương mại, truyền thông và công nghệ.

Theo AIƠI Studios, KOL ảo đầu tiên sẽ là một “cô gái”. Giữa thị trường KOL có phần bão hòa và xu hướng KOL ảo đang dần hình thành, “cô gái” này được xem là nước cờ chiến lược, mang thương hiệu AIƠI Studios đến gần hơn với tệp khách hàng trẻ.

“Thông qua nhiều dự án VFX với digi double, chúng tôi kết hợp kiến thức cùng công nghệ AI để tạo ra những nhân vật ảo có cảm xúc. Những KOL ảo khác ở Việt Nam chỉ là hình ảnh hoặc video đơn giản. Song, Virtual KOL này có thể sống động và kết nối hơn với người theo dõi”, đại diện studio chia sẻ.

Với tầm nhìn hướng đến những sản phẩm chỉn chu, ứng dụng công nghệ kỹ xảo hiện đại, không chỉ mang đến giá trị kiến thức, thẩm mỹ cao mà còn chú trọng tính giải trí, thương mại và on-trend, AIƠI Studios kỳ vọng gây chú ý vào năm 2023. Từ đây, mong muốn được chiêm ngưỡng những sản phẩm “made in Vietnam” chất lượng của công chúng Việt sẽ gần hơn bao giờ hết.