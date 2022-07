Ailurophile chỉ kiểu người nào trong xã hội?

Ailurophile lần đầu được sử dụng từ thế kỷ 20 để chỉ một kiểu người trong xã hội.

Ailurophile /aɪˈlʊərəˌfaɪl/ (danh từ): Người yêu mèo.

Định nghĩa:

Theo Merriam-Webster Dictionary, ailurophile nghĩa là người yêu mèo. Trái lại, ailurophobe lại là từ để chỉ những người sợ mèo.

Ailurophile lần đầu được sử dụng trong tiếng Anh từ năm 1914, nhưng nhiều giả thuyết cho rằng từ này đã tồn tại từ hàng nghìn năm về trước. Cụ thể, ailurophile là sự kết hợp của từ aílouros (nghĩa là mèo trong tiếng Hy Lạp) và hậu tố -phile, nghĩa là người yêu thích một điều gì đó.

Ứng dụng của từ ailurophile trong tiếng Anh:

- Although she is an ailurophile, she doesn't have any pets at this time.

Dịch: Mặc dù là một người yêu mèo, cô ấy lại không có bất kỳ vật nuôi nào vào lúc này.

- The girl who is ailurophile loves cats more than people, so she never married or had children.

Dịch: Cô gái yêu mèo thường yêu thương mèo hơn con người, vì thế, cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn hay sinh con.