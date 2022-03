AIA Việt Nam chăm sóc khách hàng bằng âm nhạc và mỹ thuật

Vừa qua, hai trung tâm bảo hiểm nest by AIA và AIA exchange đã mang đến công chúng trải nghiệm đa giác quan tại buổi hoà nhạc kỷ niệm 7 năm thành lập “The lover - Người tình”.

Tiếng hát ca sĩ Lân Nhã, hiệu ứng mỹ thuật và ánh sáng 360 độ của đêm nhạc đã đưa khán giả vào hành trình tìm lại tình yêu giữa cuộc sống mới.

Chương trình đã mời 300 vị khách gắn bó lâu năm với giải pháp bảo hiểm của AIA Việt Nam bước vào câu chuyện âm nhạc để thắp lại niềm tin, ngợi ca tình yêu và tình người sau những thử thách của thời cuộc.

Ca sĩ Lân Nhã là “người dẫn dắt” khán giả vào hành trình cảm xúc “The lover - Người tình”.

Mở đầu, ca sĩ Lân Nhã vào vai một người tình đi tìm lại tình yêu trên mặt trăng, với những tình khúc trứ danh như Dĩ vãng nhạt nhoà, Lại gần hôn anh. Ở đây, âm nhạc đã đưa khán giả qua các cung bậc của tình yêu, từ tươi mới, cuồng nhiệt đến dằn vặt và bao dung.

Trân trọng khán giả như những “người tình”, tình yêu trong “The lover” được ngợi ca ở nhiều tầng ý nghĩa, giữa lứa đôi, gia đình và cộng đồng. Ban tổ chức đã “đặt hàng” Lân Nhã những ca khúc chưa từng trình diễn, hoà âm hoàn toàn mới để dẫn dắt cảm xúc người nghe. Nhiều khán giả nhận xét buổi hoà nhạc mang màu sắc điện ảnh khi khéo léo lồng ghép những giai điệu trứ danh trong tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Vương Gia Vệ - In the mood for love.

Buổi hòa nhạc mang lại nhiều cung bậc cảm xúc tình yêu cho khán giả.

Hòa nhạc “The Lover” như một buổi triển lãm giữa âm thanh và hội họa. Cảm xúc khán giả thăng hoa khi chiêm ngưỡng 12 hiệu ứng mỹ thuật trong xuyên suốt chương trình. Với màn chiếu vòm 360 độ, khán giả như được bay giữa những vì tinh tú, sững sờ trước thành quách cổ đại lẫn vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ.

Khoảnh khắc nguyệt thực trong ca khúc Tình nồng cũng tạo ấn tượng mạnh mẽ với nhiều người. Từ những lo lắng hoài nghi, Tình nồng chính là giây phút tình yêu thắp sáng, dẫn lối con người dẫu bóng đêm vây lấy ánh mặt trời.

Ở ca khúc Bài ngợi ca tình yêu, chương trình đã khéo léo bày tỏ tinh thần tình yêu không biên giới giữa các sắc tộc, giới tính với sự xuất hiện của tác phẩm hội hoạ The Creation of Adam và những đôi tay tình nhân đa sắc. “The Lover” được khán giả công nhận là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và mỹ thuật.

Ban lãnh đạo AIA Việt Nam gửi lời chúc và cảm ơn đến khán giả.

Thành lập từ năm 2015, nest by AIA và AIA exchange đã thay đổi quan niệm cũ và định kiến về ngành tài chính - bảo hiểm với phương cách tư vấn, thiết kế giải pháp bảo vệ lẫn các trải nghiệm, đặc quyền dành riêng cho khách hàng. Bên cạnh các quà tặng thiết thực, hai trung tâm còn sở hữu những không gian mở, hiện đại để thực hiện nhiều chương trình truyền cảm hứng, phong cách sống bền vững và tích cực đến khách hàng.

Xuyên suốt làn sóng Covid-19 lần thứ tư, nest by AIA và AIA exchange đã phối hợp cùng loạt tên tuổi như Dalab, Châu Bùi, Hoàng Dũng, Tô Nhi A, Liêu Hà Trinh và Dustin Nguyễn để mang lại niềm vui cho khách hàng trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, hai trung tâm còn chú trọng nâng tầm ảnh hưởng của khách hàng trong các sự kiện, chiến dịch xã hội và phong cách sống. Ông Wayne Besant - CEO AIA Việt Nam - chia sẻ: “Sau đại dịch, sức khoẻ tinh thần của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của AIA Việt Nam bên cạnh các giải pháp bảo vệ tài chính. Chúng tôi hy vọng ‘The lover’ sẽ là khởi đầu mới mang đến cho họ những cung bậc cảm xúc tích cực”.