Ai xứng đáng là Nữ hoàng nhạc pop 2020? 

Nhiều sao nữ trở lại đường đua âm nhạc với những ca khúc, album chất lượng. Làng nhạc thế giới năm 2020 rộn ràng hơn bao giờ hết.

2020 là năm đáng buồn khi thế giới đối mặt với đại dịch Covid-19. Song, đây cũng là năm người yêu âm nhạc đón nhận nhiều ca khúc, album với cảm xúc tích cực. Giữa dịch bệnh, làng nhạc thế giới như “phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn”.

Năm nay, nhiều ngôi sao nhạc pop đồng loạt ra MV, giới thiệu album. Đây cũng là năm những sao nữ từ Âu sang Á cùng trở lại tranh giành vị trí “nữ hoàng”.

Theo SCMP, giới nhạc năm nay chứng kiến nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Điều đó tạo nên kỷ nguyên tốt nhất của nhạc pop thế hệ mới.

Sự trở lại đầy mạnh mẽ

Dịch bệnh Covid-19 căng thẳng khiến người dân không thể ra ngoài, bạn bè khó có cơ hội gặp nhau. Những cuộc trò chuyện, học tập thông qua Facetime, Zoom… đều làm người ta ngao ngán.

Giữa lúc đó, âm nhạc, phim ảnh là thứ giải trí không thể thiếu cho bất kỳ ai.

Đây là năm “sức mạnh nữ giới nâng cao”. Âm nhạc của họ đã cổ vũ cho nhiều người trong giai đoạn dịch bệnh. “Những diva làng nhạc giống như siêu anh hùng an ủi, cứu rỗi chúng ta giữa đại dịch Covid-19 bằng giai điệu này đến giai điệu khác”, SCMP bình luận.

Taylor Swift làm khán giả bất ngờ khi tung hai album Folklore và Evermore.

Làng nhạc trở nên rộn ràng vì phần lớn ca sĩ nổi tiếng đều tham gia cuộc đua tranh ngôi vị nữ hoàng. Từ Miley Cyrus, Taylor Swift, Lady Gaga… xuất hiện và cùng cạnh tranh. Ngoài ra, việc những ngôi sao thử nghiệm thể loại nhạc âm nhạc khác hẳn trước đây khiến người hâm mộ phấn khích.

Các “Nữ hoàng nhạc pop” không chỉ làm điều mà họ đã làm tốt mà còn vượt lên chính mình, thử nghiệm những điều mới.

Cuối cùng, Taylor Swift đã trở về với nhạc đồng quê, dân dã hơn sau thời gian oanh tạc các bảng xếp hạng bằng những ca khúc pop - electronic hiện đại. Ngôi sao nhạc pop Miley Cyrus cuối cùng chọn cách đột phá, quyết tâm thực hiện album rock mà cô từng khao khát. Lady Gaga và Dua Lipa đã đưa khán giả trở lại những năm 1980 và 1990 với những giai điệu đậm chất cổ điển.

Dưới đây là tác phẩm nổi bật của những ca sĩ trong hành trình tranh giành vị trí “Nữ hoàng nhạc pop của năm 2020”.

Women in Music Pt. III

Women in Music Pt. III là album phòng thu thứ ba của HAIM - nhóm nhạc gồm ba chị em người Mỹ Alana, Danielle và Este Haim.

Trong những năm qua, HAIM liên tục giữ vững phong độ âm nhạc ổn định nhưng lại không quá nổi trội. Song, 2020 là năm đầy đột phá của HAIM.

Women in Music Pt. III của ba chị em nhà HAIM được đề cử hạng mục Album của năm tại Grammy lần thứ 63. Tuy còn nhiều tranh cãi, việc xuất hiện trong danh sách các ngôi sao tranh Kèn vàng hạng mục lớn nhất lễ trao giải đã khẳng định tên tuổi của nhóm.

Positions

Trên thực tế, Ariana Grande duy trì việc phát hành album hàng năm từ năm 2013. Ở góc độ tích cực, đây là thái độ làm nghề nghiêm túc và đáp ứng kỳ vọng của fan. Song, đây cũng là “con dao hai lưỡi”, dễ khiến nghệ sĩ bị nhàm chán nếu không thay đổi tư duy âm nhạc.

Positions là một trong số đó. Tuy album không có gì quá đặc biệt nhưng thái độ làm nghề của ca sĩ sinh năm 1993 đáng được trân trọng. Theo SCMP, album là “giọng nói nhẹ nhàng giúp chúng ta cùng vượt qua giai đoạn dịch bệnh tăm tối”.

High Road

Kesha đã vượt qua cú sốc bị lạm dụng tình dục. Trong năm nay, cô trở lại với âm nhạc với thái độ hoàn toàn mới.

Từ Birthday Suit đến Little Bit of Love, album High Road đã đưa Kesha và tâm trạng của người hâm mộ lên tầm cao mới. Nữ ca sĩ thậm chí quay MV tại nhà với thú cưng.

2020 là năm đột phá của BlackPink.

Plastic Hearts

Từ Hannah Montana đến hình tượng nổi loạn trong Wrecking Ball, Miley Cyrus đã nhiều lần thay đổi phong cách. Đến năm 2020, cô trở lại với hình ảnh ngôi sao nhạc rock trong Plastic Hearts - album được nhiều lời khen từ giới phê bình.

Prisoner của Miley Cyrus hợp tác với Dua Lipa nhanh chóng trở thành bản hit quốc tế. SCMP cho rằng ca khúc trong album của ca sĩ nổi loạn khiến khán giả nhớ lại những huyền thoại nhạc rock như Stevie Nicks, Joan Jett và Billy Idol…

The Album

2020 là năm đại thắng của BlackPink. Họ không để đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển sự nghiệp.

Album đầu tay với những bản hit quốc tế như How You Like That, Ice Cream và Lovesick Girls xứng đáng đứng vào hàng ngũ album đáng nghe của năm. The Album cũng chứng minh khả năng chinh phục làng nhạc thế giới của girl group đến từ Hàn Quốc.

Future Nostalgia

Future Nostalgia là bước đi mạo hiểm của Dua Lipa giữa lúc âm nhạc thế giới chạy theo xu hướng pop, rap hiện đại. Nữ ca sĩ cũng kém may mắn khi album bị phát tán trên mạng 2 ngày trước khi ra mắt.

Song, album phòng thu thứ hai thành công ngoài mong đợi. Future Nostalgia như khúc hoài niệm về nhạc pop cổ điển. Dua Lipa sử dụng chất liệu âm nhạc thập niên 1980 như techno, disco... làm khán giả liên tưởng đến thời hoàng kim của Madonna, Gloria Gaynor… và những thế hệ trước.

Variety nhấn mạnh Future Nostalgia là album củng cố vị thế của Dua Lipa trong đường đua trở thành "Nữ hoàng nhạc pop" thế hệ mới.

Folklore và Evermore

Trong năm nay, Taylor Swift trở lại với hai album được xem là hay nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Sau Lover - album nhạc pop mang hơi hướm thập niên 1980, cô trở lại với hình tượng ca sĩ nhạc đồng quê, bất ngờ tung hai album Folklore và Evermore chỉ cách nhau 5 tháng.

Ngôi sao sinh năm 1989 làm Swifty (fandom của nữ ca sĩ) hài lòng với hình ảnh mới. Sự hợp tác của cô với Bon Iver trong ca khúc Exile được SCMP đánh giá là một trong những bản ballad hay nhất 2020 và cả trong sự nghiệp của công chúa nhạc đồng quê.

Dua Lipa và Lady Gaga trở lại với những năm 1980-1990.

Chromatica

Sau thành công của A Star is Born, Lady Gaga đã trở lại.

Từ khoảnh khắc Lady Gaga chạy qua sa mạc ở "hành tinh Chromatica" trong MV Stupid Love hồi tháng 3, khán giả biết “Mẹ quỷ” - biệt danh của nữ ca sĩ không hề chơi đùa.

Không chỉ được giới phê bình đánh giá cao, Chromatica còn là album cổ vũ tinh thần người hâm mộ giữa đại dịch. Album đưa khán giả hồi tưởng lại những quán bar thập niên 1990, với những điệu nhạc bắt tai và đầy cảm hứng.

“Chúng ta hãy nhảy múa. Tôi đặt cả trái tim mình để tạo ra thứ âm nhạc với năng lượng thuần khiết. Tôi muốn người nghe hạnh phúc từng ngày”, Lady Gaga nói với Beast 1.

Theo SCMP, Chromatica mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho người hâm mộ. Đây cũng là album xứng đáng được đánh giá là hay nhất của Lady Gaga cho đến nay.

Với thị trường âm nhạc đầy sôi động năm 2020, rất khó để quyết định ai hơn ai. Đến cuối cùng, vị trí "Nữ hoàng nhạc pop" do người hâm mộ quyết định.

Có điều, những nữ ca sĩ có mặt trong danh sách này đều xứng đáng.