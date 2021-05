Ai viết tác phẩm 'Robinson Crusoe'?

Câu 1: Robinson Crusoe là tiểu thuyết của nhà văn nào? Daniel Defoe

Houellebecq

François Le Vayer

Hans Andersen Robinson Crusoe là tiểu thuyết của nhà văn người Anh Daniel Defoe (1660-1731). Tên tiếng Anh đầy đủ của tác phẩm này là The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner. Đây là tác phẩm tiêu biểu nhất trong hơn 250 truyện dài, truyện ngắn của Daniel Defoe. Tác phẩm này được xuất bản lần đầu tiên năm 1719, khi tác giả đã gần 60 tuổi. Ảnh: Daily Mail.