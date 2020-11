Ai trả tiền để bang Georgia đếm lại 5 triệu phiếu bằng tay?

Georgia đang kiểm lại toàn bộ phiếu bầu bằng tay và đã phát hiện hơn 5.200 phiếu bầu bị bỏ sót. Bang này sẽ phải xác nhận kết quả bầu cử trước ngày 20/11.

Các quan chức bầu cử ở Georgia đã bắt đầu kiểm lại bằng tay gần 5 triệu phiếu bầu của bang này vào sáng 13/11.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump hơn 14.000 phiếu bầu ở Georgia tính đến ngày 11/11. Khoảng cách này tương đương 0,3% số phiếu bầu.

Một quan chức bầu cử ở Lawrenceville, Georgia đang sắp xếp phiếu bầu. Ảnh: Getty.

Nếu ông Biden được tuyên bố là người chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ giành được Georgia từ năm 1992. Và ngay cả khi không thắng Georgia, ông Biden cũng giành đủ số phiếu đại cử tri để bước vào Nhà Trắng.

Kiểm phiếu lại như thế nào?

Máy bỏ phiếu mới của Georgia cung cấp bản in phiếu bầu của mỗi người. Do đó, hội đồng bầu cử của mỗi hạt sẽ có bản in của mọi lá phiếu. Một nhân viên bầu cử sẽ xem từng lá phiếu, gọi tên người được bầu và một nhân viên khác sẽ ghi lại.

Nhân viên bầu cử ở 159 hạt của Georgia sẽ xử lý việc kiểm phiếu lại, với sự chỉ đạo từ Văn phòng Tổng thư ký tiểu bang.

Tại hạt Fulton, hạt đông dân nhất của bang Georgia và có thành phố Atlanta, các quan chức đã hoàn thành việc kiểm đếm ban đầu và đã xác nhận kết quả kiểm phiếu, phát ngôn viên của hạt Regina Waller, cho biết. Sau đó, hạt này đã chuyển sang đếm phiếu lại.

Tại hạt Forsyth phía bắc Atlanta, giám đốc bầu cử của hạt Mandi Smith nói bà dự định thuê thêm nhân viên cho cuộc kiểm phiếu lại, nhưng không chắc số lượng là bao nhiêu.

Tổng thư ký Georgia Brad Raffensperger, người phụ trách việc bầu cử của bang. Ảnh: New York Times.



Văn phòng Tổng thư ký tiểu bang đã tổ chức một buổi đào tạo trực tuyến với các hạt vào ngày 12/11 để chuẩn bị cho cuộc kiểm phiếu lại, bà Smith nói. “Kiểm phiếu lại là việc phải làm thêm, chắc chắn rồi, nhưng đây là công việc của chúng tôi”.

“Chúng tôi sẵn sàng cho thử thách”.

Tổng thư ký Georgia Brad Raffensperger, một đảng viên Cộng hòa, được yêu cầu xác nhận kết quả bầu cử trước ngày 20/11. Các quan chức của bang cho biết họ dự kiến ​​tất cả hạt sẽ hoàn thành việc kiểm phiếu lại bằng tay trước nửa đêm 18/11.

Ông Raffensperger cho biết quan sát viên từ chiến dịch tranh cử của cả hai ứng viên, giới truyền thông và những người khác sẽ có thể quan sát quá trình kiểm phiếu lại.

Chi phí của việc kiểm phiếu lại do các hội đồng bầu cử của mỗi hạt chịu trách nhiệm, phát ngôn viên của tổng thư ký bang Georgia nói. Một phát ngôn viên của hạt Fulton cho biết họ vẫn chưa tìm ra cách chi trả cho quá trình này. Chi phí bầu cử của hạt Fulton đã tăng vọt do các biện pháp phòng ngừa Covid-19 và việc thiết lập thêm các trạm bỏ phiếu.

Tuy vậy, đây có khả năng không phải lần kiểm phiếu lại cuối cùng ở Georgia. Theo luật của bang này, sau khi kết quả bầu cử được xác nhận, ứng cử viên có thể yêu cầu kiểm phiếu lại nếu cách biệt thấp hơn 0,5%.

Quá trình kiểm phiếu lại bằng tay này được tiến hành trước khi kết quả bầu cử được xác nhận. Vì vậy, nếu các chiến dịch yêu cầu kiểm phiếu lại sau khi có kết quả, theo quy định của Georgia, việc kiểm phiếu lại sẽ không được thực hiện thủ công nữa. Thay vào đó, phiếu bầu sẽ được quét lại bằng máy.

Khó có thể lật ngược kết quả

Việc kiểm phiếu lại hiếm khi làm thay đổi kết quả của một cuộc bầu cử. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể xảy ra nếu cách biệt giữa hai ứng viên quá nhỏ. Nhân viên kiểm phiếu lại hoặc máy kiểm phiếu có thể mắc lỗi, nhưng những vấn đề như vậy không có khả năng ảnh hưởng đến số lượng lớn phiếu bầu.

Một lỗi đã được phát hiện vào tối 16/11. Các quan chức bầu cử ở Georgia thông báo họ phát hiện hơn 2.500 lá phiếu ở hạt Floyd chưa được kiểm. Trong số đó, 1.643 phiếu bầu cho ông Trump, 865 phiếu cho ông Biden và 16 phiếu cho ứng cử viên đảng Tự do Jo Jorgensen.

Tới ngày 17/11, tiếp tục có thêm 2.755 phiếu bầu ở hạt Fayette, bang Georgia, được phát hiện bị bỏ sót. 1.577 phiếu trong số này bầu cho Tổng thống Donald Trump.

Tuy vậy, đây chỉ được xem là những trục trặc nhỏ và không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử trong quá trình kiểm lại gần 5 triệu phiếu bầu ở Georgia.

Nhiều hãng tin, trong đó có New York Times và AP, đã dự đoán ông Biden sẽ giành được 16 phiếu đại cử tri của Georgia.

Với các lá phiếu mới được phát hiện ở hạt Floyd, khoảng cách giữa hai ứng viên sẽ giảm xuống. Ông Biden sẽ dẫn trước khoảng 13.000 phiếu thay vì 14.200 phiếu như ban đầu.

Các thành viên đảng Dân chủ cho biết việc kiểm phiếu lại ở Georgia cho đến nay không dẫn đến thay đổi đáng kể nào, ít nhất là không ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu của ông Biden.

Georgia đang kiểm lại toàn bộ phiếu bầu bằng tay. Ảnh: New York Times.



“Chuyện ở hạt Floyd thật không may. Tuy nhiên, phần lớn các hạt hiện không tìm thấy sai lệch so với số phiếu ban đầu”, Gabriel Sterling, quan chức thuộc Văn phòng Tổng thư ký Georgia, cho biết.

Văn phòng Tổng thư ký từ chối công bố kết quả kiểm phiếu lại của từng hạt. Cuối tuần qua, Patrick Moore, một luật sư của chiến dịch ông Biden, nói đảng Dân chủ đã theo dõi kết quả của từng hạt. Họ nhận thấy mặc dù có một số khác biệt giữa kết quả ban đầu và sau khi kiểm lại, khác biệt đó rất nhỏ và không ảnh hưởng đến vị trí của ông Biden.

Edward Foley, giáo sư luật bầu cử tại Trường Luật Moritz của Đại học Ohio, cho biết: “Việc lật ngược kết quả bầu cử bằng một cuộc kiểm phiếu lại là điều gần như chưa từng xảy ra, nếu khoảng cách giữa hai ứng viên là trên một nghìn phiếu”.

Ngày 11/11, ông Raffensperger cũng cho biết ông không tin rằng việc kiểm phiếu lại sẽ thay đổi kết quả bầu cử ở Georgia. “Tôi tin tưởng vào độ chính xác của các máy bỏ phiếu điện tử. Tôi tin rằng kết quả là chính xác".