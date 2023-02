Ai trả kinh phí vụ giải cứu cháu bé mắc kẹt ống cọc bê tông

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết việc này sẽ xử lý trên cơ sở pháp luật nhưng trước mắt đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường.

Liên quan đến vụ cháu bé bị lọt vào ống cọc bê tông tại công trình cầu Kênh Rọc Sen ở xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sáng 4/2, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện nay Công an huyện Thanh Bình đang làm chặt chẽ, điều tra để có hướng xử lý, bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm các bên. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận.

Làm rõ trách nhiệm các bên liên quan

UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải kiểm soát lại toàn bộ các công việc để có báo cáo chặt chẽ về mặt quản lý Nhà nước.

“Các công việc, nội dung đang trong quá trình hoàn chỉnh báo cáo. Bộ Xây dựng cũng đã có Đoàn kiểm tra và hiện chưa có kết luận”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Toàn cảnh hiện trường cứu hộ cháu bé tại công trình cầu Kênh Rọc Sen.

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thông tin thêm tại vị trí xảy ra sự cố đang điều chỉnh thiết kế, những công việc, hạng mục khác vẫn thi công bình thường. Về trách nhiệm các bên liên quan, Bộ Xây dựng đã có đoàn kiểm tra, còn kết luận như thế nào chủ đầu tư (Sở Giao thông Vận tải) không có thẩm quyền.

Về kinh phí trong quá trình giải cứu đơn vị nào sẽ chi trả, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: “Cái này trên cơ sở pháp luật nhưng trước mắt thì đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm. Câu chuyện này là hy hữu, người dân quan tâm”.

Chưa khởi tố vụ án

Luật sư Nguyễn Văn Đức, Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ) phân tích: Trong vụ việc này cần làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn giám sát và bảo vệ công trường, xử lý theo quy định pháp luật, do để xảy ra hậu quả làm chết người trong quá trình xây dựng mà dư luận đặc biệt quan tâm.

Mặt khác, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã huy động nhiều nhân lực và vật lực để cứu nạn nhân nhưng bất thành ngoài ý muốn.

Lực lượng cứu hộ triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong ống cọc.

“Đối chiếu với quy định pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng Đồng Tháp cần sớm khởi tố vụ án đối với tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại điều 298 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, bởi có dấu hiệu vi phạm”, luật sư Nguyễn Văn Đức phân tích.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Bình sẽ do Công an địa phương thụ lý.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Thanh Bình đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tham gia công tác cứu hộ, bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.

Cơ quan Công an đã tiến hành công tác khám nghiệm, đang củng cố hồ sơ vụ việc.