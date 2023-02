Ai sẽ thắng Grammy 2023?

2 nữ nghệ sĩ thành công bậc nhất trong lịch sử Grammy - Beyoncé và Adele - sẽ có màn “tái đấu” thú vị khiến người xem liên tưởng đến mùa giải Grammy 2017 đầy kịch tính.

Giải thưởng Grammy của Viện Hàn lâm Thu âm lần thứ 65 sẽ chính thức được trao vào sáng 6/2 (giờ Việt Nam). Trước thềm lễ trao giải, như thường lệ, những đồn đoán về 4 giải thưởng lớn nhất diễn ra rất sôi nổi. Đặc biệt hơn, giải thưởng năm nay quy tụ những tên tuổi được xem là “khủng” nhất của nhạc pop đương đại khiến cho Grammy lần thứ 65 trở nên khó đoán và nóng hơn bao giờ hết.

Phái nữ chiếm ưu thế

Nhìn vào danh sách đề cử của những giải thưởng lớn, dễ thấy được sự thống trị của phái nữ khi họ chiếm đến hơn một nửa số lượng (Record of the Year và Song of the Year phái nữ chiếm 6/10 đề cử, còn ở hạng mục Album of the Year là 5/10). Đặc biệt, công chúng chắc chắn sẽ phải dậy sóng với màn chạm trán của Beyoncé và Adele tại cả 3 hạng mục Big 3 bởi những thành tích vượt trội của 2 nữ ca sĩ này trong quá khứ.

Hiện tại, Beyoncé đang nắm giữ kỷ lục là nữ nghệ sĩ giành được nhiều kèn vàng Grammy nhất với 28 lần chiến thắng. Kỷ lục này của Queen Bee khả năng lớn sẽ tiếp tục được nâng cao khi năm nay cô đang nắm trong tay thêm 10 đề cử, nhiều nhất kỳ Grammy năm nay, trải dài từ hạng mục Dance/Electronic đến R&B. Tuy nhiên, ở 3 hạng mục lớn nhất của Grammy, Beyoncé chưa thực sự có duyên khi mới chỉ thắng 1 giải Song of the Year cho ca khúc Single Ladies (Put a ring on it).

Trong khi đó, Adele có số lượng giải Grammy ít hơn Beyoncé - 15 kèn vàng - nhưng trong đó có đến 7 giải thưởng nằm trong Big 4 cùng với 2 lần đạt cú ăn 3 kỳ tích - giành 3 giải thưởng lớn của Grammy trong cùng một đêm. Đặc biệt hơn cả, tại Grammy 2017, chính Adele là người giành chiến thắng cả 3 giải Song of the Year, Record of the Year và Album of the Year trước Beyoncé.

Màn “tái đấu” của 2 nữ ca sĩ tại Grammy 2023 được dự đoán tiếp tục là chủ đề tốn nhiều giấy mực của truyền thông, nhất là khi sản phẩm âm nhạc của cả 2 đều có lợi thế lớn trong cuộc đua Big 3: album 30 đánh dấu sự trở lại sau 6 năm của Adele đạt thành công vang dội về mặt thương mại, trong khi đó Renaissance của Beyoncé lại là một trong những album được giới phê bình đánh giá cao nhất năm 2022, đạt hạng nhất trong cuộc bình chọn của hàng loạt tạp chí lớn.

Adele và Beyoncé là hai cái tên được sáng giá nhất tại Big 3 của Grammy 2023. Ảnh: CNN.

Bên cạnh đó, Taylor Swift - chủ nhân của 11 giải thưởng Grammy - cũng sẽ tranh tài ở hạng mục Song of the Year. Tuy đang nắm giữ danh hiệu nữ nghệ sĩ đầu tiên thắng 3 giải thưởng Album of the Year, Taylor Swift vẫn chưa bao giờ nhận giải thưởng Bài hát của năm dù được đề cử 5 lần trước đó.

Với bản thu âm lại dài 10 phút cho All to Well nhận được nhiều tán tụng từ cả khán giả và giới chuyên môn, Taylor Swift cũng có nhiều cơ hội cạnh tranh giải thưởng lớn. Hai ngôi sao đang lên Lizzo và Doja Cat có một năm 2022 thành công, và cả 2 cũng xuất hiện để tranh tài trong hạng mục Record of the Year. Chưa phải những tên tuổi có “máu mặt” tại Grammy nhưng 2 nữ ca sĩ này vẫn được kỳ vọng có khả năng làm nên chuyện.

Grammy 2023 tiếp tục dành sự tri ân đến những nghệ sĩ gạo cội khi trao cho band nhạc huyền thoại ABBA 4 đề cử - trong đó có 2 đề cử thuộc Big 3, nữ hoàng hiphop/soul Mary J. Blige được 6 đề cử gồm 2 đề cử Big 3, nữ nghệ sĩ folk 73 tuổi Bonnie Ratt có 4 đề cử trong đó có 1 đề cử Album of the Year. Phong độ âm nhạc của các nghệ sĩ này là rất cao và có thể cạnh tranh sòng phẳng đối với các nghệ sĩ hàng đầu đương thời - đặc biệt là ABBA với sản phẩm tái hợp sau gần 40 năm được đánh giá rất tích cực.

Màn tái hợp sau gần 4 thập kỷ của ABBA có khả năng đem về cho nhóm kèn vàng Grammy danh giá. Ảnh: ABBA Twitter.

Cái tên gây tranh cãi nhất tại Grammy năm nay là Gayle với bản hit abcdfu. Sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ gen Z là một hiện tượng trên mạng xã hội trong năm vừa qua nhưng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung ca từ. Việc trao đề cử Song of the Year cho abcdfu được xem là chiêu thức truyền thông của giải thưởng, và Gayle khó có cơ hội tranh giải với những nghệ sĩ hàng đầu thế giới hiện tại.

Phái nam vẫn có nhiều cơ hội

Dàn nghệ sĩ nam xuất hiện trong đề cử Big 3 của Grammy năm 2023 không nhiều, tuy nhiên cái tên nào cũng đạt được nhiều thành tích lớn trong năm vừa qua. Nam ca sĩ đến từ Anh Quốc Harry Styles có mặt đầy đủ ở cả 3 hạng mục quan trọng nhờ bản hit As it was cũng như album Harry’s House đã công phá các bảng xếp hạng từ Mỹ đến châu Âu trong suốt năm 2022, góp phần đưa những âm thanh của synth pop, new wave trụ vững trên đỉnh xu hướng. Đây được xem là đối trọng lớn nhất với phái nữ tại Big 3 năm nay.

Nam rapper người Puerto Rico Bad Bunny cũng góp mặt trong 1 đề cử big 3 - Album of the Year - với sản phẩm âm nhạc Un Verano Sin Ti - album được stream nhiều nhất trong năm 2022. Mặc dù không được viết bằng tiếng Anh, Bad Bunny và Un Verano Sin Ti vẫn đạt thành công vang dội nhờ chất nhạc Latin bắt tai và flow gây nghiện. Với sự xâm chiếm ngày một mạnh mẽ của văn hóa Latin trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, Un Verano Sin Ti là một cái tên được kỳ vọng ở Grammy năm nay.

Một đại diện khác của rap/hiphop là Kendrick Lamar cũng góp mặt trong cả 3 hạng mục lớn với single The Heart Part 5 và album Mr. Morale & the Big Steppers. Anh là một trong những nghệ sĩ khiến khán giả tiếc nuối nhất khi chưa từng chiến thắng hạng mục big 3 nào mặc dù sở hữu tới 3 album được xem là biểu tượng của nhạc hiphop trong thập niên 2010s, đặc biệt là màn tranh cãi bùng nổ khi album To Pimp a butterfly đã vuột mất danh hiệu Album of the year tại lễ trao giải năm 2016. Năm nay, Mr. Morale & the Big Steppers không được đánh giá như một siêu phẩm giống với To Pimp a butterfly nhưng vẫn là sản phẩm chất lượng để Kendrick Lamar có thể tranh tài.

Kendrick Lamar có thể "phục thù" sau 3 lần thất bại cay đắng tại hạng mục lớn của Grammy? Ảnh: CNN

Nghệ sĩ trẻ Steve Lacy có một năm 2022 thành công và được kỳ vọng có thể trở thành “ngựa ô” của kỳ Grammy năm nay. Nam nghệ sĩ sinh năm 1998 góp mặt tại 2 đề cử quan trọng Record of the Year và Song of the Year với bản hit từng vươn đến vị trí số 1 Billboard hot 100 Bad Habit. Bất ngờ vươn lên mạnh mẽ với chất liệu R&B, funk độc đáo, Steve Lacy là lựa chọn không tồi cho viện Hàn lâm để vinh danh lứa nghệ sĩ trẻ - như cách họ đã làm với Billie Eilish trong lễ trao giải năm 2020.

Tuy nhiên, viện Hàn lâm Thu âm vẫn thường nổi tiếng đi ngược với khán giả, nhà phê bình và luôn gây bất ngờ với những lựa chọn của mình. Chiến thắng toàn diện của Adele trước Beyoncé tại Grammy 2017, 4 giải thưởng lớn trong 1 đêm cho Billie Eilish tại Grammy 2020, trao Album of the Year cho nghệ sĩ ít tên tuổi John Batiste trước loạt tên tuổi sừng sỏ Taylor Swift, Kanye West hay Olivia Rodrigo vào Grammy 2022,... đều là những lần giải thưởng này gây sốc với công chúng.

Năm nay tiếp tục là cuộc đua của Adele và Beyoncé, sự trở lại mạnh mẽ của các gương mặt huyền thoại hay những nghệ sĩ ít tên tuổi sẽ lên ngôi? Tất cả sẽ phải chờ tới tối sáng 6/2 (giờ Việt Nam) mới có thể lộ diện.