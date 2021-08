Ai sẽ là tỷ phú USD tiếp theo?

Khi thương vụ chuyển nhượng công ty sản xuất của Reese Witherspoon hoàn tất, nữ diễn viên sẽ bước lên hàng tỷ phú USD ở Hollywood.

Theo CNN, Rihanna có bước nhảy ngoạn mục từ khối tài sản 600 triệu USD vào đầu năm 2020 lên 1,7 tỷ USD tính đến ngày 6/8. Như vậy, chỉ sau một năm, siêu sao nhạc RnB đã mang về thêm 1,1 tỷ USD .

Thành công của Rihanna được bảo chứng qua việc kinh doanh phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp mỹ phẩm Fenty Beauty và dòng nội y Savage x Fenty (chiếm đến 90% gia tài nữ nghệ sĩ).

Tờ South China Morning Post nhận xét nữ diễn viên Reese Witherspoon có nhiều điểm giống với Rihanna. Tương tự giọng ca Diamonds, cô được khẳng định sớm thành tỷ phú USD nhờ phần lớn thu nhập từ công việc kinh doanh.

Reese Witherspoon được nhận định là người tiếp theo sau Rihanna thành tỷ phú USD ở Hollywood. Ảnh: WAMC.

Tại sao Reese Witherspoon sẽ sớm là tỷ phú USD?

Reese Witherspoon, 45 tuổi, sở hữu công ty sản xuất phim Hello Sunshine được định giá 900 triệu USD . Mỗi năm, lượng khách hàng ồ ạt đổ về giúp cho việc kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, South China Morning Post cho biết minh tinh từng giành giải Oscar đang rao bán Hello Sunshine cho Blackstone Group. Trong khi đó, nguồn tin riêng của WSJ nói có nhiều bên cũng tỏ ý quan tâm đến doanh nghiệp này, bao gồm Apple.

Các bản thương thảo hiện tại đã rơi vào tầm giá tỷ USD. Khi thương vụ chính thức hoàn tất cũng là lúc khối tài sản của Witherspoon chạm mốc hơn tỷ USD. Hiện tại, Forbes thống kê cô nắm giữ 400 triệu USD .

Minh tinh Hollywood quyền lực, giàu có, nhưng luôn giữ nếp sống giản dị. Bởi thế, cô thường được gọi là đại gia ngầm. Ảnh: SCMP.

Trong giai đoạn Witherspoon đảm nhận vị trí điều hành, mức tăng trưởng của Hello Sunshine tính bằng triệu USD mỗi năm. Ban đầu, Hello Sunshine có tên Type A Films, được nữ diễn viên thành lập năm 2000. Sau nhiều cuộc sáp nhập mới có tên hiện tại.

Công ty này chuyên sản xuất phim, show truyền hình, Podcast. Với tầm nhìn xa và nắm bắt thị hiếu khán giả, Witherspoon đã mang đến nhiều tác phẩm oanh tạc phòng vé được giới phê bình đánh giá cao như Gone Girl, Wild, Little Fires Everywhere và The Dry.

Điều thú vị là Hello Sunshine chịu trách nhiệm sản xuất cả 2 chương trình The Morning Show và Truth Be Told trên Apple TV+. Họ cũng đứng sau Little Fires Everywhere của Hulu và một số chương trình truyền hình nổi tiếng khác.

Ngoài ra, Hello Sunshine điều hành một số công ty con, bao gồm câu lạc bộ đọc sách trực tuyến Reese's Book Club có hơn hai triệu người theo dõi chỉ riêng trên Instagram.

Năm ngoái, tạp chí Forbes vinh danh Witherspoon là một trong những phụ nữ tự lập quyền lực nhất nước Mỹ. Ở lĩnh vực truyền thông, sản xuất, Witherspoon thường được so sánh với bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey.

Thậm chí, có trang báo đưa ra phân tích rằng nữ diễn viên đến từ New Orleans sẽ sớm vươn lên vị trí như vị tiền bối.

"Reese Witherspoon tài năng và giàu có. Và dường như cô ấy đang muốn củng cố địa vị là một trong những doanh nhân thành công nhất Hollywood" - tờ South China Morning Post bình luận.

Ngôi sao của màn ảnh rộng

Reese Witherspoon theo đuổi nghệ thuật từ 7 tuổi và sớm trở nên nổi tiếng. Ngay từ vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh The Man in the Moon (1991), cô đã được đánh giá diễn xuất chuyên nghiệp.

Vai diễn đột phá của Ritherspoon là nữ sinh trung học Annette Hargrove của tác phẩm lãng mạn dành cho tuổi teen Cruel Intentions. Cát-xê 250.000 USD vào cuối những năm 1990 chắc chắn là con số lớn với Ritherspoon.

Để nói về thành công rực rỡ không thể quên Learies Blonde, bộ phim giúp Witherspoon vươn tới tầm siêu sao toàn cầu. Thù lao của cô từ đây cũng tăng vượt bậc lên hàng triệu USD.

Theo South China Morning Post, minh tinh nước Mỹ bỏ túi 15 triệu USD cho vai diễn trong Learies Blonde 2: Red, White & Blonde, và 12,5 triệu USD ở tác phẩm hài Sweet Home Alabama năm 2002.

2005 được xem là cột mốc đáng nhớ nhất của Witherspoon khi sắm vai June Carter Cash trong Walk the Line, đóng gặp cùng Joaquin Phoenix. Công sức đổ vào vai diễn đã đền đáp cô bằng tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cùng với một giải Quả cầu vàng.

Reese Witherspoon là bạn diễn của Jennifer Aniston trong The Morning Show. Ảnh: Baltimoresun.

Tới năm 2016, Witherspoon chuyển sang lĩnh vực truyền hình, điều hành sản xuất kiêm diễn viên của Big Little Lies - bộ phim được báo cáo thu về 1 triệu USD /tập. Với The Morning Show của Apple TV+, nữ diễn viên bỏ túi khoảng 1,2 triệu USD /tập.

Có thể khẳng định Witherspoon lao động không ngừng nghỉ. Bận rộng điều hành công ty, mất hàng tháng trời quay các bộ phim, cô vẫn đủ sức quản lý thương hiệu thời trang riêng Draper James.

Báo cáo tài chính của Draper James cho biết công ty trên đà tăng trưởng tương đối tốt, nhờ vậy đã thu hút nguồn vốn 10 triệu USD từ Forerunner Ventures và hai nhà đầu tư khác vào năm 2015.

Chưa kể, tên tuổi Witherspoon còn phủ sóng mạnh mẽ ở lĩnh vực quảng cáo. Cô hiện là đại sứ cho một số công ty và thương hiệu, bao gồm Amyris's Biossance, Crate & Barrel, Elizabeth Arden và Avon.

Theo South China Morning Post, xu hướng chung của ngôi sao Hollywood là mở thêm danh mục bất động sản. Cách đầu tư này phù hợp với người giàu, và lợi nhuận thu được cũng rất tiềm năng.

Cuối năm ngoái, Witherspoon rao bán trang trại ở Malibu với giá 6,7 triệu USD , lời gần nửa triệu USD so với giá mua ban đầu chỉ cách đó 6 tháng. Cô còn sở hữu loạt bất động sản khác, bao gồm cả ở quê hương Nashville, tại Tennessee, Malibu và Bahamas.

"Reese Witherspoon xây dựng được đế chế riêng và tích lũy khối tài sản đáng ghen tỵ" - South China Morning Post đưa ra kết luận.