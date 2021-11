Ai sẽ là nhà vô địch ‘Đường lên đỉnh Olympia’ năm 21

4 nhà leo núi đến từ Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An sẽ tranh tài trong trận chung kết diễn ra ngày 14/11 để chạm tới vòng nguyệt quế vinh quang.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Đường lên đỉnh Olympia bước vào năm thi mới khi chưa xác định được nhà vô địch của năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

4 nhà leo núi góp mặt trong trận chung kết đặc biệt này là Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Hoàng Khánh, Việt Thái, Hải An và Duy Anh.

Hoàng Khánh - tốc độ là thế mạnh

Chiến thắng ở cuộc thi quý I, Hoàng Khánh ghi tên mình vào lịch sử THPT Bạch Đằng khi là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình về trường. Với 375 điểm, nam sinh đang dẫn đầu đoàn leo núi.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh có 2 nhà vô địch Olympia là Đặng Thái Hoàng (năm 12) và Nguyễn Hoàng Cường (năm 18). Điều này tiếp thêm động lực cho Hoàng Khánh để chạm đến mục tiêu vô địch.

Ở trường, chàng trai 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và hầu như năm nào cũng tham dự cuộc thi chọn học sinh giỏi.

Trong số môn học, Hoàng Khánh yêu thích Lịch sử, Hóa học và Sinh học. Trong đó, cậu tự tin nhất ở môn Sử.

Tại cuộc thi tuần, Hoàng Khánh từng lập kỷ lục vượt qua 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây. Điều này có được nhờ khả năng đọc nhanh của nam sinh.

Hoàng Khánh chỉ mất 7-8 giây để đọc một trang tin tức. Ngoài ra, chàng trai tiết lộ cậu biết đọc chữ từ năm 4 tuổi.

Hoàng Khánh tiết lộ người tiền bối hâm mộ là Đặng Thái Hoàng - thí sinh của tỉnh Quảng Ninh vô địch năm thứ 12.

Việt Thái - nam sinh có lối chơi khác biệt

Cách đây 6 năm, Việt Thái từng sáng tạo trò chơi “Olympia trên giấy” dành cho học sinh tiểu học. Nhờ đó, cậu được ban tổ chức mời tới trận chung kết năm 15 để đọc câu hỏi cho 4 điểm cầu.

Từ khán đài, Việt Thái trở thành 1/4 nhà leo núi tại chung kết Olympia năm 21. Cậu là học sinh thứ hai mang cầu truyền hình về trường THPT chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm.

Việt Thái gây ấn tượng với khán giả là chàng trai nhiều năng lượng, luôn “cháy” hết mình trên sân khấu. Tuy nhiên, các màn ăn mừng của cậu cũng từng vấp phải phản ứng trái chiều.

Theo Việt Thái, việc thể hiện cảm xúc là tôn trọng bạn chơi, đồng thời thừa nhận phong cách thi đấu của mình không giống ai trong 21 năm của Olympia.

Với chiến thắng 295 điểm ở cuộc thi quý II, Việt Thái là gương mặt thứ 2 vào chung kết Olympia.

Việt Thái tự đánh giá thế mạnh của cậu nằm ở phần thi Khởi động, bởi nam sinh tự tin ở khả năng đọc nhanh và lọc dữ liệu từ câu hỏi. Chàng trai tiết lộ cậu biết nói từ 27 tháng tuổi và biết đọc, ghép chữ tiếng Việt khi tròn 30 tháng tuổi.

Ngoài ra, nam sinh lớp 11 chuyên tiếng Đức tự tin ở kiến thức Lịch sử và tiếng Anh.

Hải An - nhà leo núi có 2 kỷ lục

Tại Olympia năm 21, Hải An giữ 2 kỷ lục: thí sinh có thành tích tốt nhất (410 điểm) và giành nhiều điểm Khởi động nhất (150 điểm).

Nam sinh là đại diện thứ 2 của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên vào đến chung kết Olympia.

Về kiến thức, Hải An khá tự tin ở môn học chuyên ở trường là Hóa học.

Về các vòng thi, nam sinh cho rằng bản thân cần thận trọng và cải thiện tốc độ Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc.

Hải An đạt nhiều thành tích ở các cuộc thi Toán, Hóa từ những năm cấp 2.

Trước khi thành công ở Olympia, Hải An từng giành giải á quân của cuộc thi kiến thức Chinh phục.

Xuất thân là học sinh chuyên Toán, trong 4 năm học cấp hai, nam sinh giành hơn 20 huy chương ở các cuộc thi khu vực và quốc tế như Olympic Toán học Singapore - châu Á, Toán học châu Á - Thái Bình Dương, Olympic Toán Singapore, Toán cấp trung học Australia mở rộng, Toán học không biên giới.

Lớp 8, khi chuyển hướng sang học chuyên Hóa, Hải An cũng đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội, giải ba học sinh giỏi cấp quốc gia ở môn học này.

Ngoài ra, Hải An từng giành giải nhất cuộc thi sáng tác nhạc piano quốc tế lần thứ 32, đồng thời năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Duy Anh - ẩn số bất ngờ

Để được đại diện trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham gia Olympia, Duy Anh vượt qua 27 học sinh khác tại cuộc thi kiến thức Beyond the Knowledge do CLB Olympians of Phan tổ chức năm 2020.

Vào thi quý IV nhờ có điểm nhì tháng cao nhất và giành cầu truyền hình, Duy Anh được xem là thí sinh có thể tạo bất ngờ tại Olympia năm 21.

Trước đó, trường Phan nói riêng và Nghệ An nói chung từng có nhà vô địch là Trần Thế Trung (năm 19).

Duy Anh tự đánh giá Vật lý là thế mạnh của mình, còn điểm yếu là Sinh học, Địa lý, Ngữ văn.

Duy Anh là đại diện thứ hai của trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành được cầu truyền hình Olympia.

Ở trường, Duy Anh là lớp trưởng lớp 12 chuyên Lý. Cậu từng là thủ khoa đầu vào môn chuyên Vật lý khóa 2019-2022 của trường THPT Phan Bội Châu; lọt top 3 cuộc thi học sinh giỏi môn Vật lý cấp thành phố năm lớp 8

Bên cạnh đó, Duy Anh đam mê cờ vua và từng giành thành tích như giải nhất cuộc thi cờ vua của thành phố Vinh năm lớp 6; giải nhất cờ vua tại Hội khỏe phù đổng của trường năm lớp 11.