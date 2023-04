Ai sẽ hy sinh trong hồi kết 'Vệ binh dải Ngân Hà'?

Khán giả nhiều khả năng phải chứng kiến sự ra đi của một số anh hùng chính trong “Guardians of the Galaxy Vol. 3”. Điều này phá vỡ xu hướng của các trilogy thuộc nhà Marvel.

Phần 3 loạt phim về nhóm Vệ binh dự kiến ra rạp vào ngày 5/5. Ảnh: Screen Rant.

Theo tiết lộ, Guardians of the Galaxy Vol. 3 là phần phim cuối cùng trong series Vệ binh dải Ngân Hà. Đây cũng chính là dự án cuối cùng của James Gunn tại Marvel Studios, trước khi đầu quân cho nhà đối thủ DC. Theo Screen Rant, xu hướng trilogy (bộ 3 phần phim) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel có thể bị phá vỡ nhờ bộ phim này.

Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định khán giả sẽ phải nói lời tạm biệt với một số thành viên thuộc nhóm Vệ binh, nhiều khả năng là Drax, hoặc cũng có thể là Rocket và Kraglin. Đồng thời, cũng có rất nhiều giả thuyết về cách James Gunn kết thúc loạt phim này. Vị đạo diễn từng không ít lần úp mở rằng một số siêu anh hùng chính sẽ phải hy sinh khi đối đầu với Adam Warlock và High Evolutionary – phản diện của phần phim.

Điều này khiến người hâm mộ bất ngờ và không ngừng suy đoán về danh tính của nhân vật xấu số. Bất kể đó là ai, bộ phim sẽ kết thúc theo cách chưa từng có trong tiền lệ MCU. Chưa từng có siêu anh chính nào chết trong các trilogy trước đó, từ Iron Man, Captain America, Thor cho tới Spider-Man hay Ant-Man.

Kết cục của nhóm Vệ binh khiến nhiều khán giả lo lắng. Ảnh: Marvel Studios.

Đoạn trailer được hãng công bố trước đó chưa hé lộ bất cứ chi tiết cụ thể nào về cái kết của loạt phim. Tuy nhiên, nhiều suy đoán cho rằng Rocket sẽ phải hy sinh do trước đó, James Gunn từng nhấn mạnh rằng chú chồn đóng vai trò quan trọng trong phần phim thứ ba. Ngoài ra, nam diễn viên Dave Bautista đã công khai Guardians of the Galaxy Vol. 3 là lần cuối cùng anh đóng vai Drax. Vậy nên, nhiều khả năng nhân vật của anh sẽ phải hy sinh tính mạng để bảo vệ nhóm.

Phần kết của Vệ binh dải Ngân Hà dự kiến ra mắt vào 5/5. Dự án quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper,...