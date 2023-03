Ai quyền lực nhất BlackPink

Jisoo và Lisa tạo ra những giá trị truyền thông cao nhất BlackPink. Tuy nhiên, nếu so về lượng người theo dõi trên Instagram, thành viên người Thái đứng đầu.

BlackPink - nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop hiện nay.

Trong nhóm nhạc thường sẽ có một thành viên tỏa sáng nhất, ví dụ Beyoncé của Destiny's Child hay Harry Styles, mảnh ghép xuất thân từ One Direction. Nhưng theo SCMP, BlackPink lại là ngoại lệ. Sức ảnh hưởng của 4 cô gái hầu như ngang nhau.

Tuy nhiên, công ty đo lường hiệu suất thương hiệu Launchmetrics nhận định độ nổi tiếng và quyền lực của từng cá nhân được thể hiện bằng cách xem xét mối liên hệ giữa họ với truyền thông, thương hiệu.

Nói cách khác, thay vì những tranh luận vô ích, Launchmetrics lập luận trên cơ sở số liệu về MIV (viết tắt của Media Impact Value - hiểu nôm na là giá trị truyền thông) để đưa ra kết luận Lisa, Jisoo, Rosé và Jennie - ai mới là người nổi trội hơn những thành viên còn lại.

Sức hút của BlackPink

Ngoại trừ BTS, BlackPink là nhóm nhạc Kpop hoạt động năng nổ và có độ phủ sóng mạnh mẽ nhất thời điểm hiện tại. Bốn cô gái với 4 màu sắc hoàn toàn khác biệt, đã nhiều lần phá vỡ kỷ lục bằng sản phẩm âm nhạc cũng như lượt tương tác "khủng" trên mạng xã hội.

Theo Star News, sự nổi tiếng của BlackPink ở quy mô toàn cầu tỷ lệ thuận với độ phổ biến của Kpop. “Thay vì chỉ nói BlackPink nổi tiếng ở nước ngoài, sẽ chính xác hơn nếu nhận định BlackPink là nhóm nhạc tiên phong mang âm nhạc Hàn Quốc đến với cộng đồng quốc tế", người làm trong ngành công nghiệp âm nhạc phát biểu.

Rosé, Jennie, Lisa và Jisoo đã tận dụng vẻ đẹp, sức ảnh hưởng và khả năng tiếp cận công chúng để tạo ra mối quan hệ mới, sinh lời cao giữa âm nhạc và thời trang.

SCMP cho rằng các show thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris (đang diễn ra) hay Milan Fashion Week gần như không trọn vẹn nếu thiếu vắng những cô gái này trên hàng ghế đầu. Không ngoa khi nói cách mà họ xuất hiện sẽ góp phần bảo chứng cho thành công của đêm diễn.

Mỗi thành viên BlackPink đều sở hữu những hợp đồng hậu hĩnh trong vai trò đại sứ: Lisa (Celine), Jennie (Chanel), Rosé (Saint Laurent) và chị cả Jisoo (Dior, Cartier). Và mặc dù không công bố chính xác, WWD ước tính cát-xê của mỗi cô gái tính bằng triệu USD.

Rosé nâng tầm giá trị thương hiệu

Tinh thần không ngừng sáng tạo, sự năng động và màu sắc trẻ trung đã giúp Rosé lọt vào "mắt xanh" của các ông lớn ngành thời trang. Năm 2020, cô chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ Saint Laurent. Hình ảnh ca sĩ Hàn Quốc khoác tay Anthony Vaccarello, Giám đốc sáng tạo của Saint Laurent, tại Met Gala 2021 đã cho thấy nhà mốt Pháp cưng chiều Rosé như thế nào.

Thành công của Rosé chưa dừng ở đó. Trong năm 2022, Tiffany & Co. chi mạnh để nhận lại cái gật đầu của nữ ca sĩ cho nhiều chiến dịch khác nhau. Thương hiệu Mỹ treo biển quảng cáo in hình Rosé chưng diện các bộ trang sức triệu USD ở khắp các thủ đô toàn cầu.

Jisoo được Anthony Vaccarello tháp tùng đến Met Gala 2021. Ảnh: Teen Vogue/Popsugar.

"Chỉ hai ngày, tổng các bài đăng xoay quanh chiến dịch Tiffany's Lock có Rosé tham gia được định giá 1,3 triệu USD , 84% trong số đó đến từ những cuộc trò chuyện của thần tượng Kpop trên mạng xã hội", Launchmetrics cho biết.

Trên hệ thống kênh truyền thông chính thức, Tiffany & Co. kiếm thêm 585.000 USD khi chia sẻ bài đăng về Rosé.

Jennie được mệnh danh là "Chanel sống"

Phong thái quý cô Chanel sang trọng, hiện đại, đôi khi ma mị và có phần quyến rũ được Jennie lăng xê nhiệt tình trên sân khấu ca nhạc lẫn thời trang đời thường. Nhắc tới Jennie, giới mộ điệu thường ưu ái gọi cô là "Chanel sống".

Jennie đã gắn bó với Chanel gần 6 năm, song sự trung thành cô dành cho thương hiệu Pháp đã tồn tại khá lâu trước đó. Cơ duyên này đã đưa họ đến với nhau. Khi khai trương cửa hàng của Chanel tại Seoul (Hàn Quốc) hồi năm 2019, Jennie và Pharrell Williams đã khuấy động sự kiện khi trình diễn bản cover Can’t Take My Eyes Off You của Frankie Valli.

Jennie là "con cưng" của nhà mốt Chanel. Ảnh: Vogue.

Theo Launchmetrics thống kê, cú bắt tay giữa Jennie và Chanel trong chiến dịch Coco Crush mới nhất thu được 1,7 triệu đô USD sau hai tuần. Chiến dịch này được hưởng lợi chủ yếu từ giá trị bài đăng trên mạng xã hội, đạt MIV khoảng 1,6 triệu USD .

Còn tại các show diễn vào tháng 9/2022, việc Jennie ngồi trên hàng ghế đầu đã tạo ra 3,6 triệu USD cho thương hiệu.

"Công chúa Dior"

Khoảnh khắc diện váy cúp ngực màu tím, xách túi Lady Dior kinh điển ở Paris Fashion Week hôm 1/3, lần nữa minh chứng cho sức hút của Jisoo tại thị trường quốc tế. Đông đảo người hâm mộ đã liên tục hú hét, gọi tên Jioo khi vừa nhìn thấy thần tượng. Tình trạng tương tự diễn ra khi Jisoo dự các tuần lễ thời trang khác.

Trong cảm nhận của giới mộ điệu, Jisoo sở hữu vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào và thanh thoát đậm chất Dior. Đó là lý do hãng quyết định chấp bút ký hợp đồng với Jisoo cho vai trò đại sứ các dòng quần áo, nước hoa và mỹ phẩm, kể từ năm 2021. Maria Grazia Chiuri - Giám đốc nghệ thuật của Dior - từng thừa nhận Jisoo là nguồn cảm hứng bất tận để bà sáng tạo, bay bổng trong thế giới thời trang.

Jisoo đọ sắc cùng minh tinh Charlize Theron tại show Dior ngày 1/3. Ảnh: Dior/Vogue.

4,2 triệu USD cho tổng MIV của Dior lần này nhờ vào những chia sẻ của chị cả BlackPink trên mạng xã hội, cũng như cách cô xuất hiện xinh xắn ở show thời trang. Ngoài ra, sự tham dự của Jisoo đã được thảo luận rộng rãi, tạo ra tiếng vang với 5,3 triệu USD giá trị truyền thông.

Song song Dior, Jisoo bận rộn hợp tác cùng Cartier. Cô đã tạo khoảng MIV trị giá 4,6 triệu USD cho thương hiệu này. Nếu tính luôn loạt bài đăng trên trang cá nhân của Jisoo, con số MIV tăng thêm 2,6 triệu USD . Điều này đã khiến Jisoo trở thành người nổi tiếng kiếm nhiều tiền nhất Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2023.

Ảnh hưởng của Lisa

Không ngạc nhiên khi Giám đốc sáng tạo Hedi Slimane "chọn mặt gửi vàng" Lisa cho Celine từ năm 2020. Ở vai trò đại sứ toàn cầu, Lisa liên tục góp mặt trong sự kiện quan trọng của hãng và theo thống kê, tất cả sản phẩm Celine do thần tượng Kpop quảng bá, đều hết hàng chỉ sau vài giờ mở bán.

Bên cạnh đó, Lisa cũng hợp tác với Bulgari, cùng nhau thiết kế chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn. Công ty Launchmetrics cho biết: "Chiến dịch xoay quanh chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ loài hoa nhung tuyết yêu thích của Lisa, tạo ra 3,3 triệu USD giá trị tác động truyền thông trong 7 ngày. Lisa đã chia sẻ tin tức về Bulgari trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Cách làm đó mang lại cho thương hiệu thêm 1,5 triệu USD ".

Lisa sở hữu những hợp đồng lớn với Celine và Bulgari. Ảnh: SCMP.

Không chỉ mở rộng quan hệ với thế giới thời trang xa xỉ, cô ca sĩ người Thái Lan còn ký hợp đồng trị hàng triệu USD với mỹ phẩm MAC. Vào năm 2021, Lisa đã cùng thương hiệu này cho ra đời dòng sản phẩm riêng.

Với 89,3 triệu followers, Lisa hiện là thành viên sở hữu tài khoản Instagram có nhiều lượt theo dõi nhất nhóm BlackPink.