Ai quan trọng nhất loạt phim 'Fast & Furious'?

Loạt "Fast & Furious" chứng kiến nhiều sự ra đi - trở lại của các nhân vật. Trong đó, Vin Diesel vẫn là trung tâm, xuất hiện trong phần lớn các bộ phim.

Trong phần đầu tiên, Fast & Furious tập trung vào câu chuyện đua xe đường phố. Dần dần, thương hiệu phát triển thêm nhiều cốt truyện mới, lồng ghép yếu tố hành động, tâm lý, tội phạm. Theo New York Times, series ngày càng có nhiều điểm chung với James Bond hay Mission: Impossible hơn là Gone in 60 Seconds.

Khi các bộ phim được đầu tư nhiều hơn, thương hiệu xuất hiện ngày càng nhiều diễn viên. Điều này kiến khán giả khó theo dõi vì dàn nhân vật ngày càng phức tạp.

Dominic Toretto (Vin Diesel)

Nhân vật của Vin Diesel là trung tâm của bộ phim. Trong tác phẩm, Toretto là tay đua đường phố, nghiện rượu, kẻ cướp ôtô, dính líu đến pháp luật. Nhân vật xuất hiện lần đầu trong The Fast and the Furious, sau đó được xây dựng thành hình tượng kẻ lừa đảo với tinh thần trượng nghĩa.

Trong The Fate of the Furious (2017), phim tiết lộ Dominic Toretto có con trai sơ sinh, hứa hẹn nhiều câu chuyện đằng sau. Hiện tại, đây vẫn là nhân vật quan trọng nhất của loạt phim.

Brian O'Conner (Paul Walker)

Nhân vật của Paul Walker là cảnh sát ngầm, đội lốt tay đua đường phố nhằm triệt phá băng nhóm của Dominic. Tuy nhiên, đến khi bắt giữ được tội phạm, Brian quyết định để Dom chạy trốn, từ đó họ trở thành anh em.

Năm 2013, Paul Walker qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sự mất mát này khiến người hâm mộ series tiếc nuối. Thay vì để Brian chết trong loạt phim, biên kịch quyết định để nhân vật của Paul Walker về hưu. Người xem lần cuối nhìn thấy Brian O'Conner trong cảnh cuối của Furious 7 (2015).

Letty Ortiz (Michelle Rodriguez)

Letty - bạn đời và đồng phạm của Dom - bị giết ở phần thứ tư Fast & Furious (2009), sau phân cảnh cô chạm trán với tội phạm bậc thầy. Tuy nhiên, trong Fast & Furious 6 (2013), có tiết lộ cô sống sót sau âm mưu giết người nhưng bị mất trí nhớ, khiến cô tạm thời hợp tác với kẻ xấu.

Ở cuối phim, cô nhận ra chính mình, quyết trở lại với Dominic và băng nhóm.

Nhân vật của Vin Diesel và Paul Walker để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Roman Pearce (Tyrese Gibson)

Đây là một trong những người bạn thời thơ ấu của cảnh sát chìm Brian. Nhân vật được giới thiệu lần đầu trong 2 Fast 2 Furious (2003) với biệt danh Lothario lưỡi bạc. Sau khi được kêu gọi giúp đỡ trong vụ trộm ngân hàng ở Fast Five (2011), anh trở thành trụ cột trong nhóm của Dominic, thường đóng vai trò cứu trợ.

Tej Parker (Ludacris)

Giống Roman, Tej lần đầu xuất trong 2 Fast 2 Furious (2003), sau đó xuất hiện đều đặn kể từ Fast Five. Trong phim, Ludacris đảm nhận vai hacker tài năng, thực hiện giám sát, theo sau nhóm. Những lúc nguy hiểm, Tej cũng ra mặt, lái xe và chiến đấu. Tej và Roman là cặp bài trùng, thường xuyên có khoảnh khắc vui vẻ.

Luke Hobbs (Dwayne Johnson)

Dwayne Johnson lần xuất hiện lần đầu trong Fast Five với vai điệp viên Sở An ninh Ngoại giao dũng mãnh Luke Hobbs. Trong đó, anh cố gắng lật tẩy kế hoạch trộm của băng nhóm Dominic.

Tuy nhiên, Dom cuối cùng thuyết phục Luke về nhóm. Kể từ Fast & Furious 6, nhân vật của The Rock trở thành bạn bè, thường cộng tác với nhóm. Gần đây, Luke Hobbs xuất hiện trong Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019).

Mia Toretto (Jordana Brewster)

Mia là em gái của Dominic Toretto, đồng thời là người yêu của Brian (Paul Walker) trong The Fast and the Furious, cùng nhân vật cảnh sát chìm đồng hành trong nhiều phi vụ. Sau khi sinh con với Brian, Mia nghỉ hưu, tạm thời không xuất hiện trong The Fate of the Furious. Hiện, nhân vật của Jordana Brewster sẽ trở lại với khán giả trong Fast & Furious 9.

Dwayne Johnson và Jordana Brewster có vài trò khá quan trọng trong loạt phim.

Han Lue (Sung Kang)

Han là tay đua đường phố người Hàn Quốc sống ở Nhật Bản. Đây là nhân vật chính trong The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006). Ở cuối phim, Han thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi. Tuy nhiên, trên thực tế Han vẫn còn sống và chuẩn bị trở lại trong Fast & Furious 9. Khán giả chưa biết điều gì có thể đưa nhân vật của Sung Kang quay lại.

Gisele Yashar (Gal Gadot)

Gisele Yashar được giới thiệu lần đầu trong Fast Five, sau đó bắt đầu chuyện tình lãng mạn với nhân vật Han Lue. Tuy nhiên, Gisele qua đời trong Fast & Furious 6, sau khi hy sinh bản thân để cứu Han trong phân đoạn cao trào. New York Times cho rằng nhân vật của Gal Gadot có thể quay lại, sau những cú "hồi sinh" khó tin của các nhân vật trong phim.

Megan Ramsey (Nathalie Emmanuel)

Megan là siêu hacker nổi tiếng thế giới. Trong Furious 7, cô được băng nhóm của Dom giải cứu trong một lần bị bắt cóc. Từ đó, cô quyết định hợp tác với nhóm, giúp đỡ Dom và nhóm bạn giải quyết những vấn đề liên quan đến công nghệ. Tej và Roman luôn cạnh tranh để giành được tình cảm của cô.

Nhiều khả năng nhân vật của Gal Gadot trở lại với loạt phim.

Sean Boswell (Lucas Black)

Sean Boswell là anh hùng, tay đua đường phố trung lập trong The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Ngoài vai khách mời ngắn trong Furious 7, nhân vật này từ lâu không xuất hiện trong loạt phim Fast & Furious. Tuy nhiên, Sean Boswell được giới thiệu sẽ trở lại với Fast & Furious 9.

Deckard Shaw (Jason Statham)

Xuất hiện trong Furious 7, Deckard Shaw trước đây cố gắng tiêu diệt băng nhóm của Dominic. Cuối cùng, Shaw trở lại hợp tác với nhóm trong The Fate of the Furious. Lần cuối cùng, nhân vật của Jason Statham đóng chính trong loạt Hobbs & Shaw. Hiện anh trở lại trong vai khách mời nhỏ của Fast & Furious 9.

Owen Shaw (Luke Evans)

Luke Evans đảm nhận vai em trai của Deckard, nhân vật thường xuyên tìm cách săn đuổi băng nhóm của Dominic. Sau khi bị ném khỏi máy bay trong Fast & Furious 6, Owen Shaw vẫn sống sót, sau đó đến trợ giúp anh trai và Dom trong The Fate of the Furious.

Nhân vật của Charlize Theron và John Cena sẽ là phản diện chính trong Fast & Furious 9.

Cipher (Charlize Theron)

Trong loạt phim đua xe hành động, Cipher được giới thiệu là hacker tài năng và đáng sợ nhất thế giới, đến nỗi tập đoàn tin tặc Anonymous khét tiếng cũng sợ gây rối với cô. Trong The Fate of the Furious, nhân vật của Charlize Theron cố gắng gây ra chiến tranh hạt nhân, bắt con trai của Dom làm con tin và giết chết mẹ của đứa bé.

Trong Fast & Furious 9, cô trở lại với tư cách nhân vật phản diện.

Jakob Toretto (John Cena)

Jakon Toretto là cái tên mới nhất của loạt phim Fast & Furious. Nhân vật của John Cena được giới thiệu là em trai chưa bao giờ được nhắc đến của Dominic. Trong F9, Jakon Toretto và Dominic sẽ có cuộc chiến theo hình thức "huynh đệ tương tàn".