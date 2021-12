Ái nữ tập đoàn Huawei chật vật tìm chỗ đứng ở showbiz

Không thành công với vai trò ca sĩ, Diêu An Na tiếp tục thử sức ở mảng điện ảnh. Cô được giao vai chính ngay trong dự án đầu tiên.

Ngày 26/12, trang 163 đưa tin bộ phim điện ảnh Cliff rising by the sea khai máy, trong đó Diêu An Na đóng nữ chính. Đây là dự án phim đầu tiên của ái nữ tập đoàn Huawei. Tuy nhiên, tạo hình của Diêu An Na không nhận được phản hồi tích cực.

Theo 163, trong phim, Diêu An Na vào vai cô gái trẻ chuyển nhà từ thị trấn nhỏ tới thành phố lớn. Cô phải làm quen với môi trường mới, bị các bạn học châm chọc vì đến từ nông thôn.

Trang 163 đánh giá Diêu An Na thử sức với phim ảnh trong một dự án thuộc thể loại thanh xuân học đường dễ nhận được sự yêu thích của khán giả. Tuy nhiên, ngoại hình của cô bị nhận xét là quá tuổi khi đóng thể loại phim này. Nguồn tin nhận xét Diêu An Na mặc trang phục đơn giản, để tóc ngắn, ngoại hình không nổi bật, trông giống nhân viên hậu trường.

Tạo hình của Diêu An Na trong phim đầu tay bị nhận xét kém thu hút. Ảnh: Sina, 163.

Ngoài ra, Diêu An Na không được đào tạo bài bản về diễn xuất. Cô mới tham gia giới giải trí một năm, do đó khán giả nghi ngờ khả năng thể hiện của Diêu An Na. Việc cô nhận vai chính từ bộ phim đầu tay cũng gây tranh cãi. Khán giả cho rằng cô có hậu thuẫn mạnh nên không cần nỗ lực như các diễn viên trẻ khác.

Trước khi đóng phim, ái nữ tập đoàn Huawei cũng thử sức làm ca sĩ. MV của cô bị chê khó nghe. Theo HK01, từ khóa "MV của Diêu An Na khó nghe" đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi sau khi sản phẩm được ra mắt. Trong đó, có nhiều đánh giá giọng hát Diêu An Na không đặc sắc.

Cô lạm dụng các công cụ chỉnh sửa giọng khiến âm sắc nghe giống nhiều ca sĩ nghiệp dư. Thao tác nhảy của Diêu An Na bị đánh giá là thiếu dứt khoát, thiếu sức hấp dẫn. Cả MV bị chấm điểm chất lượng trung bình.

Tháng 1, cô ra mắt MV đầu tay Back Fire, Diêu An Na nhận về hàng loạt lời chê bai như "không biết hát, không biết nhảy, chỉ có điều kiện", còn sản phẩm âm nhạc bị chê "quê mùa".

Hồi tháng 3, Diêu An Na thể hiện khả năng vũ đạo trong một clip tự quay tại nhà. Tuy nhiên, cô nhận nhiều ý kiến chê bai hơn là động viên, khen ngợi.

Ngoài ra, Diêu An Na còn tham gia show giải trí Nhà hàng Trung Hoa 5 vào tháng 8. Trong show, cô khá ít nói, lúng túng khi đứng trước máy quay. Phân cảnh trò chuyện cùng Huỳnh Hiểu Minh, Diêu An Na cũng chưa biết cách thể hiện quan điểm cá nhân. Huỳnh Hiểu Minh là người giỏi giao tiếp nhưng anh không tìm được chủ đề chung với ái nữ tập đoàn Huawei. Cô bị nhận xét là thiếu tính giải trí.

Diêu An Na thử sức làm ca sĩ, ngôi sao truyền hình, người mẫu nhưng chưa tạo được dấu ấn. Ảnh: 163.

Theo 163, Diêu An Na tham gia nhiều chương trình với vai trò khác nhau nhưng chưa chứng minh được khả năng. Con đường nghệ thuật của "công chúa Huawei" chật vật.

Diêu An Na sinh năm 1998, là con gái của CEO Huawei Nhậm Chính Phi với người vợ thứ hai Diêu Lăng. Diêu An Na có thành tích học tập tốt, song đầu năm, cô chia sẻ ước mơ gia nhập giới giải trí.

Ngay khi vừa ra mắt một ngày, Diêu An Na đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí OK! và là gương mặt đại diện một hãng xe. Theo Sina, đây là điều chưa từng xảy ra trong ngành giải trí Hoa ngữ, chứng minh sự hậu thuẫn khổng lồ mà người đẹp sinh năm 1998 đang có.