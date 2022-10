Ái nữ nhà Huawei mờ nhạt ở showbiz Trung Quốc

Diêu An Na bước chân vào giới giải trí với vai trò ca sĩ nhưng không ghi được dấu ấn. Cô chuẩn bị có vai nữ chính trong phim truyền hình đầu tay.

Ngày 20/10, Sohu đưa tin Diêu An Na chuẩn bị tham gia đoàn phim Săn băng, một tác phẩm về đề tài chống ma túy, quay tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Bạn diễn của cô là nam diễn viên gạo cội Trương Tụng Văn.

Trong phim, Diêu An Na vào vai Triệu Hữu Nam, vốn sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Cô quyết tâm trở thành cảnh sát và được chuyển tới đơn vị do Trương Tụng Văn làm thủ trưởng.

Theo Sohu, Diêu An Na (Annabel Yao) sinh năm 1998, là con gái nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi nên cô được giao vai chính ngay từ phim truyền hình đầu tay. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, danh tiếng còn kém, dự án của Diêu An Na chỉ là phim chiếu mạng, khó có khả năng phát sóng trên đài truyền hình.

Bên cạnh đó, truyền thông Trung Quốc đánh giá Diêu An Na bị hạn chế về ngoại hình, khó nhận được các vai diễn đa dạng. Hiện tại, cô để tóc ngắn, phong cách trung tính kiểu tomboy, không hợp với tạo hình cổ trang.

Diêu An Na với phong cách trung tính khác biệt.

Tháng 1/2021, cô gia nhập showbiz với tư cách ca sĩ thần tượng. Ra mắt được một ngày, Diêu An Na trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí OK! và là gương mặt đại diện một hãng xe. Theo Sina, đây là điều chưa từng xảy ra trong ngành giải trí Hoa ngữ, chứng minh sự hậu thuẫn khổng lồ mà ngôi sao sinh năm 1998 đang có.

Tuy nhiên, ái nữ nhà Huawei không được công nhận về mặt tài năng, liên tục bị khán giả chê bai. Số đông cho rằng An Na dễ dàng nổi tiếng chỉ nhờ gia thế "khủng". Ba MV âm nhạc cô phát hành đều bị chê "giọng hát khó nghe, vũ đạo dở".

Tham gia chụp hình thời trang hay các show truyền hình thực tế, Diêu An Na cũng không chiếm được cảm tình của công chúng vì thiếu tính giải trí, biểu hiện nhạt nhẽo và kém nhiệt tình. Vì vậy, Diêu An Na chuyển sang thử sức ở lĩnh vực phim ảnh.

Diêu An Na bị đánh giá là tài năng nghệ thuật hạn chế, nhưng được hậu thuẫn lớn.

Trước đó, bộ phim ngắn Vách núi nhô trên bãi biển (The Water Murmurs) do Trần Kiếm Doanh đạo diễn, Diêu An Na đóng chính, giành giải Cành Cọ Vàng hạng mục Phim ngắn tại Cannes 2022.

Song, phim thành công ở phần nội dung, hình ảnh, cách khai thác câu chuyện. Khán giả không có ấn tượng gì với diễn xuất của "công chúa Huawei" và cảm thấy phản cảm khi nữ đạo diễn thắng giải nhưng Diêu An Na lại PR quá mức thành tích của phim.