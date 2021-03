Ái nữ của tỷ phú Huawei - từ kỳ vọng đến thất vọng

"Càng hoạt động, khán giả càng nhận thấy tiểu công chúa Huawei có nhiều điểm thiếu sót. Ban đầu công chúng quan tâm cô ấy vì tò mò con gái của ông Nhậm Chính Phi sẽ thể hiện bộ mặt thế nào trong vai trò nghệ sĩ. Sau khi ra mắt, An Na lại cho thấy tài năng ở mức độ trung bình, không quá nổi trội. Khán giả vì thế cũng mất đi sự hứng thú. Showbiz Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân tài sắc. Diêu An Na cũng chỉ nhờ gia thế", QQ giải thích lý do sao nữ sa sút.