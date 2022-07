Ái nữ 16 tuổi nhà Tom Cruise hát trong phim của mẹ

Suri Cruise, con gái duy nhất của Tom Cruise và Katie Holmes, góp giọng hát trong bộ phim "Alone Together".

Theo Fox News, Katie Holmes đóng chính kiêm biên kịch và đạo diễn bộ phim mới phát hành Alone Together. Góp một vị trí trong tác phẩm của mẹ, Suri Cruise gây chú ý khi hiếm hoi xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Trong phim, Suri hát bản cover Blue Moon ở đoạn mở đầu. Đây là ca khúc có ý nghĩa lớn với con gái nữ diễn viên. Extratv cho biết Blue Moon được lấy cảm hứng từ Diane Keaton - minh tinh gạo cội mà Suri đã được gặp khi tròn một tuổi.

Holmes khen con gái: "Suri thực sự rất tài năng. Tôi muốn con bé phát huy hết tất cả tài năng này. Vì vậy, tôi đã hỏi con gái về việc tham gia phim và con đã đồng ý. Thế là, tôi bắt đầu làm việc, chỉ đạo con phải làm gì".

Katie Holmes và con gái Suri Cruise đi dạo ở Mỹ. Ảnh: Hola.

Nhiều người tưởng đây là lần đầu ái nữ 16 tuổi tham gia phim, nhưng thực tế cô từng cất cao giọng hát trong phim Rare Objects (2021).

Mặc dù đã cởi mở hơn trong việc để con gái xuất hiện trước công chúng và tham gia hoạt động nghệ thuật, Holmes khẳng định Suri chỉ mới 16 tuổi nên cần tập trung cho việc học.

Alone Together, tác phẩm sử dụng chất liệu rom-com (hài lãng mạn), lấy bối cảnh sau đại dịch Covid-19, theo chân người đàn ông và phụ nữ chạy trốn khỏi thành phố New York. Holmes đóng cặp cùng Jim Sturgess trong phim.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Holmes sau 4 năm gần như vắng bóng. Minh tinh kể phim được thực hiện trong quãng thời gian ở nhà nhiều vì dịch bệnh. Đây là bộ phim thứ hai cô giữ vai trò đạo diễn, kể từ sau All We Had (2016).

Trong cuộc phỏng vấn với Amazing Magazine, ngôi sao kể cô và con gái Suri Cruise dành trọn thời gian bên nhau trong những ngày dịch bệnh. Cả hai nấu ăn, đăng ký khóa học may vá và cùng nhau xem phim. "Chúng tôi xem Dirty Dancing trên dưới 10 lần", Holmes chia sẻ.

Con gái Tom Cruise có ngoại hình nổi bật ở tuổi 16. Ảnh: Daily Mail.

Suri Cruise là con gái duy nhất của Tom Cruise và Katie Holmes. Sau khi cha mẹ ly hôn, Suri được mẹ chăm sóc. Mẹ con minh tinh Hollywood hiện sống trong dinh thự triệu USD ở thành phố New York, Mỹ.